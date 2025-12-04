Đau đầu, mờ mắt suốt 10 năm vì ‘sát thủ’ ẩn mình trong não

TPO - Suốt 10 năm qua, nam bệnh nhân rơi vào tình trạng mờ mắt, đau đầu, đi khám nhiều nơi nhưng không phát hiện được nguyên nhân. Tại bệnh viện Chợ Rẫy, qua kiểm tra chuyên sâu, bác sĩ phát hiện người bệnh có khối u khổng lồ ở tuyến yên.

Ngày 4/12, TS.BS Trần Huy Hoàn Bảo, Trưởng khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, tại đây vừa tiếp nhận nam bệnh nhân N.T.P. (57 tuổi, quê Khánh Hòa) trong tình trạng đau đầu dữ dội, thị lực suy giảm nghiêm trọng và suy tuyến yên.

Theo bệnh sử, 10 năm trước, ông P. đi khám nhiều nơi vì mờ mắt kéo dài nhưng không phát hiện được nguyên nhân từ hệ thần kinh, dẫn đến khối u tiếp tục phát triển âm thầm và xâm lấn.

Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật bóc tách trọn khối u tuyến yên cho người bệnh

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, kết quả chụp MRI ghi nhận khối u tuyến yên kích thước 56 mm, thuộc nhóm u tuyến yên khổng lồ, chỉ chiếm khoảng 10% tổng số các loại u tuyến yên. Khối u đã xâm lấn xoang bướm, xoang hang, chèn ép giao thoa thị giác và hai động mạch cảnh trong. Đây là dạng bệnh lý nguy hiểm, có nguy cơ tổn thương nhiều cấu trúc mạch máu, thần kinh quan trọng. Theo y văn thế giới, tỷ lệ lấy trọn u tuyến yên khổng lồ chỉ đạt từ 3 – 40% ngay cả tại các trung tâm lớn.

Trước diễn tiến phức tạp, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi qua đường mũi – xoang bướm. Ê kíp đã sử dụng hệ thống phẫu thuật nội soi Thần kinh 4K – ICG. Đây là công nghệ hiện đại lần đầu được triển khai tại Việt Nam. Hệ thống có thiết kế ống soi tối ưu, trường nhìn đa dạng cùng khả năng nhuộm huỳnh quang giúp hiển thị rõ nét mạch máu và các cấu trúc quan trọng trong phẫu trường.

TS.BS Trần Thiện Khiêm, khoa Ngoại Thần kinh người trực tiếp phẫu thuật, cho biết: "Yêu cầu quan trọng nhất của ca mổ là lấy được tối đa khối u nhưng phải bảo tồn cuống tuyến yên, phần tuyến yên lành và hệ thống mạch máu – thần kinh lân cận, đặc biệt là hai động mạch cảnh trong”.

Nhờ công nghệ huỳnh quang ICG, các mạch máu và mô lành hiện rõ trên màn hình 4K, hỗ trợ phẫu thuật viên thao tác chính xác và an toàn hơn. Sau nhiều giờ phẫu thuật, ê kíp đã lấy được gần như toàn bộ khối u. Đây là mức độ xử lý rất khó đạt được ở nhóm u khổng lồ.

Sau phẫu thuật, thị lực và sức khỏe của người bệnh đã bình phục tốt

Năm ngày sau ca mổ, bệnh nhân đã tỉnh táo, ăn uống và sinh hoạt bình thường. Chức năng tuyến yên ổn định, thị lực cải thiện rõ rệt.

Chia sẻ về hành trình kéo dài hơn một thập kỷ, bệnh nhân cho biết: “Tôi thường xuyên đau đầu, nôn ói, mờ mắt, cứ nghĩ chỉ bị thiếu máu não. Khi được phát hiện có khối u lớn trong đầu và phẫu thuật thành công, tôi rất mừng”.

TS.BS Hoàn Bảo nhận định u tuyến yên khổng lồ và u vùng sàn sọ phức tạp luôn là thách thức lớn của chuyên ngành phẫu thuật thần kinh. Các khối u thường xâm lấn sâu, bao quanh nhiều cấu trúc quan trọng như giao thoa thị giác, xoang hang hay động mạch cảnh trong. Với các phương tiện trước đây, việc vừa lấy được tối đa khối u vừa bảo tồn các cấu trúc xung quanh đòi hỏi kỹ thuật rất cao và tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng.