Yếu tố quyết định giúp bé gái mắc não mô cầu thoát chết

TPO - Bé gái 11 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch với biểu hiện nhiễm não mô cầu tiến triển nhanh chỉ trong vài giờ khiến bệnh nhi rơi vào lằn ranh sinh tử. Đây là trường hợp có tiền sử tiếp xúc với bạn học đã tử vong ở Phú Quốc, nhờ nhập viện trong 'thời gian vàng' bệnh nhi đã may mắn qua nguy kịch.

Ngày 24/3, thông tin từ khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực – Chống độc Trẻ em, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM cho biết, bệnh nhi L.T.Y.V. (11 tuổi) nhập viện với các biểu hiện điển hình của nhiễm não mô cầu. Trẻ sốt cao đột ngột, đau đầu dữ dội, nôn ói liên tục và nhanh chóng xuất hiện tử ban xuất huyết lan rộng trên da. Đặc biệt, các tổn thương da có hình dạng như “bản đồ”, trung tâm sậm màu kèm dấu hiệu hoại tử. Đây là dấu hiệu đặc trưng cho thấy bệnh đã tiến triển nặng.

Khai thác yếu tố dịch tễ cho thấy bệnh nhi đến từ Phú Quốc và từng có tiếp xúc gần với một bạn cùng lớp đã tử vong trước đó do nhiễm não mô cầu. Từ thông tin trên, các bác sĩ nhanh chóng định hướng chẩn đoán, điều trị nhằm rút ngắn thời gian xử trí, ngăn chặn diễn tiến nguy hiểm.

Sau khi được điều trị tích cực, sức khỏe của bệnh nhi đang bình phục tốt

Kết quả xét nghiệm và phân tích PCR cùng cấy dịch não tủy cho thấy bệnh nhi dương tính với vi khuẩn Neisseria meningitidis type B. Đây là tác nhân gây bệnh não mô cầu nguy hiểm. Trẻ được chẩn đoán nhiễm trùng huyết kèm viêm màng não mủ, một biến chứng nặng có thể nhanh chóng dẫn đến sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan và tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Chỉ trong vòng 12 giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng, trẻ đã được tiếp cận điều trị tích cực với kháng sinh đặc hiệu, hồi sức và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn. Nhờ can thiệp kịp thời, những biến chứng nguy hiểm nhất đã không xảy ra.

Sau ba ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Trẻ hết sốt, tỉnh táo trở lại, các chỉ số sinh hiệu ổn định, kết quả xét nghiệm dịch não tủy chuyển biến tích cực.

Từ một ca bệnh đứng trước nguy cơ tử vong rất cao, bệnh nhi đã phục hồi nhanh chóng, mang lại niềm hy vọng cho gia đình và đội ngũ y tế. Theo các bác sĩ, điểm then chốt giúp bệnh nhi thoát khỏi lưỡi hái tử thần là được đưa đến bệnh viện trong “thời gian vàng”.

Các chuyên gia cảnh báo, nhiễm não mô cầu là bệnh đặc biệt nguy hiểm do khả năng lây truyền nhanh qua đường hô hấp và diễn tiến cực kỳ cấp tính. Trong nhiều trường hợp, bệnh có thể dẫn đến tử vong chỉ sau vài giờ kể từ khi khởi phát nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Chính vì vậy, việc nhận biết sớm các dấu hiệu như sốt cao đột ngột, đau đầu, nôn ói, cứng cổ hoặc xuất hiện ban xuất huyết là yếu tố then chốt.

Trước nguy cơ bệnh lây lan trong cộng đồng, ngành y tế khuyến cáo những người từng tiếp xúc gần với ca bệnh, bao gồm người thân sống cùng nhà hoặc bạn học cùng lớp, cần chủ động sử dụng thuốc dự phòng càng sớm càng tốt, lý tưởng trong vòng 24 đến 48 giờ. Việc dùng thuốc đúng chỉ định có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ phát bệnh.

Bên cạnh đó, người dân cần theo dõi sát các biểu hiện bất thường của cơ thể như sốt, đau đầu hay nổi ban để đến cơ sở y tế kịp thời, đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin về tiền sử tiếp xúc nhằm hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán nhanh và chính xác.