Sức khỏe

Chạy nước rút cứu bệnh nhân hai lần 'ho ra máu sét đánh'

Vân Sơn
TPO - Từ cảm giác ngứa cổ thoáng qua, người đàn ông bất ngờ ho ra máu, đối mặt nguy cơ tử vong rất cao. Khi vào viện cấp cứu, bệnh nhân tiếp tục ho ra máu ào ạt, ca bệnh “ho ra máu sét đánh” buộc các bác sĩ phải khẩn trương can thiệp để kiểm soát nguồn chảy máu và ổn định hô hấp.

Ngày 24/12, BS-CKI Hồ Ngọc Việt – Trưởng khoa Nội Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM) cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp ho ra máu, nguy kịch tính mạng. Bệnh nhân là ông D.V.K. (62 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) trong lúc đi chơi với gia đình có cảm giác ngứa cổ rồi ho mạnh. Cả gia đình hoảng hốt khi cơn ho chưa dứt thì lượng máu lớn tuôn ra từ miệng người bệnh.

Các bác sĩ thực hiện phương pháp can thiệp nút mạch giúp bệnh nhân qua nguy kịch

Ngay lập tức, ông K. được chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Theo người nhà, bệnh nhân từng mắc lao phổi và đã hoàn tất điều trị khoảng một năm qua. Trước đây, ông từng có những đợt ho ra máu nhẹ.

Ngay khi tiếp nhận, ê kíp cấp cứu nhanh chóng thực hiện các xét nghiệm, cận lâm sàng cần thiết và điều trị nội khoa để kiểm soát ho ra máu. Sau hội chẩn, các bác sĩ nhận định đây là một tình trạng “ho ra máu sét đánh” trên nền di chứng lao phổi.

Trong những ngày đầu điều trị, tình trạng ông K. tạm ổn định. Tuy nhiên, đến ngày thứ 4 nhập viện, ông đột ngột tái diễn tình trạng “ho ra máu sét đánh” với lượng máu rất nhiều, kèm suy hô hấp cấp, nguy kịch tính mạng.

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành đặt nội khí quản để kiểm soát đường thở, đồng thời kích hoạt ê kíp can thiệp mạch khẩn cấp. BS Việt cho biết, kết quả chụp mạch ghi nhận, bệnh nhân có nhiều nhánh mạch máu tăng sinh bất thường, xuất hiện shunt động mạch phế quản – động mạch phổi kèm giả phình mạch là nguyên nhân trực tiếp gây chảy máu ồ ạt.

Sau can thiệp, sức khỏe của người bệnh đã bình phục tốt

Ê kíp can thiệp đã tiếp cận mạch máu và sử dụng vật liệu tắc mạch chuyên dụng để nút các nhánh mạch gây xuất huyết, qua đó kiểm soát hoàn toàn nguồn chảy máu. Sau can thiệp, bệnh nhân không còn ho ra máu, tình trạng sức khỏe hồi phục tốt.

Theo phân tích của BS Việt, ho ra máu lượng lớn ở người bệnh từng mắc lao phổi thường xuất phát từ sự tăng sinh và giãn bất thường của các nhánh động mạch phế quản. Nếu không xử trí kịp thời, người bệnh có thể suy hô hấp cấp, mất máu nặng, thậm chí tử vong. Trong trường hợp cấp cứu ho ra máu, can thiệp nút mạch dưới hệ thống DSA hiện là phương pháp hiệu quả, ít xâm lấn, giúp kiểm soát chảy máu nhanh và hạn chế biến chứng.

Các bác sĩ cho biết, những bệnh nhân mắc lao phổi dù đã điều trị khỏi vẫn có thể để lại di chứng tại nhu mô phổi và hệ mạch máu phế quản. Vì vậy, người từng mắc lao khi xuất hiện ho ra máu, dù ít hay nhiều cần đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.

