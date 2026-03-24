Cảnh báo: Ung thư vú có thể 'ẩn mình' khi cơ thể vẫn bình thường

TPO - Một sai lầm phổ biến ở nhiều phụ nữ Việt Nam là cho rằng chỉ khi xuất hiện đau đớn, sờ thấy khối u hay có biểu hiện bất thường rõ rệt mới cần đi khám. Tuy nhiên, thực tế lâm sàng cho thấy ung thư vú có thể tiến triển âm thầm trong thời gian dài.

Trường hợp một bệnh nhân nữ 60 tuổi vừa được phát hiện mắc ung thư vú tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu (Bệnh viện Bạch Mai) là lời cảnh báo rõ ràng - bệnh có thể xuất hiện ngay cả khi cơ thể vẫn “bình thường”.

Ở tuổi 60, người phụ nữ này vẫn duy trì lối sống lành mạnh, sinh hoạt điều độ và không có tiền sử gia đình mắc ung thư. Việc đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe chỉ là thói quen định kì, không xuất phát từ bất kì dấu hiệu nghi ngờ nào. Trong suốt quá trình thăm khám, bà không cảm thấy đau, không sờ thấy khối u và cũng không ghi nhận thay đổi nào ở vùng vú.

Bác sĩ BV Bạch Mai chụp Xquang tầm soát ung thư vú cho bệnh nhân.

Nếu chỉ dựa vào cảm nhận thông thường, kết quả có thể đã dừng lại ở mức “an tâm”. Tuy nhiên, thông qua các phương pháp chẩn đoán chuyên sâu, bác sĩ đã phát hiện dấu hiệu bất thường nằm sâu trong mô tuyến vú. Hình ảnh trên siêu âm và chụp X-quang cho thấy tổn thương được phân loại BIRADS 4 - nhóm có nguy cơ ác tính cao. Kết quả xét nghiệm tế bào học sau đó xác nhận bệnh nhân đang ở giai đoạn sớm của ung thư biểu mô tuyến vú.

Theo các chuyên gia, phần lớn người dân vẫn có xu hướng chỉ đi khám khi cơ thể xuất hiện triệu chứng. Tuy nhiên, với ung thư vú, dấu hiệu lâm sàng thường đến muộn, khi bệnh đã tiến triển. Việc phát hiện khối u ở giai đoạn chưa thể sờ thấy mang ý nghĩa quyết định, giúp nâng tỉ lệ điều trị khỏi lên trên 90%, đồng thời tạo điều kiện bảo tồn tuyến vú và giảm thiểu các can thiệp xâm lấn.

Trường hợp bệnh nhân 60 tuổi nói trên là minh chứng cho giá trị của việc tầm soát chủ động. Khối u được phát hiện khi còn rất nhỏ, giúp người bệnh có nhiều cơ hội lựa chọn phương án điều trị hiệu quả và ít ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu (Bệnh viện Bạch Mai), các bác sĩ cho biết quy trình tầm soát được xây dựng trên sự kết hợp giữa kinh nghiệm lâm sàng và hệ thống thiết bị hiện đại. Các phương tiện như X-quang tuyến vú thế hệ mới, siêu âm đàn hồi mô cho phép phát hiện những bất thường rất nhỏ mà khám lâm sàng thông thường khó nhận biết. Việc thăm khám cũng được thực hiện bài bản, nhằm giảm bớt lo lắng và đảm bảo kết quả nhanh chóng, chính xác.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ từ 40 tuổi, hoặc những người có yếu tố nguy cơ cao, nên duy trì thăm khám định kỳ tại cơ sở chuyên khoa. Đây không chỉ là cách bảo vệ sức khỏe mà còn là bước chủ động quan trọng giúp phát hiện sớm, nâng cao hiệu quả điều trị nếu không may mắc bệnh.

“Cặp mắt vàng” nâng tầm tầm soát ung thư vú

Bệnh viện Đa khoa Vinmec Ocean Park 2 vừa đưa vào vận hành hệ thống chụp nhũ ảnh MAMMOMAT Revelation và máy siêu âm vú tự động Invenia ABUS Prime, được ví như “cặp mắt vàng” trong tầm soát ung thư vú. Nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ hình ảnh hiện đại, bộ đôi này giúp phát hiện tổn thương từ giai đoạn sớm, đồng thời giảm đau, giảm khó chịu cho người bệnh.

Ung thư vú hiện đứng đầu về số ca mắc tại Việt Nam với hơn 24.500 ca mới mỗi năm (theo Globocan 2022), khiến nhu cầu tầm soát sớm ngày càng cấp thiết. Trong đó, chụp nhũ ảnh vẫn là phương pháp phổ biến, nhưng thường gây đau do ép ngực và khiến nhiều phụ nữ e ngại.

Hệ thống chụp nhũ ảnh thế hệ mới MAMMOMAT Revelation, cho phép phát hiện sớm những tổn thương rất nhỏ trong tầm soát ung thư vú.

Theo bác sĩ Đào Danh Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh & Điện quang can thiệp (Bệnh viện Đa khoa Vinmec Ocean Park 2), điểm nổi bật của hệ thống MAMMOMAT Revelation là công nghệ chụp 3D Tomosynthesis góc rộng 50 độ, cho phép “tách lớp” mô vú, giúp phát hiện rõ các tổn thương dễ bị che khuất, tăng tỉ lệ phát hiện ung thư xâm lấn. Máy cũng giảm tới 50% lực nén nhờ công nghệ ép mềm và giảm khoảng 30% liều tia X, giúp người bệnh an tâm hơn khi tầm soát định kì. Song song, hệ thống siêu âm vú tự động Invenia ABUS Prime tích hợp AI cho phép tái tạo hình ảnh 3D độ phân giải cao, đặc biệt hiệu quả với phụ nữ có mô vú đặc - nhóm dễ bị bỏ sót khi chỉ chụp nhũ ảnh. Sự kết hợp hai công nghệ giúp nâng cao đáng kể khả năng phát hiện sớm ung thư vú. Các bác sĩ nhấn mạnh, thiết bị hiện đại chỉ phát huy tối đa hiệu quả khi đi cùng kinh nghiệm lâm sàng. Tại đây, mỗi ca bệnh được đánh giá bởi đội ngũ chuyên gia trong hệ thống, bảo đảm độ chính xác cao và hạn chế tối đa nguy cơ bỏ sót tổn thương.