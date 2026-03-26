Hai bệnh viện đầu ngành phối hợp mổ bóc khối u 12kg, bảo toàn cơ hội làm mẹ cho cô gái

TPO - Mang khối u xơ tử cung lớn tương đương thai sắp đến kỳ sinh nở, bệnh nhân 25 tuổi đối mặt nguy cơ biến chứng nặng. Nhờ sự phối hợp liên viện giữa Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Chợ Rẫy, ca phẫu thuật đã thành công, giữ lại cơ hội làm mẹ cho cô gái trẻ.

Ngày 25/3, thông tin từ Bệnh viện Từ Dũ cho biết, nữ bệnh nhân 25 tuổi nhập viện trong tình trạng bụng to bất thường kéo dài. Qua thăm khám và chẩn đoán, các bác sĩ xác định cô gái mang khối u xơ tử cung kích thước khổng lồ, tương đương thai kỳ 36–38 tuần. Điều đáng lo ngại hơn, bệnh nhân còn mắc kèm huyết khối tĩnh mạch đùi khiến lòng mạch bị hẹp gần hoàn toàn, làm tăng nguy cơ thuyên tắc phổi và biến cố tim mạch trong quá trình phẫu thuật lên mức rất cao.

Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật bóc tách khối u cho người bệnh

Trước ca bệnh đặc biệt phức tạp, Bệnh viện Từ Dũ đã tổ chức nhiều cuộc hội chẩn liên viện với các chuyên gia tim mạch từ Bệnh viện Chợ Rẫy nhằm đánh giá toàn diện nguy cơ và xây dựng chiến lược điều trị tối ưu. Qua hội chẩn, các bác sĩ quyết định đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới trước phẫu thuật, giúp giảm thiểu nguy cơ thuyên tắc mạch máu trong và sau mổ, đảm bảo an toàn tính mạng cho bệnh nhân.

Trong ca mổ diễn ra sáng 24/3, ê kíp đối mặt với nhiều thách thức lớn. Khối u không chỉ có kích thước khổng lồ mà còn dính chặt vào nhiều cơ quan trong ổ bụng như phúc mạc, mạc nối lớn và các quai ruột non. Hệ thống mạch máu nuôi khối u tăng sinh mạnh với nhiều mạch có đường kính lên đến 7mm, tiềm ẩn nguy cơ chảy máu ồ ạt nếu xử trí không khéo léo.

Các bác sĩ đã lựa chọn đường mổ dọc để tối ưu khả năng bộc lộ trường mổ, tạo điều kiện kiểm soát toàn diện khối u. Khó khăn lớn nhất nằm ở giai đoạn gỡ dính và kiểm soát hệ thống mạch máu phức tạp. Để giải quyết bài toán này, ê-kíp đã áp dụng linh hoạt kỹ thuật cầm máu bằng mũi may hình chữ nhật – một phương pháp giúp kiểm soát hiệu quả các điểm chảy máu lan tỏa trên diện rộng, đặc biệt tại vùng diện cắt và các mạch nuôi lớn.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa phẫu thuật viên và đội ngũ gây mê hồi sức trong suốt quá trình mổ đã giúp ổn định các chỉ số huyết động của bệnh nhân, đồng thời kiểm soát chặt nguy cơ thuyên tắc mạch. Nhờ đó, ca phẫu thuật diễn ra an toàn, với tổng lượng máu mất chỉ khoảng 500ml.

Khối u có trọng lượng lên tới gần 12kg đã được ê kíp bác sĩ của hai bệnh viện bóc tách hoàn toàn mà không gây tổn thương các tạng lân cận. Đáng chú ý, các bác sĩ đã bảo tồn thành công tử cung, giữ lại chức năng sinh sản, giúp bệnh nhân thực hiện thiên chức làm mẹ trong tương lai. Đây là yếu tố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi bệnh nhân còn rất trẻ. Các bác sĩ cho biết, trong nhiều trường hợp tương tự, việc cắt bỏ tử cung gần như là lựa chọn bắt buộc để đảm bảo an toàn, khiến người bệnh mất đi cơ hội làm mẹ.

Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân tiến triển tích cực. Chỉ sau một ngày, người bệnh đã có thể ngồi dậy, đi lại nhẹ nhàng, ăn uống gần như bình thường. Vết mổ khô, không sốt, sức khỏe ổn định và tiếp tục được điều trị bằng kháng đông, kháng sinh theo phác đồ.