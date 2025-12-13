Công nghệ y tế quyết định chi phí điều trị người dân phải gánh

TPO - Sáng 13/12 tại TP.HCM, Hội nghị quốc tế lần thứ ba về Đánh giá Công nghệ Y tế (HTA) diễn ra trong bối cảnh toàn cầu bước vào kỷ nguyên số. Lãnh đạo Bộ Y tế, nhấn mạnh công nghệ y tế không còn là vấn đề kỹ thuật đơn lẻ mà trở thành trụ cột quản trị, trực tiếp quyết định chi phí người dân và quỹ bảo hiểm y tế phải chi trả.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng hơn một thập kỷ qua, đánh giá công nghệ y tế trên thế giới đã có sự chuyển dịch căn bản. Nếu trước đây HTA chủ yếu dựa vào thử nghiệm lâm sàng và các chỉ số hiệu quả truyền thống, thì hiện nay đã phát triển thành một cách tiếp cận đa chiều, tích hợp dữ liệu đời thực, kinh tế y tế, các yếu tố đạo đức, công bằng và tính bền vững tài chính của toàn hệ thống. HTA không chỉ “đánh giá công nghệ” mà đang trực tiếp tham gia định hình các ưu tiên y tế quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Y tế GS.TS Trần Văn Thuấn phát biểu tại Hội nghị

Theo Thứ trưởng, kỷ nguyên số khiến dữ liệu y tế ngày càng phong phú và phức tạp. Tuy nhiên, thách thức cốt lõi không nằm ở số lượng dữ liệu mà ở năng lực thể chế và chuyên môn để chuyển hóa dữ liệu thành quyết định chính sách đúng đắn, có trách nhiệm và hướng đến lợi ích chung. “Trong bối cảnh đó, HTA phải trả lời những câu hỏi khó hơn rất nhiều, công nghệ này có xứng đáng với nguồn lực xã hội đã bỏ ra hay không, nên phân bổ cho ai, vào thời điểm nào và theo cách nào để tối đa hóa lợi ích cho toàn dân, đồng thời bảo đảm sự bền vững dài hạn của hệ thống y tế” – Thứ trưởng nói.

GS Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, tại Việt Nam, HTA không được tiếp cận như một thông lệ mang tính hình thức hay để “theo kịp” quốc tế, mà được coi là một công cụ cải cách mang tính cấu trúc. Đánh giá công nghệ y tế đang từng bước được lồng ghép có chủ đích vào quá trình xây dựng danh mục thuốc và thiết bị y tế, đàm phán giá, đấu thầu tập trung cũng như thiết kế và điều chỉnh chính sách chi trả của bảo hiểm y tế. Mục tiêu là làm cho các quyết định phân bổ nguồn lực y tế trở nên minh bạch hơn, nhất quán hơn và có căn cứ khoa học rõ ràng hơn.

Trong bối cảnh Việt Nam mở rộng nhanh phạm vi bao phủ bảo hiểm y tế, đồng thời nhu cầu tiếp cận các công nghệ y tế mới ngày càng gia tăng, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng kiểm soát chi phí và bảo đảm bền vững tài chính của hệ thống trở thành yêu cầu cấp thiết không kém việc mở rộng tiếp cận. “Đánh giá công nghệ y tế chính là điểm tựa khoa học để bảo đảm mỗi đồng ngân sách nhà nước và mỗi đồng quỹ bảo hiểm y tế được sử dụng hợp lý, công bằng và hướng tới giá trị thực sự cho người bệnh” - GS Thuấn nói.

Hội nghị Quốc tế Đánh giá Công nghệ Y tế (HTA) lần thứ III, quy tụ nhiều trong nước và quốc tế

Tại hội nghị PGS.TS Lê Khắc Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, cho rằng trong bối cảnh bệnh tật ngày càng phức tạp, chi phí y tế gia tăng nhanh và công nghệ phát triển mạnh mẽ, HTA đã trở thành công cụ không thể thiếu để hỗ trợ hoạch định chính sách mua sắm, đàm phán giá và bảo đảm tiếp cận công bằng cho người bệnh. Từ hội nghị đầu tiên năm 2023 đến nay, mạng lưới HTA tại Việt Nam đã có bước trưởng thành rất lớn với sự tham gia ngày càng sâu rộng của các cơ quan quản lý, bệnh viện, trường đại học và doanh nghiệp. Hội nghị đã góp phần xây dựng một hệ sinh thái HTA đa ngành, gắn kết chặt chẽ giữa bằng chứng, chính sách và thực hành vì mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của hệ thống y tế.