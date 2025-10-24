Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật thành công 'khối u tử thần' trong tim một cô gái trẻ

TPO - Thỉnh thoảng chóng mặt và khó thở thoáng qua, cô gái trẻ không ngờ trong tim mình lại tồn tại một “khối u tử thần” – dạng bệnh chỉ chiếm 1–2% ca u nhầy tim trên thế giới. Đây cũng là trường hợp đầu tiên trong gần 30 năm qua được Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật thành công.

Khối u nơi nguy hiểm nhất

Ê kíp bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật cho bệnh nhân.

Ngày 24/10 BS-CKII Nguyễn Thái An – Trưởng khoa Hồi sức Phẫu thuật Tim, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, tại đây vừa tiếp nhận, điều trị một trường hợp bị khối u nhầy trong tim cực hiếm gặp. Bệnh nhân là chị T.N.K.N. (25 tuổi, TPHCM) được phát hiện có khối bất thường trong tim khi đi khám định kỳ. Trước đó, chị chỉ thấy chóng mặt và khó thở thoáng qua, hoàn toàn không nghĩ mình mang căn bệnh nguy hiểm.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ phát hiện khối u choán chỗ trong thất trái – vị trí nằm sát trụ cơ và dây chằng của van hai lá. Đây là vùng cực kỳ quan trọng, chi phối hoạt động đóng mở của tim. Chỉ cần một sai sót nhỏ trong xử lý cũng có thể khiến bệnh nhân tử vong do rối loạn huyết động hoặc hỏng van tim.

Kết quả chụp MRI tim cho thấy, khối u có diện bám rộng hơn 1cm² ở thành sau thất trái. Dù là u nhầy lành tính, song nếu để lâu, khối u có thể gây tắc dòng máu, thuyên tắc mạch não hoặc phổi, thậm chí dẫn đến đột tử.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật, do BSCKII Nguyễn Thái An cùng ê kíp khoa Hồi sức Phẫu thuật tim thực hiện. Đường mổ được chọn là mở xương ức giữa, cho phép tiếp cận trực tiếp buồng thất trái.

“Đây là ca mổ mà từng milimet đều quyết định sinh mạng bệnh nhân. Nếu dao mổ chệch chỉ vài milimet, van hai lá có thể bị rách hoặc cơ tim bị tổn thương nặng” - BS. An cho biết.

Sau gần 4 giờ thực hiện, các bác sĩ đã bóc tách thành công toàn bộ khối u cùng gốc bám mà không làm tổn thương van tim. Đặc biệt, ê kíp đã giữ cho khối u không bị vỡ hay rơi mảnh vào tuần hoàn, tránh nguy cơ tắc mạch gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh.

“Trong suốt gần 30 năm công tác, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp u nhầy thất trái – dạng hiếm gặp nhất của bệnh lý u tim. Toàn bộ ca mổ giống như đi trên dây, đòi hỏi tuyệt đối chính xác ở từng thao tác” - BS.An chia sẻ.

Đặc biệt nguy hiểm

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục nhanh chóng, tim hoạt động ổn định và không còn khó thở hay chóng mặt. Chỉ một tuần sau, người bệnh đã có thể đi lại, ăn uống bình thường và đủ điều kiện xuất viện.

“Trước đó tôi khám nhiều nơi nhưng không phát hiện ra bệnh. Khi được chẩn đoán có khối u trong tim, tôi thật sự hoảng sợ. May mắn là nhờ các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy, tôi đã vượt qua và lấy lại sức khỏe gần như bình thường” - chị N. chia sẻ.

Sau phẫu thuật bệnh nhân đã bình phục tốt, đủ điều kiện xuất viện.

Theo BS-CKII Nguyễn Thái An, u nhầy tim là khối u lành tính, nhưng cực kỳ nguy hiểm nếu không phát hiện sớm. Phần lớn các ca u nhầy nằm ở nhĩ trái hoặc nhĩ phải, còn vị trí thất trái như trường hợp này chỉ chiếm 1–2% trong y văn thế giới. Nếu điều trị muộn, khối u có thể gây tắc mạch não, đột quỵ hoặc tử vong đột ngột.

“Bệnh lý tim mạch ngày càng khó lường. Những biểu hiện tưởng chừng vô hại như chóng mặt, mệt mỏi hay khó thở thoáng qua đôi khi lại là lời cảnh báo sớm của các căn bệnh nguy hiểm” – BS. Thái An cảnh báo. Để tránh nguy hiểm có thể xảy ra, ông khuyến cáo mọi người cần khám sức khỏe định kỳ và tầm soát tim mạch khi có dấu hiệu bất thường là vô cùng quan trọng. Phát hiện sớm – can thiệp kịp thời – chính là “chìa khóa” để cứu mạng và phục hồi trọn vẹn chức năng tim cho người bệnh.

Theo các bác sĩ, dù không phải ung thư, nhưng u nhầy có thể gây tắc mạch, đột quỵ hoặc tử vong nếu không được phát hiện và phẫu thuật sớm. Siêu âm tim định kỳ là biện pháp hiệu quả nhất để phát hiện sớm loại u này.