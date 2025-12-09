Hệ thống bệnh viện hữu nghị Lạc Việt trao đổi hợp tác với Hiệp hội Phổ biến Y tế Phúc lợi Tiên tiến Kyushu

Sáng ngày 06/12/2025, tại bệnh viện Quốc Tế Thăng Long Lạc Việt, Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (LVFH) đã có buổi trao đổi trực tuyến với đại diện Hiệp hội Phổ biến Y tế Phúc lợi Tiên tiến Kyushu - Nhật Bản nhằm bàn về các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công nghệ tế bào gốc và y học tái tạo.

Buổi trao đổi hợp tác giữa Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt và Hiệp hội Phổ biến Y tế Phúc Lợi Tiên tiến Kyushu diễn ra vào sáng ngày 06/12/2025

Trong buổi trao đổi hợp tác giữa Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt và Hiệp hội Phổ biến Y tế Phúc Lợi Tiên tiến Kyushu, phía Nhật Bản có sự hiện diện của ông Nishiza Seiki, Chủ tịch Hiệp hội. Đồng hành cùng ông là GS. Chiba Shunmei, chuyên gia uy tín trong lĩnh vực tế bào gốc, thần kinh và y học tái tạo, sở hữu công nghệ nuôi cấy tế bào gốc 3D. Hiện nay, Hiệp hội đang sở hữu các nhà khoa học tiên phong của Nhật Bản, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tế bào gốc, y học tái tạo, nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc trung mô lấy từ các phụ phẩm sản khoa như dây rốn, nhau thai, màng ối, màng đệm…

Ông Nishiza Seiki - Chủ tịch Hiệp hội Phổ biến Y tế Phúc Lợi Tiên tiến Kyushu cùng các nhà khoa học thuộc Hiệp hội

Về phía Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt có sự tham dự của ông Đỗ Trọng Thủy - Tổng Giám đốc Tập đoàn Lạc Việt và ThS.BSCKII Nguyễn Mạnh Tưởng - Phó Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt.

Buổi trao đổi còn có sự tham dự của GS.TS Lê Văn Quảng, Cố vấn chuyên môn của Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, hiện là Giám đốc Bệnh viện K và Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phòng chống Ung thư. Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện K và mời GS.TS Lê Văn Quảng đảm nhiệm vai trò cố vấn tham dự cuộc trao đổi.

Hiệp hội phổ biển y tế phúc lợi tiên tiến Kyushu - Đơn vị tiên phong trong y học tái tạo Nhật Bản

Hiệp hội Phổ biến Y tế Phúc Lợi Tiên tiến Kyushu là tổ chức uy tín tại Nhật Bản, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, cấp phép cho các bệnh viện tại khu vực Kyushu trong lĩnh vực khám chữa bệnh ứng dụng y học tái tạo. Hiệp hội đồng thời đóng vai trò kết nối bệnh nhân quốc tế với các bệnh viện hàng đầu Nhật Bản, giúp tiếp cận những phương pháp điều trị tiên tiến, an toàn và hiệu quả.

Hiệp hội quy tụ các chuyên gia từ nhiều tổ chức lớn như Hiệp hội tế bào gốc Nhật Bản, Hiệp hội Điều trị Ung thư Nhật Bản… và đang liên kết cùng nhiều bệnh viện tại Kyushu, Hiroshima, Osaka, Nagoya và Tokyo để triển khai các liệu pháp hiện đại như: liệu pháp tế bào iPS, tế bào gốc trung mô (MSC), liệu pháp gen, cùng các thuốc nhắm trúng đích phân tử.

Trao đổi chuyên môn về tế bào gốc và định hướng hợp tác lâu dài

Trong buổi làm việc, hai bên đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có đề cập đến việc trao đổi và chuyển giao các công nghệ tiến bộ nổi bật của Nhật Bản trong nuôi cấy và ứng dụng tế bào gốc 3D, khả năng ứng dụng tế bào gốc trong hỗ trợ điều trị ung thư và các bệnh lý thoái hóa, cũng như triển vọng của y học tái tạo trong chăm sóc sức khỏe tương lai.

