Kỳ tích khi kích hoạt chiến dịch ghép tạng trong vài giờ cứu sống nhiều sinh mạng

TPO - Ít ai ngờ rằng, từ một ca chết não tại Bệnh viện E, một “chiến dịch” ghép tạng quy mô lớn, phối hợp đa viện và đa kíp lại được kích hoạt trong vài giờ ngắn ngủi.

Ngày 21/3, tại Bệnh viện E, một cuộc chia ly lặng lẽ đã mở ra hành trình hồi sinh kỳ diệu cho nhiều số phận. Người ra đi là một nam thanh niên 31 tuổi, được chẩn đoán chết não khi mọi nỗ lực níu giữ sự sống không còn khả thi. Trong tận cùng đau đớn, gia đình anh đã đưa ra một quyết định khiến nhiều người lặng đi: hiến tặng các cơ quan của anh cho y học, trao cơ hội sống cho những người chưa từng quen biết.

Các bác sĩ ghép gan.

Ngay trong buổi sáng cùng ngày, một cuộc hội chẩn liên viện được tổ chức khẩn trương dưới sự chủ trì của Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Hoàng Ngọc – Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Gần hai giờ đồng hồ cân nhắc thận trọng, phương án phân bổ tạng được thống nhất: tim, gan phải và một quả thận chuyển về Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; một quả thận ghép tại Bệnh viện E; gan trái điều phối cho một bệnh nhi; phổi chuyển đến Bệnh viện Phổi Trung ương; hai giác mạc gửi tới Bệnh viện Quân y 103.

13h cùng ngày, nhiều ê-kíp của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có mặt tại Bệnh viện E. Không khí phòng mổ căng như dây đàn, nhưng trên tất cả là sự phối hợp nhịp nhàng, chính xác đến từng phút. Các bác sĩ lặng lẽ cúi đầu tri ân người hiến – một nghi thức không lời, nhưng chất chứa sự biết ơn sâu sắc trước nghĩa cử cao đẹp.

Cuộc chạy đua với thời gian bắt đầu. Những con số về thời điểm kẹp động mạch, thời gian lấy tạng, hành trình vận chuyển… liên tục được cập nhật theo thời gian thực. 16h, trái tim được lấy ra; chỉ 28 phút sau đã có mặt tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để chuẩn bị ghép. Gan, thận lần lượt rời cơ thể người hiến, theo những chuyến xe cứu thương nối tiếp nhau lao đi trong chiều muộn, mang theo hy vọng mong manh nhưng mãnh liệt.

Việc vận chuyển tạng được thực hiện nhanh chóng, chính xác.

Thượng tá, PGS, TS Vũ Văn Quang – Phó Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Gan – Mật – Tụy chia sẻ về kỹ thuật ghép gan: “Đây là một trong những kỹ thuật phức tạp nhất trong ghép tạng và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 triển khai kỹ thuật này thường quy. Điều này không chỉ tối ưu hóa nguồn tạng quý giá mà còn mở rộng cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân hơn, đặc biệt trong bối cảnh nguồn tạng hiến còn khan hiếm".

Ở một phòng mổ khác, các bác sĩ tiến hành ghép tim cho bệnh nhân đang cận kề ranh giới sinh tử. Cùng lúc đó, từ lá gan của người hiến, hai cuộc đời được hồi sinh: một bệnh nhi và một phụ nữ 53 tuổi bị xơ gan mất bù nhiều năm. Sau ca ghép, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định – những tín hiệu sống đầu tiên như lời đáp lại thầm lặng từ người đã khuất.

Không dừng lại ở việc cứu người, ca ghép còn cho thấy một bước tiến trong tổ chức hệ thống. Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đảm nhiệm đồng thời nhiều vai trò: tiếp nhận và ghép tạng, chia gan để ghép cho hai bệnh nhân, đồng thời cử ê-kíp sang hỗ trợ ghép thận ngay tại Bệnh viện E. Sự “đa nhiệm” này không chỉ là năng lực chuyên môn, mà còn là minh chứng cho một tư duy hệ thống – nơi mỗi mắt xích phối hợp chặt chẽ để tối ưu hóa nguồn tạng quý giá.

“Trong ca lấy ghép lần này, chúng tôi đảm nhiệm 03 vai trò quan trọng trong cùng một thời điểm. Thứ nhất, đó là vừa tiếp nhận tạng và thực hiện thành công các ca ghép tim, gan, thận tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thứ hai, đó là chúng tôi triển khai từ gan người hiến tiến hành ghép cho hai bệnh nhân (gan phải chuyển về Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, gan trái cho bệnh nhi tại Bệnh viện Vinmec), nhằm tối ưu hóa nguồn tạng hiến. Thứ ba, đó là chúng tôi cử 01 ê kíp thực hiện ghép thận ngay tại đơn vị bạn. Qua đó, chúng tôi nhận thấy rõ rằng, trong ghép tạng, một hệ thống tốt có thể cứu được nhiều người hơn một cá nhân xuất sắc.”, Trung tá, TS Lê Trung Hiếu – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ.

Các bác sĩ tập trung cao độ cho ca ghép.

Như chia sẻ của Trung tá, TS Lê Trung Hiếu, trong ghép tạng, một hệ thống tốt có thể cứu được nhiều người hơn một cá nhân xuất sắc. Và chính từ sự kết nối ấy, những giá trị nhân văn được lan tỏa, khi kỹ thuật không chỉ dừng lại ở một bệnh viện mà còn được chuyển giao, nhân rộng.

Từ một sự ra đi, nhiều sự sống được tiếp nối. Từ một quyết định đầy dũng cảm, hàng loạt cuộc đời được viết lại. Ca ghép đa tạng ngày 21/3 không chỉ là thành tựu y học, mà còn là một lát cắt sâu sắc của nhân sinh: khi con người đối diện với hữu hạn của đời sống, điều còn lại không phải là những gì giữ cho riêng mình, mà là những gì đã kịp trao đi.

Bởi sau tất cả, có những trái tim ngừng đập – nhưng tình người thì vẫn còn mãi.