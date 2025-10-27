Thoát 'án tử' nhờ nốt mờ nhỏ trong phổi được tình cờ phát hiện

TPO - Không ho, không đau ngực, không mệt mỏi, người phụ nữ tin rằng mình hoàn toàn khỏe mạnh cho đến khi đi khám sức khỏe định kỳ và phát hiện một nốt mờ nhỏ trong phổi. Chính phát hiện tình cờ đã cứu bà khỏi căn bệnh ung thư phổi giai đoạn sớm – “sát thủ thầm lặng” cướp đi sinh mạng hàng triệu người mỗi năm.

"Tử thần" ẩn dưới nốt mờ nhỏ trong phổi

Đó là trường hợp bệnh nhân N.T.K.C. (50 tuổi, ngụ tại TP.HCM) vừa được tiếp nhận, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ngày 27/10, TS.BS Nguyễn Hoàng Bình, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực của bệnh viện cho biết, bà C. là một trong những trường hợp may mắn được phát hiện sớm ung thư phổi. Trong lần kiểm tra sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Chợ Rẫy, trên hình ảnh CT các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có nốt mờ khoảng 11mm ở thùy trên phổi bên phải.

Trên hình ảnh kiểm tra, các bác sĩ phát hiện nốt mờ nhỏ bất thường trong phổi người bệnh

Theo bệnh sử, trước đó, bà C. hoàn toàn không có triệu chứng bất thường. Tuy nhiên, kết quả PET/CT các bác sĩ ghi nhận các dấu hiệu nghi ngờ ung thư phổi giai đoạn sớm, chưa có hạch trung thất, chưa di căn xa.

Sau hội chẩn các bác sĩ đã quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật cho người bệnh. Ê kíp bác sĩ đã tiến hành định vị vùng tổn thương ở người bệnh bằng kim trước mổ. Bệnh nhân được phẫu thuật nội soi robot cắt thùy phổi phải và nạo hạch. Cuộc phẫu thuật diễn ra thuận lợi, vùng tổn thương phổi được loại bỏ hoàn toàn.

4 ngày sau phẫu thuật, sức khỏe của bà C. đã hồi phục tốt, đủ điều kiện xuất viện. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy người bệnh bị ung thư biểu mô tuyến (giai đoạn IA – giai đoạn sớm), không di căn hạch.

Một trường hợp khác là nữ bệnh nhân L.T.H. (55 tuổi, ngụ TP.HCM), tình cờ phát hiện nốt mờ 9mm ở phổi phải khi chụp CT độ phân giải cao. Sau hội chẩn, ekip phẫu thuật của Bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn sớm và chỉ định phẫu thuật nội soi robot cắt thùy phổi, nạo hạch triệt để. Một ngày sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt, bốn ngày sau đã xuất viện. Kết quả giải phẫu bệnh xác định carcinoma tuyến biệt hóa tốt, không di căn.

Thoát khỏi căn bệnh ung thư nhờ được phát hiện, can thiệp sớm bà H. chia sẻ: “Tôi hoàn toàn không nghĩ mình mắc ung thư phổi vì không có triệu chứng gì. Khi bác sĩ nói có nốt mờ trong phổi, tôi rất lo. Nhưng được bác sĩ tư vấn kỹ lưỡng, tôi quyết định phẫu thuật. Ca mổ diễn ra nhẹ nhàng, chỉ sau vài ngày tôi đã tự đi lại, ăn uống bình thường. Khi bác sĩ nói không cần hóa trị, tôi thật sự biết ơn vì bác sĩ đã phát hiện kịp thời. Tôi mong ai cũng đi khám định kỳ, vì đôi khi chỉ một lần tầm soát có thể cứu cả mạng sống mình”.

Tầm soát định kỳ “chìa khóa” mở cánh cửa sống

Theo TS.BS Nguyễn Hoàng Bình, ung thư phổi giai đoạn sớm (giai đoạn I) nếu được phát hiện và phẫu thuật triệt để có thể đạt tỷ lệ sống trên 5 năm lên đến 90%, mà không cần hóa trị, xạ trị. Phát hiện sớm chính là chìa khóa điều trị hiệu quả, giảm chi phí, nâng cao chất lượng sống và mang lại cơ hội sống khỏe mạnh cho người bệnh.

Phương pháp phẫu thuật robot giúp người bệnh phát hiện ung thư phổi sớm được loại bỏ hoàn toàn tổn thương không cần hóa trị, xạ trị

Nhờ ứng dụng phẫu thuật nội soi robot, các bác sĩ có thể cắt bỏ chính xác phần phổi tổn thương, bảo tồn tối đa mô lành, giúp người bệnh ít đau, hồi phục nhanh và giảm nguy cơ biến chứng. Đây là kỹ thuật tiên tiến đang được triển khai hiệu quả tại nhiều trung tâm lớn trong nước, đặc biệt với các khối u phổi nhỏ, giai đoạn đầu.

Bác sĩ lưu ý, các nốt mờ nhỏ ở phổi thường không gây triệu chứng nên dễ bị bỏ qua. Phần lớn các ca phát hiện được đều nhờ tầm soát bằng chụp CT ngực liều thấp. Phương pháp này được khuyến cáo cho nhóm nguy cơ cao gồm những người trên 50 tuổi, có tiền sử hút thuốc, làm việc trong môi trường khói bụi, ô nhiễm hoặc có người thân từng mắc ung thư phổi.

Theo Tổ chức Ung thư Toàn cầu (Globocan), ung thư phổi là loại ung thư phổ biến nhất thế giới, với hơn 2,2 triệu ca mắc mới mỗi năm. Tại Việt Nam, đây là một trong những bệnh ung thư gây tử vong hàng đầu.