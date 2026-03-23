Bệnh hiếm gặp khiến người đàn ông đau âm ỉ tinh hoàn

TPO - Người đàn ông 50 tuổi vừa được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á phát hiện mắc bệnh lý hiếm gặp sau gần một năm âm thầm chịu đựng những cơn đau nhẹ ở vùng tinh hoàn.

Ngày 23/3, BS-CKI Lê Nguyễn Phú, khoa Ngoại Tiết Niệu của bệnh viện cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ hai bên tinh hoàn, mức độ nhẹ nhưng kéo dài, kèm theo tiểu gắt. Trước đó, ông từng đi khám và được điều trị nhưng do nghĩ chỉ là bệnh viêm thông thường nên đã tự ý ngưng thuốc.

Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật bóc tách các khối u do lao tinh hoàn gây ra trên bệnh nhân

Tuy nhiên, các triệu chứng không thuyên giảm mà ngày càng rõ rệt hơn. Vùng bìu bắt đầu sưng to, bệnh nhân có thể tự sờ thấy khối cứng bên trong. Việc đi lại và sinh hoạt hàng ngày trở nên khó chịu, ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống. Ông quyết định đến bệnh viện để kiểm tra lại.

Qua kết quả thăm khám, các bác sĩ khoa Ngoại Tiết niệu phát hiện nhiều khối u xuất hiện ở cả hai bên mào tinh hoàn. Cụ thể, bên trái có ba khối nhỏ kích thước từ 0,5–1cm, trong khi bên phải có hai khối, trong đó có một khối lớn lên đến 2x3cm. Ngay sau đó, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật.

BS Phú cho biết, trong quá trình bóc tách các khối u, ê kíp ghi nhận bên trong có chứa chất dạng bã đậu màu vàng nhạt, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân mắc bệnh ít gặp nên tiến hành giải phẫu bệnh truy tìm nguyên nhân. Kết quả xác định bệnh nhân mắc lao mào tinh hoàn, một dạng lao ngoài phổi hiếm gặp và dễ bị bỏ sót nếu chỉ dựa vào triệu chứng ban đầu.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được điều trị bằng thuốc kháng lao theo phác đồ. Sau 7 ngày theo dõi, tình trạng ổn định, bác sĩ dự kiến, sau xuất viện bệnh nhân sẽ phải tiếp tục điều trị và theo dõi lâu dài để ngăn chặn nguy cơ lao tái phát, biến chứng nguy hiểm.

Theo phân tích của BS Phú, lao hệ sinh dục nam không phải là bệnh phổ biến nhưng cũng không hiếm gặp như nhiều người vẫn nghĩ. Bệnh thường xuất hiện ở nam giới trong độ tuổi lao động, trong đó mào tinh hoàn là vị trí dễ bị tổn thương nhất. Nguyên nhân có thể do vi khuẩn lao từ ổ nhiễm tiềm ẩn trong cơ thể lan theo máu hoặc bạch huyết đến cơ quan sinh dục. Trong một số trường hợp, vi khuẩn cũng có thể lây ngược dòng từ đường tiết niệu.

Theo bác sĩ, điều đáng lo ngại là các biểu hiện của bệnh thường không rầm rộ. Người bệnh có thể chỉ cảm thấy sưng nhẹ vùng bìu, đau âm ỉ kéo dài, đôi khi kèm tràn dịch hoặc dày da bìu. Chính sự “âm thầm” này khiến nhiều người dễ nhầm lẫn với viêm thông thường và tự ý điều trị, dẫn đến chậm trễ trong chẩn đoán.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, lao mào tinh hoàn có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng. Các u hạt trong mào tinh hoàn có thể dẫn đến viêm mạn tính, gây xơ hẹp và tắc nghẽn ống dẫn tinh. Khi bệnh tiến triển, các khối hoại tử có thể lan rộng, làm bề mặt mào tinh hoàn trở nên sần sùi, thậm chí dính vào da bìu, gây loét và hình thành đường rò ra ngoài.

Nguy hiểm hơn, bệnh có thể lan sang tinh hoàn, gây tổn thương mô sinh tinh và mô liên kết, từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản của nam giới. Tuy nhiên, lao niệu sinh dục có thể được kiểm soát bằng phác đồ thuốc kháng lao kéo dài 6 tháng, bao gồm giai đoạn tấn công và duy trì. Phẫu thuật thường được chỉ định trong các trường hợp cần chẩn đoán xác định hoặc khi bệnh không đáp ứng tốt với điều trị nội khoa. Các bác sĩ lưu ý, bệnh lao có nguy cơ tái phát, đặc biệt trong năm đầu sau điều trị. Vì vậy, người bệnh cần tuân thủ chặt chẽ phác đồ và tái khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.