GS. Chiba Shunmei bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến tiềm năng hợp tác với hệ thống Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt

GS. Chiba Shunmei bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến tiềm năng hợp tác với Hệ thống Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt và nhấn mạnh mong muốn chuyển giao công nghệ: “Tôi hoàn toàn mong muốn công nghệ tế bào gốc có thể được chuyển giao sang Việt Nam. Cùng với thiết bị, chúng tôi sẽ đồng hành với Hệ thống bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt trong quá trình đào tạo để đảm bảo mọi quy trình đều đạt chuẩn Nhật Bản.”

GS. TS Lê Văn Quảng - Cố vấn chuyên môn Hệ thống Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt đánh giá cao định hướng hợp tác giữa Hữu nghị Lạc Việt và Hiệp hội Phổ biến Y tế Phúc Lợi Tiên tiến Kyushu

Tại buổi làm việc, hai bên cũng thống nhất kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế về các tiến bộ mới trong điều trị tế bào gốc, dự kiến diễn ra vào tháng 3/2026 tại Hà Nội với sự góp mặt của các chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam. GS.TS Lê Văn Quảng đánh giá cao định hướng hợp tác này: “Việc kết nối học thuật quốc tế sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh. Hội thảo khoa học sắp tới sẽ là cơ hội để cập nhật kiến thức mới và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực tế bào gốc.”

Đại diện Hệ thống bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt, ông Đỗ Trọng Thủy khẳng định sự chủ động trong tiếp nhận công nghệ mới, nhấn mạnh mong muốn đưa công nghệ tế bào gốc đến gần người bệnh Việt Nam hơn thông qua đào tạo chuyên sâu và hợp tác quốc tế: “Chúng tôi sẵn sàng cử đội ngũ sang Nhật Bản học tập và trải nghiệm thực tế. Mục tiêu của hệ thống bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt là tiếp nhận công nghệ một cách bài bản để phục vụ người bệnh một cách hiệu quả và an toàn.”

Hợp tác hướng đến lợi ích của người bệnh

Sự kết nối giữa chuyên gia Nhật Bản và đội ngũ bác sĩ tại Hệ thống Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt được kỳ vọng sẽ mang lại những bước tiến mới trong ứng dụng công nghệ tế bào gốc, từ đó cải thiện hiệu quả điều trị các bệnh lý mạn tính, thoái hóa và ung thư.

Những trao đổi ban đầu đặt nền móng cho sự hợp tác lâu dài trong tương lai, với mục tiêu chung là giảm gánh nặng bệnh tật, nâng cao chất lượng sống và mở rộng cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến cho người bệnh, giúp người bệnh tiếp cận giải pháp tiên tiến ngay tại Việt Nam mà không cần đi xa, tốn kém chi phí sang nước ngoài, qua đó giảm áp lực tài chính và tối ưu hành trình điều trị lâu dài.

Hệ thống bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt sở hữu phòng lab xét nghiệm hiện đại bậc nhất

Tầm nhìn phát triển của hệ thống bệnh viện hữu nghị Lạc Việt

Trải qua hơn 20 năm phát triển, Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt gồm hai cơ sở tại tỉnh Phú Thọ với quy mô hơn 600 giường bệnh, được biết đến nhờ năng lực chuyên môn vững vàng, đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và dịch vụ chăm sóc uy tín.

Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (LVFH) với 20 năm phát triển

Tại Hà Nội, Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt, cơ sở mới nhất của hệ thống, được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất và thiết bị, hướng đến mô hình dịch vụ y tế quốc tế, rút ngắn hành trình tiếp cận dịch vụ chất lượng cao cho người dân thủ đô.

Sự kiện trao đổi hợp tác với Hiệp hội Phổ biến Y tế Phúc Lợi Tiên tiến Kyushu là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của hệ thống, khẳng định cam kết của Hệ thống bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt trong việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế, ứng dụng công nghệ hiện đại và không ngừng nâng cao chất lượng điều trị vì sức khỏe cộng đồng.