Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

15 người ở Quảng Ngãi nhập viện sau khi ăn bánh mì

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Các bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng sốt, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy… nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì thương hiệu H.V. (tỉnh Quảng Ngãi).

Tối 13/12, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Đỗ Ngọc Hòa thông tin, trên địa bàn vừa ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Theo ông Hòa, Bệnh viện đa khoa Phúc Hưng đã có báo cáo về việc trong ngày 13/12 tiếp nhận khám và điều trị cho 15 trường hợp đến khám và điều trị với các triệu chứng sốt, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy… sau khi sử dụng bánh mì mang thương hiệu H.V.

Trong số này, có 7 bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu, gồm 1 ca khoa Nhi và 6 ca khoa Nội. Các bệnh nhân sinh sống rải rác tại nhiều xã, phường như Nghĩa Lộ, Khánh Cường, Nghĩa Giang, Cẩm Thành…

44def075f2707d2e2461-3457.jpg
Các trường hợp nhập viện cùng 1 triệu chứng sốt, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy… sau khi sử dụng bánh mì mang thương hiệu H.V. (Ảnh AI)

Ông Hòa cho biết thêm, đến thời điểm hiện tại, ngoài Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng, thì Sở chưa ghi nhận thêm cơ sở y tế nào báo cáo các ca nghi ngộ độc tương tự. Hiện Sở Y tế tỉnh đang phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm và các cơ quan chức năng tiến hành khoanh vùng, niêm phong mẫu thực phẩm nghi gây ngộ độc để kiểm nghiệm.

“Do thương hiệu bánh mì này có nhiều chi nhánh trên địa bàn tỉnh nên chưa xác định được người bệnh đã ăn bánh mì tại cơ sở nào. Ngành y tế đang tập trung truy vết nguồn thực phẩm, đồng thời ưu tiên điều trị các trường hợp nặng”, ông Hòa thông tin.

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
#Ngộ độc thực phẩm bánh mì #Truy tìm nguồn thực phẩm nghi gây ngộ độc #Các triệu chứng ngộ độc thức ăn #Phối hợp điều tra và xử lý ngộ độc #Tác động của ngộ độc đến cộng đồng #Ngộ độc khí N2O và bóng cười #Tình hình ngộ độc thực phẩm tại Quảng Ngãi #Các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể tại TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục