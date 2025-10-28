Khàn tiếng kéo dài, đi khám mới biết mắc hai loại ung thư hiếm gặp

TPO - Sau hơn nửa năm khàn tiếng, ông Hồ Văn Th. (53 tuổi, ngụ Tây Ninh) đến bệnh viện kiểm tra và được chẩn đoán mắc cùng lúc hai loại ung thư khác nhau: ung thư thanh quản và ung thư tuyến giáp – một trường hợp cực hiếm gặp trên thế giới.

Ung thư kép

Ngày 28/10, TS-BSCKII Lê Trần Quang Minh, Giám đốc bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM cho biết, bệnh nhân Th. nhập viện trong tình trạng khàn tiếng kéo dài hơn 6 tháng. Trước đó, ông từng được phẫu thuật nội soi sinh thiết dây thanh tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM.

Các bác sĩ nội soi cho người bệnh

Sau phẫu thuật, kết quả giải phẫu bệnh cho thấy người bệnh bị ung thư biểu mô tế bào gai độ II (carcinoma tế bào gai grad 2). Trong quá trình chuẩn bị phẫu thuật cắt ung thư thanh quản, bác sĩ phát hiện thêm tổn thương nghi ung thư tuyến giáp qua siêu âm. Kết quả chọc hút tế bào xác nhận bệnh nhân đồng thời mắc carcinoma tuyến giáp dạng nhú.

Kết quả khám và cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân tỉnh táo, không sưng đau vùng cổ, dây thanh phải xuất hiện khối sùi nhưng vẫn còn di động tốt. Hình ảnh CT-scan xác định khối u chưa xâm lấn mô xung quanh. Siêu âm ghi nhận bướu giáp vùng eo lệch phải nghi ác tính, hạch cổ hai bên bị viêm.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt thùy phải và eo tuyến giáp, gửi mẫu giải phẫu bệnh, đồng thời thực hiện phẫu thuật cắt thanh quản bán phần bằng dao siêu âm. Toàn bộ phẫu thuật được tiến hành an toàn. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt và tiếp tục được theo dõi để có phác đồ điều trị phù hợp với tình trạng bệnh.

Theo TS.BS Quang Minh, đây là trường hợp hiếm gặp trên thế giới vì hai khối ung thư xuất hiện ở hai cơ quan hoàn toàn tách biệt – thanh quản và tuyến giáp, lại có bản chất mô học khác nhau. Việc điều trị đòi hỏi phối hợp phức tạp giữa phẫu thuật, xạ trị, hóa trị và theo dõi hậu phẫu riêng cho từng loại ung thư. Nhờ ứng dụng dao siêu âm, ca phẫu thuật diễn ra ít mất máu. Bệnh nhân phục hồi nhanh và giảm nguy cơ biến chứng.

Cảnh báo từ tình trạng khàn tiếng

Từ trường hợp trên, TS.BS Quang Minh cảnh báo, ung thư thanh quản thường khởi phát âm thầm với triệu chứng khàn tiếng kéo dài, khó thở hoặc cảm giác vướng họng nhưng nhiều người chủ quan, tự điều trị bằng thuốc cảm hay thuốc ho. Mặt khác, ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm gần như không có biểu hiện rõ ràng khiến người bệnh dễ bỏ qua cơ hội phát hiện sớm.

Ê kíp bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho người bệnh (ảnh minh họa)

Các bác sĩ khuyến cáo, khi bị khàn tiếng trên hai tuần mà điều trị nội khoa không giảm, người bệnh nên đến cơ sở chuyên khoa Tai Mũi Họng để được nội soi thanh quản và siêu âm cổ nhằm tầm soát sớm ung thư. Việc khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt ở người trên 40 tuổi giúp phát hiện sớm và điều trị hiệu quả các ung thư vùng đầu cổ.

Ca bệnh của ông Hồ Văn Th. cho thấy tầm quan trọng của việc thăm khám sớm khi có biểu hiện khàn tiếng kéo dài. Nhờ phát hiện kịp thời, bệnh nhân được phẫu thuật đồng thời hai vị trí ung thư trong cùng một lần mổ, bảo tồn chức năng phát âm và hô hấp, đồng thời loại bỏ nguy cơ di căn.

Các chuyên gia nhấn mạnh, trong bối cảnh ung thư tuyến giáp và thanh quản ngày càng trẻ hóa, việc chủ động tầm soát, siêu âm và nội soi định kỳ là “lá chắn vàng” bảo vệ sức khỏe cộng đồng.