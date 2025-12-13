Kết hợp giữa Y học cổ truyền và hiện đại: Hướng đi nâng tầm chất lượng điều trị tại bệnh viện YHCT Nguyên Phúc

Trong xu hướng phát triển của ngành y tế hiện nay, mô hình kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại đang chứng minh hiệu quả rõ rệt trong chăm sóc sức khỏe người dân. Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc là một trong những đơn vị kiên trì theo đuổi định hướng này, xây dựng cách tiếp cận toàn diện, an toàn và bền vững cho người bệnh.

Khu vực tiếp đón khám chữa bệnh của Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc.

Kết hợp hai nền y học: Hướng tiếp cận toàn diện

Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc chú trọng phát triển mô hình phối hợp giữa phương pháp điều trị y học cổ truyền và y học hiện đại. Cách làm này giúp tối ưu hiệu quả điều trị, đồng thời phù hợp với xu hướng chăm sóc sức khỏe dựa trên bằng chứng khoa học.

Các bác sĩ tại bệnh viện thường xuyên khai thác ưu điểm của y học cổ truyền như: châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, dưỡng sinh…, đồng thời ứng dụng các thiết bị kiểm tra, đánh giá chức năng và các kỹ thuật thăm khám hiện đại để hỗ trợ người bệnh một cách chính xác hơn. Sự kết hợp hài hòa này đem lại hiệu quả cao trong nhiều trường hợp điều trị dài ngày và chăm sóc phục hồi.

Sự kết hợp giữa Y học cổ truyền và Y học hiện đại giúp bệnh nhân hồi phục nhanh hơn.

Hướng đến điều trị an toàn, lấy người bệnh làm trung tâm

Một trong những mục tiêu quan trọng của Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc là nâng cao trải nghiệm và đảm bảo an toàn cho người bệnh. Quy trình tiếp nhận – thăm khám – theo dõi được xây dựng theo hướng rõ ràng, nhất quán, giúp người dân thuận tiện khi tiếp cận dịch vụ y tế. Mỗi người bệnh được tư vấn phác đồ phù hợp, dựa trên sự phối hợp giữa các chuyên khoa, đảm bảo tính khoa học và tính cá thể hóa. Bệnh viện cũng chú trọng các hoạt động giáo dục sức khỏe, hướng dẫn người dân hiểu rõ tình trạng bệnh và chủ động tham gia vào quá trình điều trị.

Bác sĩ đang thăm khám và tư vấn cho bệnh nhân.

Phát triển đội ngũ chuyên môn gắn với đào tạo liên tục

Để vận hành hiệu quả mô hình kết hợp hai nền y học, Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc đặc biệt chú trọng nguồn lực con người. Đội ngũ y bác sĩ tại đây được đào tạo bài bản, nhiều người từng làm việc tại các bệnh viện lớn và có kinh nghiệm trong lĩnh vực nội khoa, thần kinh – cơ xương khớp, phục hồi chức năng và y học cổ truyền.

Bệnh viện tạo điều kiện để nhân viên tham gia các lớp bồi dưỡng, cập nhật kỹ thuật mới, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn ngày càng cao của ngành y tế.

Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc sinh hoạt khoa học định kỳ hàng tháng.

Lan tỏa giá trị y học cổ truyền trong đời sống hiện đại

Không chỉ tập trung điều trị, bệnh viện còn hướng đến việc đưa y học cổ truyền vào đời sống thông qua các hoạt động như hướng dẫn luyện tập dưỡng sinh, truyền thông phòng bệnh theo mùa, tư vấn chăm sóc sức khỏe tự nhiên. Điều này giúp người dân hiểu rõ hơn giá trị của y học cổ truyền trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe lâu dài.

Các chương trình đồng hành cộng đồng, khám sức khỏe ngoại viện, hỗ trợ người dân vùng khó khăn cũng được bệnh viện triển khai đều đặn. Những hoạt động mang tính nhân văn này góp phần tạo dựng hình ảnh một đơn vị y tế gần gũi, tận tâm và có trách nhiệm.

Các chương trình thăm khám miễn phí cho bà con nhân dân luôn được bệnh viện triển khai.

Hướng tới mô hình bệnh viện chuẩn mực tại khu vực

Định hướng trong thời gian tới, Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý và theo dõi sức khỏe. Bệnh viện đặt mục tiêu trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu khu vực trong lĩnh vực y học cổ truyền phục hồi chức năng, góp phần phát triển hệ thống y tế bền vững.

Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc tọa lạc tại Đường 72m- P. Vinh Hưng- Nghệ An.

Với triết lý điều trị toàn diện và định hướng phát triển bền vững. Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc đang từng bước khẳng định vị thế là địa chỉ chăm sóc sức khỏe uy tín tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Sự kết hợp hài hòa giữa hai nền y học chính là yếu tố tạo nên bản sắc và năng lực của Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc trong giai đoạn hiện nay.