Giải cứu cụ bà 100 tuổi thoát ‘khối bướu quỷ’ đeo bám suốt 3 thập kỷ

TPO - Từ trường hợp tưởng chừng không thể can thiệp vì tuổi quá cao, các bác sĩ đã mang lại phép màu cho cụ bà 100 tuổi ở Đồng Nai khi giúp cụ thoát khỏi khối bướu đeo bám trên mặt suốt 3 thập kỷ.

BS Tú Dung (bên trái) cùng các đồng nghiệp thực hiện cuộc phẫu thuật cho cụ Khoan.

Cụ bà Lê Thị Khoan (100 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) vừa được tiếp nhận, phẫu thuật tại Bệnh viện JW Hàn Quốc (TPHCM). Theo bệnh sử, khoảng 30 năm trước, cụ Khoan bất ngờ xuất hiện khối nhầy nhỏ như hạt đậu ở cánh mũi bên phải. Theo thời gian, khối nhầy lớn dần và to như quả trứng gà, lở loét, rỉ dịch và chảy máu liên tục.

Khối bướu khiến khuôn mặt của cụ biến dạng, mũi và miệng bị chèn ép, gây ngạt thở mỗi khi nằm. “Cụ thường giật mình tỉnh giấc mỗi đêm vì không thở nổi” – người con gái của cụ kể.

Cụ Khoan không thể ăn như người bình thường mà phải dùng một tay nâng khối bướu lên mới đưa được thức ăn vào miệng. Gia đình từng đưa cụ đến nhiều bệnh viện lớn ở TPHCM, nhưng đều bị từ chối phẫu thuật do tuổi bệnh nhân quá cao và rủi ro lớn.

“Không ai dám mổ vì cụ quá yếu, nguy cơ tử vong cao” – con gái cụ chia sẻ.

Giữa lúc tưởng chừng không còn hy vọng, gia đình tình cờ xem được thông tin trên mạng xã hội về việc TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện JW Hàn Quốc đã phẫu thuật cứu nhiều bệnh nhân bị khối bướu phức tạp. Gia đình đã quyết định đưa cụ đến cầu cứu BS Tú Dung với mong muốn giúp cụ thoát khỏi khối bướu quái ác.

Ca phẫu thuật mang ý nghĩa chữa lành

Sau khi thăm khám, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung nhận định cụ Khoan bị u mạch máu phì đại đã hoại tử nặng. Cụ chỉ còn nặng 27 kg nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, ánh mắt sáng và mong muốn được “thở bình thường như người khác”.

“Người khác có thể cho rằng cụ quá già để mổ nhưng tôi nghĩ khác. Chất lượng một ngày sống không đau đớn đáng quý hơn cả trăm ngày kéo dài trong khổ sở” – BS Tú Dung chia sẻ.

Sau hội chẩn, ê kíp bác sĩ quyết định thực hiện ca phẫu thuật miễn phí cho cụ bà. Để giảm rủi ro, cụ được gây tê tại chỗ, dưới sự theo dõi sát của các bác sĩ gây mê và điều dưỡng.

“Chúng tôi phải tính toán từng thao tác, đảm bảo cụ không mất máu và không bị tụt huyết áp trong suốt quá trình mổ” – BS Trần Trung Tín, thành viên ê kíp cho biết.

Gương mặt cụ Khoan trước và sau khi được phẫu thuật cắt khối bướu.

Sau hơn hai giờ phẫu thuật, khối bướu nặng hơn 200g (tương đương quả trứng gà) được cắt bỏ hoàn toàn. Bác sĩ làm sạch mô hoại tử, tái tạo vùng mũi và kiểm soát chảy máu. Sau phẫu thuật, cụ Khoan hồi phục tốt, hô hấp thông suốt, vết mổ khô nhanh. Cụ đã có thể nằm ngủ yên, không còn thức giấc vì nghẹt thở.

Nhìn vào gương, cụ Khoan xúc động bày tỏ: “Tôi sống gần trăm năm rồi, càng cảm nhận được sự yêu thương chân thành từ người khác”.

Theo Bác sĩ Tú Dung, ngành y không chỉ chữa bệnh mà còn chữa lành. Có những ca mổ không tính bằng chi phí, mà bằng niềm hạnh phúc của bệnh nhân.