15 người ở Quảng Ngãi nhập viện sau khi ăn bánh mì

TPO - Các bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng sốt, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy… nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì thương hiệu H.V. (tỉnh Quảng Ngãi).

Tối 13/12, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Đỗ Ngọc Hòa thông tin, trên địa bàn vừa ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Theo ông Hòa, Bệnh viện đa khoa Phúc Hưng đã có báo cáo về việc trong ngày 13/12 tiếp nhận khám và điều trị cho 15 trường hợp đến khám và điều trị với các triệu chứng sốt, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy… sau khi sử dụng bánh mì mang thương hiệu H.V.

Trong số này, có 7 bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu, gồm 1 ca khoa Nhi và 6 ca khoa Nội. Các bệnh nhân sinh sống rải rác tại nhiều xã, phường như Nghĩa Lộ, Khánh Cường, Nghĩa Giang, Cẩm Thành…

Các trường hợp nhập viện cùng 1 triệu chứng sốt, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy… sau khi sử dụng bánh mì mang thương hiệu H.V. (Ảnh AI)

Ông Hòa cho biết thêm, đến thời điểm hiện tại, ngoài Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng, thì Sở chưa ghi nhận thêm cơ sở y tế nào báo cáo các ca nghi ngộ độc tương tự. Hiện Sở Y tế tỉnh đang phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm và các cơ quan chức năng tiến hành khoanh vùng, niêm phong mẫu thực phẩm nghi gây ngộ độc để kiểm nghiệm.

“Do thương hiệu bánh mì này có nhiều chi nhánh trên địa bàn tỉnh nên chưa xác định được người bệnh đã ăn bánh mì tại cơ sở nào. Ngành y tế đang tập trung truy vết nguồn thực phẩm, đồng thời ưu tiên điều trị các trường hợp nặng”, ông Hòa thông tin.