Ngoại hình có ảnh hưởng đến cơ hội qua góc nhìn từ những người trẻ chọn thay đổi

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, ngoại hình ngày càng được xem là một yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự tự tin và cơ hội phát triển của mỗi cá nhân. Ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là các ngành nghề liên quan đến giao tiếp và hình ảnh, diện mạo bên ngoài đôi khi trở thành một phần trong việc tạo ấn tượng ban đầu.

Ekip bác sĩ – chuyên gia thẩm mỹ Bệnh viện Kangnam đang hội ý để ra phác đồ điều trị cho Trương Thị Trà My (24 tuổi, TP.HCM)

Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của ngoại hình đến thành công vẫn là một chủ đề gây tranh luận. Trong khi một số ý kiến cho rằng đây chỉ là yếu tố phụ, nhiều người lại nhìn nhận ngoại hình như một lợi thế thực tế trong môi trường cạnh tranh ngày càng cao. Từ các câu chuyện trong chương trình Hành trình Lột xác mùa 7 “Sống một đời rực rỡ”, vấn đề này được nhìn nhận cụ thể hơn thông qua trải nghiệm của những người trong cuộc.

Ngoại hình và rào cản tâm lý của người trẻ

“Em muốn được như người… bình thường”, Trương Thị Trà My (24 tuổi, TP.HCM) rưng rưng khi nhắc lại quãng thời gian dài sống trong mặc cảm về ngoại hình. Ít ai biết, cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, tự tin như hiện tại từng có những năm tháng khép mình vì tình trạng gương mặt khiếm khuyết, hàm hô, hở lợi từ nhỏ. Những lời trêu chọc vô tình như “lớn lên đi Bến Tre nạo dừa” từng khiến Trà My tổn thương. Có thời gian dài, cô hạn chế giao tiếp, không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Những cơ hội trong công việc và cuộc sống của cô gái trẻ đã lặng lẽ trôi qua.

Đến với chương trình Hành Trình lột xác mùa 7 – sống một đời rực rỡ, Bảo Ngọc, cô gái 23 tuổi đến từ phường Đà Lạt – Lâm Đồng, mang theo nỗi niềm khó tả: “Em yêu hết chính bản thân em, trừ khuôn mặt”. Với dị tật nửa khuôn mặt phải từ nhỏ, cô gái nghị lực trải qua những ngày tháng trên ghế nhà trường, rồi vào Đại học vẫn ám ảnh những ánh mắt kỳ dị xa cách từ bạn bè, bản thân em cũng thiếu tự tin khi xuất hiện trước người khác. Dù có định hướng theo đuổi lĩnh vực marketing – ngành nghề đòi hỏi khả năng giao tiếp và xây dựng hình ảnh cá nhân – cô lại nhiều lần bỏ lỡ cơ hội vì e ngại. “Có những lúc mình không dám thể hiện bản thân, dù biết mình có thể làm tốt,” Ngọc chia sẻ.

Hai trường hợp cho thấy những biểu hiện khác nhau của cùng một vấn đề: sự tự ti về ngoại hình có thể tác động đến cả đời sống cá nhân lẫn định hướng nghề nghiệp. Theo ghi nhận từ chương trình với hơn 1000 thí sinh đăng ký tham gia, phần lớn các nhân vật tìm đến chương trình đều có điểm chung là từng trải qua cảm giác tự ti về ngoại hình trong thời gian dài. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý mà còn tác động trực tiếp đến cách họ giao tiếp và nắm bắt cơ hội.

Tự tin để sống một cuộc đời rực rỡ

Chia sẻ từ ban tổ chức, chương trình Hành Trình lột xác mùa 7 lựa chọn 11 nhân vật từ nhiều hồ sơ đăng ký thông qua hai vòng tuyển chọn. Ở vòng đầu, các thí sinh tham gia casting online, sau đó được sàng lọc để bước vào vòng đánh giá trực tiếp. Tại đây, các yếu tố về hoàn cảnh, câu chuyện cá nhân và tình trạng thực tế được xem xét trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Sau khi được lựa chọn, các nhân vật trải qua quá trình thăm khám đa chuyên khoa. Quy trình này bao gồm đánh giá sức khỏe tổng quát, phân tích cấu trúc giải phẫu và xem xét yếu tố tâm lý. Dựa trên kết quả này, đội ngũ chuyên môn xây dựng phác đồ phù hợp cho từng trường hợp, thay vì áp dụng một phương án chung.

TS.BS Richard Huy – Giám đốc chuyên môn chương trình “Hành Trình lột xác mùa 7 – sống một đời rực rỡ” cho biết: “Việc đánh giá được thực hiện trên nhiều khía cạnh để đảm bảo mỗi trường hợp đều phù hợp với phương án được đưa ra. Yếu tố an toàn luôn được ưu tiên.” Ngoài ra, các nhân vật cũng được theo dõi trong giai đoạn hậu can thiệp nhằm đảm bảo quá trình hồi phục diễn ra ổn định.

Bên cạnh yếu tố diện mạo, chương trình cũng tập trung vào sự thay đổi về tâm lý và hành vi của nhân vật. Sau quá trình can thiệp và hồi phục, các nhân vật được tham gia các hoạt động nhằm cải thiện sự tự tin, như chụp ảnh, giao tiếp và xây dựng hình ảnh cá nhân. Một trong những hoạt động đáng chú ý là bộ ảnh ghi lại sự thay đổi của nhân vật trước và sau hành trình. Tuy nhiên, theo ban tổ chức, mục tiêu của hoạt động này không chỉ là so sánh hình ảnh mà còn giúp nhân vật nhìn lại quá trình của chính mình. Với những trường hợp như Bảo Ngọc và Trà My, sự thay đổi thể hiện rõ không chỉ ở diện mạo mà còn ở cách họ xuất hiện trước người khác – từ ánh nhìn, phong thái đến cách giao tiếp.

Theo đại diện chương trình, một trong những điểm đáng chú ý hiện nay là xu hướng làm đẹp toàn diện. Thay vì chỉ tập trung vào thay đổi bên ngoài, nhiều người quan tâm đến việc kết hợp giữa chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và lối sống. Điều này cũng được phản ánh trong cách chương trình xây dựng hành trình cho nhân vật, khi các yếu tố như chế độ sinh hoạt, tập luyện và chăm sóc sau can thiệp được chú trọng. Xu hướng này cho thấy sự thay đổi trong nhận thức của người dùng, khi làm đẹp không còn là mục tiêu ngắn hạn mà gắn liền với sự phát triển lâu dài.

Từ các trường hợp như Ngọc và Trà My, có thể thấy động lực làm đẹp không giống nhau. Có người hướng đến sự nghiệp, có người mong muốn cải thiện đời sống cá nhân. Điều này cho thấy việc thay đổi ngoại hình ngày càng gắn với mục tiêu sống của mỗi người, thay vì chỉ đơn thuần là yếu tố thẩm mỹ.

Những câu chuyện từ Hành Trình Lột Xác mùa 7 cho thấy một thực tế: ngoại hình có thể không phải là yếu tố quyết định tất cả, nhưng lại có ảnh hưởng nhất định đến sự tự tin và cách mỗi người tiếp cận cơ hội. Trong bối cảnh xã hội ngày càng cạnh tranh, việc cải thiện bản thân – dù là về kỹ năng hay diện mạo – đang trở thành lựa chọn của nhiều người trẻ.