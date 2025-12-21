Nguyên nhân 200 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi

TPO - Vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì Hồng Vân (tỉnh Quảng Ngãi) đã khiến 203 người phải đến bệnh viện khám và điều trị. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang, trong số các mẫu bệnh phẩm và thực phẩm được lấy kiểm tra có nhiều mẫu dương tính với vi khuẩn gây bệnh, chủ yếu là Salmonella spp, một số mẫu còn nhiễm Staphylococcus aureus và Bacillus cereus.

Tối 20/12, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã có báo cáo kết quả điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì Hồng Vân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ ngày 13 đến 16/12/2025, các bệnh viện gồm: Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh và một số cơ sở y tế khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận 203 ca ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân đều sử dụng bánh mì có nhân tại các cơ sở kinh doanh bánh mì Hồng Vân.

Qua khai báo, các bệnh nhân cho biết đã mua và sử dụng bánh mì Hồng Vân trong khoảng thời gian từ 15h ngày 11/12 đến 8h ngày 13/12, chủ yếu tại phường Cẩm Thành và một số xã, phường lân cận.

Các trường hợp nhập viện điều trị đều có chung các triệu chứng ngộ độc sau khi ăn bánh mì từ hệ thống Hồng Vân.

Đến khoảng 17h ngày 11/12, bệnh nhân đầu tiên xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn ói, sốt cao, đau đầu... Sau đó, nhiều trường hợp khác có biểu hiện tương tự và được đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị. Đến nay, đa số bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và được xuất viện, hiện còn 11 bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, chờ xuất viện.

Ngay khi xảy ra sự việc, Sở Y tế Quảng Ngãi đã chỉ đạo Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp các bệnh viện, Trung tâm Y tế Quảng Ngãi và UBND phường Cẩm Thành tiến hành điều tra vụ việc.

Đoàn kiểm tra đã làm việc tại cơ sở sản xuất do ông Nguyễn Hồng làm chủ, địa chỉ 280 Nguyễn Nghiêm, phường Cẩm Thành, cùng các điểm bán bánh mì Hồng Vân trên địa bàn.

Qua làm việc, chủ cơ sở xác nhận, các điểm kinh doanh bánh mì Hồng Vân đều do ông quản lý hoặc nhượng quyền. Ông Hồng cung cấp các nguyên liệu như chả heo, chả bò, xíu mại, bơ, ớt rim, rau và bánh mì cho các điểm bán, trừ một số địa điểm không lấy rau và bánh mì từ cơ sở này.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa chứng minh được các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu; không có hồ sơ khám sức khỏe, xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở và nhân viên; chưa chứng minh hồ sơ công bố sản phẩm đối với các loại chả tại địa điểm sản xuất.

Riêng cơ sở tại 280 Nguyễn Nghiêm, nơi sản xuất chả, xíu mại, bơ, tương ớt, ớt rim…, chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc các giấy tờ tương đương theo quy định. Điều kiện thực tế cho thấy khu vực sản xuất không bảo đảm nguyên tắc một chiều, không tách biệt với các nguồn ô nhiễm và yếu tố gây hại.

Một cửa hàng bánh mì Hồng Vân trên đường Quang Trung (tỉnh Quảng Ngãi).

UBND phường Cẩm Thành tiến hành niêm phong toàn bộ thực phẩm còn lại, đồng thời yêu cầu các điểm kinh doanh bánh mì Hồng Vân tạm ngừng hoạt động để chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã lấy 17 mẫu thực phẩm và 8 mẫu bệnh phẩm, gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Kết quả thông báo ngày 19/12 cho thấy, 4 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella spp; 1 mẫu bệnh phẩm dương tính với Salmonella spp và Staphylococcus aureus.

Ngoài ra, nhiều mẫu thực phẩm như chả bò, chả heo, bơ, ớt rim, rau ngò cũng dương tính với Salmonella spp; một số mẫu rau ngò dương tính với Bacillus cereus. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy thực phẩm nhiễm vi sinh vật.

Trên cơ sở kết quả điều tra, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đề nghị UBND phường Cẩm Thành xử lý vi phạm đối với hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm gây ngộ độc và các hành vi liên quan theo quy định pháp luật; đồng thời đề nghị Sở NN&MT phối hợp chỉ đạo các đơn vị liên quan cung cấp thông tin, hồ sơ liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm của cơ sở nêu trên.