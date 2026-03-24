Kéo dài thời gian tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13 về an toàn thực phẩm

TPO - Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa chủ trì cuộc họp với đại diện nhiều bộ, ngành nhằm rà soát, thống nhất dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời gian tạm ngưng hiệu lực Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Tham dự cuộc họp có đại diện Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Chính phủ cùng các bộ Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an. Các đại biểu tập trung thảo luận nội dung hồ sơ xây dựng Nghị quyết tạm ngưng hiệu lực hai văn bản nêu trên, trong đó Nghị định 46 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, còn Nghị quyết 66.13 liên quan đến công bố và đăng kí sản phẩm thực phẩm.

Cuộc họp được triển khai theo Thông báo số 141/TB-VPCP ngày 20/3/2026 của Văn phòng Chính phủ. Theo đó, Thường trực Chính phủ thống nhất kéo dài thời hạn tạm ngưng hiệu lực hai văn bản này cho đến khi Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành chính thức có hiệu lực. Bộ Y tế được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ trước ngày 28/3/2026.

Dự thảo Nghị quyết gồm bốn điều, quy định về việc tạm ngưng hiệu lực áp dụng văn bản, nguyên tắc áp dụng pháp luật trong thời gian tạm ngưng, trách nhiệm tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành. Nội dung dự thảo được xây dựng theo hướng bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật, đồng thời phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao hiệu lực quản lí nhà nước về an toàn thực phẩm.

Trong thời gian tạm ngưng hiệu lực của Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13, các quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành vẫn tiếp tục được áp dụng.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh việc thực thi chính sách an toàn thực phẩm cần được triển khai thận trọng, tránh gây xáo trộn đột ngột đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực nhập khẩu thực phẩm. Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Cục An toàn thực phẩm - đơn vị đầu mối tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo và lấy ý kiến rộng rãi từ các bộ, ngành, địa phương, cơ quan đại diện ngoại giao và hiệp hội doanh nghiệp liên quan.

Thứ trưởng cũng đề nghị nội dung dự thảo phải bám sát chỉ đạo của Chính phủ, phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, địa phương trong quản lí nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời dẫn chiếu đầy đủ các quy định pháp luật liên quan. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần chủ động ban hành hướng dẫn chuyên môn để hỗ trợ địa phương và doanh nghiệp trong quá trình thực thi.

Nhấn mạnh yêu cầu không để xảy ra khoảng trống quản lí, lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị tăng cường công tác hậu kiểm, kiểm tra và giám sát, nâng cao trách nhiệm của các bộ, ngành và chính quyền địa phương. Cùng với đó, công tác truyền thông cần được đẩy mạnh tới cấp cơ sở và cộng đồng doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, bảo đảm việc thực thi chính sách vừa kiểm soát rủi ro, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, phù hợp với thông lệ quốc tế.