PFIZER Việt Nam hỗ trợ thúc đẩy trao đổi khoa học về sức khỏe hô hấp

Hội nghị Thường niên Hội Hô Hấp Tp. Hồ Chí Minh 2026 với chủ đề “Khoa học và công nghệ tiên phong trong hô hấp hiện đại” vừa diễn ra và quy tụ gần 800 đại biểu là các bác sĩ chuyên khoa hô hấp, nội khoa, nhi khoa cùng các giảng viên và nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Trong bối cảnh bệnh hô hấp tiếp tục là vấn đề sức khỏe đáng lưu ý ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền, hội nghị năm nay thu hút sự quan tâm nhờ tập trung vào các cập nhật chuyên môn có ý nghĩa thực tiễn trong dự phòng, chẩn đoán và quản lý bệnh.

Năm nay, hội nghị mang đến cái nhìn tổng quan về những tiến triển mới trong lĩnh vực chăm sóc hô hấp, tập trung vào các chủ đề như viêm phổi cộng đồng, bệnh hô hấp nhi, COPD, ung thư phổi, bệnh phổi mô kẽ, cùng các cập nhật về chẩn đoán hình ảnh, ứng dụng AI và quản lý bệnh nhân trong môi trường hồi sức tích cực. Bên cạnh các bệnh do phế cầu khuẩn, RSV, cúm, adenovirus, các chuyên đề cũng đề cập đến nhiều tác nhân khác như vi khuẩn không điển hình, nấm (Aspergillus, Candida auris), và các virus hô hấp thường gặp ở cả trẻ em và người lớn.

PGS.TS.BS Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Hội Hô hấp TP.HCM chia sẻ tại Hội nghị Thường niên Hội Hô Hấp Thành phố Hồ Chí Minh 2026 về vai trò của việc huy động nguồn lực xã hội trong hỗ trợ hoạt động khoa học, góp phần nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe hô hấp cho cộng đồng.

Tại sự kiện, Pfizer Việt Nam tham gia với vai trò hỗ trợ khoa học nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động trao đổi chuyên môn và cập nhật thực hành lâm sàng cho đội ngũ nhân viên y tế. Việc hỗ trợ các diễn đàn học thuật là một phần trong cam kết lâu dài của Pfizer trong việc tăng cường tiếp cận tri thức khoa học và đóng góp vào nỗ lực nâng cao năng lực quản lý bệnh hô hấp tại Việt Nam.

Theo Kế hoạch Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2026 do Bộ Y tế ban hành gần đây, bệnh do phế cầu khuẩn và vi-rút hợp bào hô hấp (RSV) nằm trong những bệnh đường hô hấp được cảnh báo có nguy cơ gia tăng trong giai đoạn đầu năm, đặc biệt ở trẻ nhỏ và người lớn tuổi – những nhóm dễ bị tổn thương nhất.

Trong đó, viêm phổi do phế cầu khuẩn là một bệnh lý hô hấp phổ biến đáng chú ý với các nhóm nguy cơ cao như trẻ nhỏ, người lớn tuổi và người có bệnh lý nền. Bệnh này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn có thể kéo dài quá trình hồi phục, làm gián đoạn những sinh hoạt quen thuộc của người bệnh.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính mỗi năm có khoảng 1,6 triệu ca tử vong do phế cầu khuẩn, trong đó bao gồm khoảng 0,7 - 1 triệu ca tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi. Tại Việt Nam, đây là tác nhân hàng đầu gây viêm phổi mắc phải ngoài cộng đồng.

Đáng chú ý, các bệnh mạn tính thường gặp như bệnh tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), đái tháo đường hoặc suy giảm miễn dịch có thể làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng hô hấp và biến chứng nghiêm trọng. Thực trạng này đang ở mức báo động khi tại Việt Nam có đến 87,7% người cao tuổi mắc ít nhất một bệnh mạn tính.

Theo dữ liệu gần nhất của CDC, trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 10 năm 2024 đến ngày 3 tháng 5 năm 2025, RSV ước tính liên quan đến 3,6 - 6,5 triệu lượt khám ngoại trú, 190.000 - 350.000 ca nhập viện và 10.000 - 23.000 ca tử vong, với tỷ lệ nhập viện cao nhất ở người lớn trên 75 tuổi và trẻ từ 0 - 11 tháng tuổi. Riêng tại Việt Nam, số ca nhiễm trùng đường hô hấp cấp do RSV dự kiến gần 4,5 triệu trong giai đoạn 2020 – 2025.

Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Pinyo Rattanaumpawan, Giáo sư Y học, Giám đốc Đơn vị Thử nghiệm Lâm sàng, Khoa Y, Bệnh viện Siriraj, Đại học Mahidol, Thái Lan chia sẻ: “Các dữ liệu thực tế tại Thái Lan cho thấy bệnh phế cầu ở người lớn tuổi phổ biến hơn nhiều so với nhận định thông thường và thường bị bỏ sót, đặc biệt ở những người có bệnh mạn tính. Đây cũng là thách thức mà nhiều quốc gia châu Á đang cùng đối mặt, bao gồm Việt Nam, nơi dân số già hóa nhanh và gánh nặng bệnh nền ngày càng cao.

Việc chia sẻ những quan sát này tại Hội nghị Hô hấp TP.HCM mang ý nghĩa quan trọng, góp phần hỗ trợ cộng đồng chuyên môn nhận diện nhóm nguy cơ sớm hơn và cùng xây dựng các tiếp cận bảo vệ phù hợp cho người cao tuổi trong khu vực.”

Việc tăng cường dự phòng và cập nhật các phương pháp tiếp cận lâm sàng được các chuyên gia xem là hướng đi quan trọng trong chăm sóc bệnh hô hấp hiện đại. Những trao đổi tại hội nghị giúp nhận diện rõ hơn các nhóm nguy cơ và cung cấp góc nhìn thực tế về ảnh hưởng của bệnh hô hấp đối với sức khỏe cộng đồng. Tại hội nghị, các chuyên gia cho biết quản lý bệnh hô hấp hiện đại không thể chỉ tập trung vào điều trị từng đợt cấp mà cần tiếp cận tổng thể hơn, dựa trên đánh giá nguy cơ sớm ở mọi nhóm tuổi. Các diễn đàn khoa học như Hội nghị Hô hấp TP.HCM đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các bằng chứng mới với thực hành lâm sàng, giúp đội ngũ nhân viên y tế cập nhật xu hướng và nâng cao năng lực quản lý bệnh…