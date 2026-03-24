Nhiều người mới 30 tuổi mắc ung thư đại trực tràng, nguyên nhân do lối sống

TPO - Liên tiếp nhiều bệnh nhân trẻ được phát hiện mắc ung thư giai đoạn muộn sau thời gian chủ quan với những dấu hiệu tưởng chừng vô hại như mệt mỏi, đau bụng âm ỉ. Các bác sĩ cảnh báo, xu hướng “trẻ hóa” ung thư đang diễn ra nhanh hơn dự đoán và có thể bắt nguồn từ chính lối sống hiện đại.

Ung thư đại tràng ẩn sau những biểu hiện mơ hồ

Ngày 23/3, thông tin từ Bệnh viện Nhân Dân 115 TP.HCM cho biết, tại đây đang ghi ngày càng nhiều bệnh nhân ung thư đại trực tràng khi mới ngoài 30 tuổi. Đặc biệt, bệnh được chẩn đoán khi đã ở giai đoạn muộn, nhưng trước đó họ chỉ có những biểu hiện tưởng chừng vô hại như mệt mỏi, xanh xao hoặc đau bụng âm ỉ.

Một trong những trường hợp điển hình là anh N.H.H.H. (31 tuổi) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi kéo dài, thường xuyên chóng mặt và rối loạn đi tiêu. Trong quá trình thăm khám, bệnh nhân cho rằng nguyên nhân mình gặp phải các dấu hiệu bất thường là do công việc căng thẳng. Tuy nhiên, trên kết quả xét nghiệm máu bác sĩ ghi nhận, người bệnh bị thiếu máu nghiêm trọng. Qua nội soi, bác sĩ phát hiện một khối u ở trực tràng với biểu hiện chảy máu rỉ rả. Qua sinh thiết bệnh phẩm, bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị ung thư trực tràng.

Ngày càng nhiều người bệnh được chẩn đoán mắc ung thư khi tuổi đời còn rất trẻ (ảnh minh họa)

Một trường hợp khác là nữ bệnh nhân P.V.P.U. (35 tuổi) đến bệnh viện thăm khám với biểu hiện làn da ngày càng xanh xao bất thường. Theo bệnh sử, trước đó chị có cảm giác đau bụng nhẹ nhưng không kéo dài nên bệnh nhân cho rằng chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm lại cho thấy chị bị thiếu máu nặng. Nội soi đại tràng sau đó phát hiện một khối u lớn ở đại tràng, bề mặt loét và dễ chảy máu. Kết quả mô bệnh học xác định chị U. mắc ung thư đại trực tràng.

BS-CK2 Trần Kinh Thành – Phó khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Nhân Dân 115 cho biết, các biểu hiện ban đầu của bệnh ung thư trong những trường hợp trên đều rất mơ hồ. Bệnh nhân không có dấu hiệu rầm rộ như đi ngoài ra máu tươi, đau bụng dữ dội hay sụt cân nhanh chóng. Vì vậy, người bệnh dễ dàng bỏ qua hoặc tự lý giải theo hướng ít nghiêm trọng hơn. Chính sự chủ quan này đã khiến nhiều trường hợp mất đi cơ hội phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm.

Lối sống hiện đại làm gia tăng ung thư

Theo BS Thành, một trong những dấu hiệu quan trọng nhưng thường bị bỏ sót là tình trạng thiếu máu do thiếu sắt. Khi làm xét nghiệm, nhiều bệnh nhân trẻ có biểu hiện thiếu máu hồng cầu nhỏ, nhược sắc. Sắt là thành phần thiết yếu để sản xuất hồng cầu, giúp vận chuyển oxy đi nuôi cơ thể. Khi thiếu sắt, cơ thể không được cung cấp đủ oxy, dẫn đến các triệu chứng như mệt mỏi, chóng mặt, da xanh xao.

Bệnh nhân thăm khám và điều trị tại Bệnh viện Nhân Dân 115 TP.HCM

Nguyên nhân của tình trạng thiếu sắt này không phải lúc nào cũng đến từ chế độ ăn, mà trong nhiều trường hợp lại xuất phát từ các khối u trong đường tiêu hóa. Những khối u ở đại tràng, thường không gây tắc nghẽn ngay nhưng có bề mặt dễ loét và chảy máu. Lượng máu mất đi mỗi ngày rất nhỏ, khó nhận biết bằng mắt thường, nhưng kéo dài trong nhiều tháng sẽ làm cạn kiệt dự trữ sắt của cơ thể. Khi các triệu chứng trở nên rõ rệt và người bệnh đi khám, khối u thường đã phát triển lớn hoặc lan rộng.

BS Thành cho biết, sự gia tăng ung thư đại trực tràng ở người trẻ được cho là có liên quan mật thiết đến lối sống hiện đại. Chế độ ăn ít chất xơ, thiếu rau xanh và trái cây, trong khi tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến sẵn, thịt đỏ và đồ nướng là một trong những yếu tố nguy cơ. Bên cạnh đó, thói quen ít vận động, ngồi lâu trong thời gian dài cũng làm giảm nhu động ruột, góp phần làm tăng nguy cơ bệnh lý đại trực tràng.

Ngoài ra, việc sử dụng rượu bia, thuốc lá và tình trạng căng thẳng kéo dài cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe đường tiêu hóa. Ở một số trường hợp, yếu tố di truyền cũng đóng vai trò nhất định, đặc biệt với những người có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng hoặc polyp đại tràng.