Bé gái bị áp xe thái dương, bác sĩ cảnh báo dị tật dễ bị bỏ qua

TPO - Bệnh nhi 6 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng vùng thái dương sưng tấy, chảy mủ xanh đặc. Từ ca bệnh này, bác sĩ cảnh báo một dị tật bẩm sinh tuy nhỏ nhưng có thể gây áp xe nghiêm trọng nếu phụ huynh không phát hiện và chăm sóc đúng cách.

Ngày 28/10, BS-CK2 Huỳnh Thị Mỹ Hiền, Phó khoa Liên chuyên khoa, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và điều trị cho bé gái V.A.N. (6 tháng tuổi, ngụ Đồng Nai) trong tình trạng vùng thái dương phải sưng phồng, có mủ xanh đặc.

Vị trí lỗ rò luân nhĩ khiến bệnh nhi bị áp xe thái dương

Theo bệnh sử, trước khi nhập viện, vùng thái dương bên phải của trẻ có biểu hiện sưng tấy, trẻ quấy khóc khi bị chạm vào. Tình trạng diễn tiến ngày càng nặng, vùng sưng tấy lan rộng đồng thời tiết dịch màu trắng đục.

Tại bệnh viện, trên hình ảnh siêu âm, các bác sĩ phát hiện vùng thái dương của bệnh nhi có khối tụ dịch (kích thước 32x20mm) có đường rò thông đến ống tai ngoài. Bệnh nhi được chẩn đoán áp xe vùng thái dương phải do viêm lỗ rò luân nhĩ. Sau hội chẩn, các bác sĩ đã chỉ định cho trẻ thực hiện thủ thuật hút mủ, làm xẹp ổ áp xe.

Sau khi xử lý thành công ổ nhiễm trùng, trẻ được bác sĩ cho sử dụng kháng sinh, theo dõi, điều trị nội khoa tích cực.

Theo BS Mỹ Hiền, rò luân nhĩ là dị tật bẩm sinh xuất hiện ở vùng trước hoặc trên vành tai, hình thành do bất thường trong quá trình phát triển của tai giữa và tai ngoài. Thông thường, dị tật này lành tính, không gây hại nếu được vệ sinh sạch sẽ. Tuy nhiên, khi lỗ rò bị viêm, mủ sẽ tích tụ, gây sưng đau, thậm chí lan rộng thành áp xe.

“Mỗi ngày tại khoa tiếp nhận khoảng 20 trường hợp trẻ có rò luân nhĩ mức độ nhẹ, đa số điều trị ngoại trú. Với những ca nặng, có tụ dịch như bé N. mỗi năm chỉ khoảng 4 đến 5 ca. Với những trường hợp diễn tiến nặng nếu không xử lý kịp thời, có thể gây biến chứng nghiêm trọng và tái phát nhiều lần” – BS Mỹ Hiền chia sẻ.

Theo các bác sĩ, rò luân nhĩ có thể được phát hiện ngay từ khi trẻ mới chào đời, với đặc điểm là một lỗ nhỏ ở vùng trước tai. Nếu rò hoạt động, sẽ thấy có dịch trắng đục hoặc chất bã chảy ra. Khi khu vực này sưng, đỏ, đau hoặc tiết dịch có mùi... đó là dấu hiệu nhiễm trùng, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo ở những trẻ có lỗ rò luân nhĩ, phụ huynh tuyệt đối không nên tự ý nặn hay chích mủ vì dễ làm tổn thương lan rộng. Quan trọng nhất là giữ vệ sinh sạch, khô thoáng vùng quanh lỗ rò. Khi có viêm tái phát nhiều lần, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật cắt bỏ đường rò để tránh biến chứng.

Rò luân nhĩ là một dị tật bẩm sinh phổ biến, gặp ở khoảng 0,1 đến 0,9% dân số, thường phát hiện sớm ngay sau sinh. Bệnh lý này tuy nhỏ nhưng nếu không được chăm sóc đúng, có thể dẫn đến viêm nhiễm, áp xe và ảnh hưởng thẩm mỹ vùng tai – mặt của trẻ. Việc phát hiện sớm và vệ sinh đúng cách là yếu tố quan trọng giúp phòng ngừa biến chứng.