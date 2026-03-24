Lấy mẫu xét nghiệm loạt ca nghi ngộ độc thực phẩm ở Quảng Ngãi

Sáng 24/3, ông Võ Ngọc Hòa - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện có 17 ca nhập viện điều trị. Trong đó có 11 ca điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi, 5 ca điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi và 1 ca điều trị tại Bệnh viện tư nhân Phúc Hưng.

Hiện các bác sĩ đang tích cực áp dụng phác đồ bù nước, điện giải và cấp thuốc theo triệu chứng. Hiện chưa ghi nhận ca bệnh nào chuyển biến nặng. Bên cạnh đó, Sở Y tế Quảng Ngãi đã yêu cầu các cơ sở y tế dồn lực cứu chữa nhằm ngăn chặn tối đa các biến chứng nguy hiểm.

Kể với bác sĩ, gia đình các nạn nhân cho biết, họ đều mua bánh mì của một người bán bằng xe đẩy gần Khu chứng tích Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi). Vài giờ sau khi ăn, người lớn lẫn trẻ nhỏ đồng loạt xuất hiện dấu hiệu rối loạn tiêu hóa như đau bụng, buồn nôn.

Các bệnh nhi đang điều trị ở Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi.

“Sáng nay các cơ quan chuyên môn của Sở đã xuống địa bàn Tịnh Khê và tại các bệnh viện nơi các ca bệnh điều trị để lấy mẫu, kiểm tra và rõ nguyên nhân. Dự kiến vào trưa, hoặc đầu giờ chiều hôm nay, Sở Y tế sẽ có báo cáo cụ thể những nội dung liên quan (số trường hợp bị ngộ độc, cơ sở bán bánh mì nghi gây ngộ độc…), cho các cấp, ngành của tỉnh”, ông Hòa thông tin thêm.

Trước đó, tối 23/3, các bệnh nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm được cho là đã ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn xã Tịnh Khê trước khi xuất hiện triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi, chóng mặt... Ngay khi nhập viện, các trường hợp này được bác sĩ thăm khám, theo dõi sát và điều trị tích cực.