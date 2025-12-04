Lần đầu Việt Nam có trung tâm Niệu nhi xuất sắc được quốc tế công nhận

TPO - Ngày 4/12, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) cho biết Trung tâm Niệu Nhi của bệnh viện vừa được Tổ chức International Volunteer in Urology (IVUmed, Hoa Kỳ) công nhận là Trung tâm Niệu Nhi Xuất sắc đầu tiên tại Việt Nam. IVUmed là tổ chức y tế nhân đạo hoạt động nhằm mang dịch vụ chăm sóc tiết niệu chất lượng cao đến mọi người bệnh trên thế giới.

Theo Bệnh viện Nhi Đồng 1, chặng đường dẫn đến sự công nhận trên trải dài hơn 35 năm. Từ năm 1990, đoàn Interplast Hoa Kỳ – tiền thân của IVUmed đã chọn bệnh viện làm nơi hỗ trợ đào tạo phẫu thuật tiết niệu – sinh dục cho trẻ mắc dị tật bẩm sinh. Với sự hướng dẫn của các chuyên gia hàng đầu thế giới, đội ngũ bác sĩ nhanh chóng làm chủ hàng loạt kỹ thuật, từ cơ bản đến phức tạp, thực hiện gần như hoàn hảo các phẫu thuật tạo hình tiết niệu – sinh dục nhi trong bối cảnh thời điểm đó hầu như chưa có trung tâm nào trong nước đảm nhiệm được.

Một cuộc đại phẫu tách cặp song sinh dính liền nhau được trình bày tại sự kiện

Qua nhiều năm, Trung tâm Niệu Nhi của bệnh viện đã điều trị hầu hết các dị tật bẩm sinh hệ tiết niệu – sinh dục như thận ứ nước, thận niệu quản đôi, dị tật cơ quan sinh dục… Đặc biệt, các kỹ thuật điều trị bàng quang lộ ngoài và lỗ tiểu thấp đã đạt đến trình độ dẫn đầu cả nước, tiệm cận chuẩn quốc tế.

Bước ngoặt quan trọng diễn ra vào năm 2019 khi bệnh viện thành lập khoa Ngoại Thận – Tiết niệu, hướng đến cung cấp dịch vụ niệu nhi toàn diện, an toàn, dựa trên bằng chứng và theo chuẩn quốc tế. Chỉ trong chưa đầy 10 năm, trung tâm đã tiếp nhận hơn 50.000 lượt bệnh và thực hiện thành công 8.000 ca phẫu thuật, bất chấp giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát đầy khó khăn.

Đây cũng là một trong những đơn vị triển khai phẫu thuật nhiều dị tật tiết niệu – sinh dục phức tạp nhất ở trẻ em, đưa vào ứng dụng các kỹ thuật hiện đại như vi phẫu tái tạo niệu – sinh dục, điều trị sỏi niệu bằng xâm lấn tối thiểu và bước đầu thực hiện ghép thận trẻ em. Dù khối lượng bệnh lớn, trung tâm luôn duy trì tỉ lệ biến chứng rất thấp.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 là đơn vị đầu tiên trên cả nước có Trung tâm Niệu nhi xuất sắc được công nhận

Tại buổi lễ, TS.BS Lê Thanh Hùng, Trưởng khoa Ngoại Thận – Tiết niệu của bệnh viện, cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để trở thành Trung tâm Niệu nhi hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á, duy trì và nâng tầm của Trung tâm Niệu nhi xuất sắc theo tiêu chuẩn quốc tế. Khoa sẽ cung cấp các dịch vụ tiết niệu nhi hàng đầu, đảm bảo an toàn theo chuẩn quốc tế, góp phần điều trị hiệu quả cho trẻ em mắc bệnh lý thận - tiết niệu".

Cùng với khám chữa bệnh, Trung tâm Niệu Nhi còn chú trọng đào tạo liên tục, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và là cơ sở thực hành uy tín của nhiều trường y. Đơn vị cũng duy trì hợp tác chặt chẽ với IVUmed và các chuyên gia quốc tế để cập nhật kỹ thuật mới, đồng thời hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện trong nước.