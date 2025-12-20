Thọ Sinh Đường khẳng định vai trò của sản phẩm thảo mộc tại Hội nghị Khoa học Quốc tế

Ngày 19/12, Bệnh viện Y học Cổ Truyền Trung Ương tổ chức Hội nghị Khoa học Quốc tế thảo luận về Y học Cổ truyền và Y học Hiện đại trong phòng và điều trị bệnh mạch máu não tại Trung tâm Hội nghị Công đoàn, Hà Nội.

Hội nghị Khoa học Quốc tế về “Y học Cổ truyền và Y học Hiện đại trong phòng và điều trị bệnh mạch máu não” quy tụ hàng chục lãnh đạo, chuyên gia y tế trong nước và quốc tế

Đây là một sự kiện quan trọng khẳng định vai trò và ứng dụng của Y học Cổ truyền trong hệ thống y tế và điều trị các bệnh lý liên quan đến mạch máu não. Thông qua việc xây dựng một diễn đàn trao đổi chuyên môn sâu rộng, Hội nghị cũng giới thiệu các nghiên cứu, kết quả điều trị, cũng như thúc đẩy việc kết hợp Y học Cổ truyền với Y học Hiện đại tại Việt Nam. Hội nghị diễn ra với sự tham gia của PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y Tế, đại diện Tổ chức Y Tế Thế giới, và các y bác sĩ đến từ các bệnh viện nổi tiếng tại Việt Nam cùng với các chuyên gia hàng đầu từ quốc tế.

Theo PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y Tế: Đảng và Nhà nước luôn chú trọng phát triển y học cổ truyền. Nghị quyết số 72-9/9/2025 của Bộ Chính trị song song cùng Chỉ thị số 25 của Thủ Tướng Chính Phủ đã nhấn mạnh vai trò và khẳng định cần đẩy mạnh phát triển Y Học Cổ Truyền kết hợp Y Học Hiện Đại trong giai đoạn mới.

Thảo luận về đề tài “Phòng trị bệnh mạch máu não của Y học cổ truyền”, GS.TS Lục Dương - Đại học Trung y dược Bắc Kinh, Cố vấn Cấp cao của Thọ Sinh Đường Việt Nam, phát biểu:

“Trong y học cổ truyền, bệnh mạch máu não thường được nhắc đến với khái niệm “trúng phong”, liên quan đến sự rối loạn trong cân bằng của các tạng như Tâm, Can, Thận, cũng như sự điều hòa âm dương và khí huyết trong cơ thể.

GS.TS Lục Dương giới thiệu nghiên cứu về Phòng trị bệnh mạch máu não

Từ góc nhìn khoa học hiện đại, nhiều dược liệu và bài thuốc cổ truyền đã và đang được nghiên cứu để hiểu rõ hơn về đặc tính, cơ chế tác động và giá trị ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, một số sản phẩm có nguồn gốc thảo mộc như Sâm Kỳ Ẩm cũng được nhiều người lựa chọn trong chế độ sinh hoạt hằng ngày nhằm hỗ trợ duy trì thể trạng và nâng cao sự cân bằng của cơ thể.”

TS.BS. Trịnh Hoài Nam giới thiệu sản phẩm Sâm Kỳ Ẩm của Thọ Sinh Đường tại Hội nghị

GS.TS Lục Dương cũng cho biết rằng Sâm Kỳ Ẩm vốn được biết đến trong các tài liệu và thực hành y học cổ truyền tại Trung Quốc, từng được nghiên cứu và ứng dụng trong môi trường y khoa theo những quy định nghiêm ngặt của nước sở tại. Do đặc thù quản lý và phạm vi sử dụng, các sản phẩm dạng này trước đây chủ yếu được lưu hành nội bộ và không phổ biến rộng rãi ra thị trường quốc tế.

Sâm Kỳ Ẩm là một trong những sản phẩm cao cấp được Thọ Sinh Đường nhập khẩu chính ngạch và phân phối tại thị trường Việt Nam

Trên cơ sở kế thừa giá trị truyền thống và kết quả nghiên cứu hiện đại, Công ty TNHH Công nghệ Y tế Giang Tô Nhất Doanh Gia (Trung Quốc) sau đó đã phát triển Sâm Kỳ Ẩm dưới dạng một sản phẩm đồ uống thảo dược, hướng tới phục vụ nhu cầu hỗ trợ chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn phục hồi thể trạng.

Ngày 17/12, Thọ Sinh Đường chính thức ký Hợp tác chiến lược nhằm phân phối sản phẩm Sâm Kỳ Ẩm tại hệ thống Hà Nội Home Care

Lý giải việc lựa chọn giới thiệu Sâm Kỳ Ẩm tại Việt Nam và trong khuôn khổ hội nghị chuyên đề về mạch máu não, bà Lữ Lan Nhi, Chủ tịch Thọ Sinh Đường, cũng cho biết sản phẩm được định vị như một thức uống có nguồn gốc thảo dược, phù hợp sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày.