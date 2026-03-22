Khơi dậy mạch nguồn nhân ái trên miền Đất Tổ

TPO - Sáng nay (22/3), không khí tại tổ hợp nghỉ dưỡng Lynntimes Thanh Thủy (Phú Thọ) dường như được "hâm nóng" bởi hàng nghìn trái tim tình nguyện viên. Sự kiện "Giọt hồng Cội Việt" lần thứ III - hưởng ứng chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 đã biến nơi đây thành ngày hội của lòng nhân ái, nối dài hành trình 18 năm không mỏi của chương trình Chủ Nhật Đỏ.

Những giọt máu lặng thầm kể chuyện

Mới hơn 6 giờ sáng, hàng dài tình nguyện viên đến từ các xã Thanh Thủy, Tu Vũ, Đào Xá đã phủ kín khu vực sảnh chờ đăng ký tại Lynntimes Thanh Thủy. Trong dòng người ấy, anh Nguyễn Văn Hải (28 tuổi, quê xã Đào Xá) cẩn thận lật giở cuốn sổ hiến máu đã sờn mép. Dù đêm qua phải thức muộn để hoàn thành ca làm thêm, anh vẫn quyết tâm có mặt từ sớm.

Kéo cao xắn tay áo để lộ vết kim từ 4 lần hiến máu trước, anh Hải mỉm cười rạng rỡ: "Lần nào đi hiến máu tôi cũng hồi hộp như lần đầu. Thời gian qua xem thời sự và mạng xã hội, thấy nhiều bệnh viện đang thiếu máu nhóm O của mình, tôi chỉ mong sáng nay đủ điều kiện sức khỏe để hiến. Nghĩ đến việc giọt máu của mình đang chảy trong cơ thể một ai đó, giúp họ qua cơn nguy kịch, mọi mệt mỏi dường như tan biến".

Các tình nguyện viên tại sự kiện Giọt hồng cội Việt lần III. Ảnh: Dương Triều, Trọng Quân.

Cách đó không xa, chị Trần Thị Lan (45 tuổi) - một nhân viên buồng phòng đang làm việc tại chính khu nghỉ dưỡng Lynntimes Thanh Thủy, cùng nhóm đồng nghiệp mặc nguyên đồng phục háo hức chờ đến lượt. Chị chia sẻ: "Hàng ngày, công việc của chúng tôi là mang lại sự thư giãn, chăm sóc sức khỏe cho du khách đến tắm khoáng. Còn hôm nay, ngay tại nơi mình làm việc, chúng tôi muốn chăm sóc những người bệnh ở phương xa bằng chính dòng máu của mình". Nói rồi, chị vỗ nhẹ tay động viên cô đồng nghiệp trẻ lần đầu tham gia đang còn rụt rè trước mũi kim.

Những câu chuyện dung dị, đời thường như của anh Hải, chị Lan chính là những mảnh ghép sống động nhất làm nên thông điệp sâu sắc: “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”.

Theo nhà báo Trần Thu Hà - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, suốt 18 năm qua, hành trình Chủ Nhật Đỏ đã bền bỉ chảy trong mạch sống của xã hội Việt Nam. "Có những hành động lặng lẽ nhưng đủ sức lay động cả cộng đồng. Có những giọt máu được trao đi trong thầm lặng nhưng lại mang theo hy vọng sống cho nhiều người bệnh," bà Hà xúc động phát biểu tại sự kiện.

Nhà báo Trần Thu Hà - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong - tại sự kiện Giọt hồng cội Việt lần III. Ảnh: Dương Triều.

Khởi nguồn từ Thủ đô Hà Nội, phong trào giờ đây đã vươn rễ sâu rộng từ Bắc chí Nam, tới tận miền Tây Nam Bộ hay các buôn làng Tây Nguyên. Gần đây nhất, ngày hội tại TPHCM vào mùng 8/3 đã lập kỷ lục với hơn 5.000 sinh viên từ 20 trường đại học tham gia, minh chứng cho khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Nhà báo Trần Thu Hà - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong - trao kỷ niệm chương tặng người đẹp tham gia sự kiện "Giọt hồng Cội Việt" lần III. Ảnh: Dương Triều.

Khơi dậy mạch nguồn nhân ái trên miền Đất Tổ

Vùng đất Tổ Phú Thọ vốn là địa phương đi đầu cả nước với nhiều sáng kiến hiến máu mang đậm bản sắc như: “Hành trình Đỏ - Giọt hồng đất Tổ”, “Kết nối dòng máu Việt”, hay “Giọt hồng blouse trắng đất Tổ”. Sự kiện "Giọt hồng Cội Việt" lần này đặt mục tiêu thu về 900 đơn vị máu, với sự góp mặt lan tỏa của nhiều đại sứ nhân ái và người nổi tiếng.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: "Máu là tài sản vô giá và không thể tạo ra bằng kỹ thuật hay công nghệ". Ông khẳng định mỗi đơn vị máu không chỉ là phương tiện chữa bệnh, mà còn là "món quà của sự sống, mang theo tình yêu thương và sự nhân văn của con người với con người".

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Dương Triều.

Những nỗ lực ấy đã được hiện thực hóa bằng những con số biết nói. Chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, Phú Thọ đã tổ chức thành công 22 buổi hiến máu, thu hút hơn 10.000 lượt đăng ký và tiếp nhận trên 9.000 đơn vị máu quý giá phục vụ cấp cứu, điều trị.

Không chỉ dừng lại ở sự tham gia của người dân, sự kiện còn ghi đậm dấu ấn về trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp. Ông Tomita Takahisa - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Onsen Fuji chia sẻ đầy tâm huyết: "Tại Lynntimes Thanh Thủy, chúng tôi luôn mong muốn không chỉ là một điểm đến nghỉ dưỡng mà còn là một đơn vị gắn bó và có trách nhiệm với cộng đồng". Ông tin tưởng rằng, hiến máu là biểu tượng của sự sẻ chia, và những hành động nhỏ bé hôm nay khi được cộng hưởng sẽ tạo nên những giá trị lớn lao, trở thành hy vọng cho những cuộc đời đang cần cứu giúp.

Ông Tomita Takahisa - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Onsen Fuji. Ảnh: Trọng Tài.

Nơi trị liệu thể chất và chữa lành tâm hồn

Việc lựa chọn tổ hợp Lynntimes Thanh Thủy (thuộc xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy) làm nơi tổ chức sự kiện nhân văn này mang một ý nghĩa cộng hưởng sâu sắc. Vốn dĩ, dự án 5 sao tiêu chuẩn quốc tế này được kiến tạo với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe, đón đầu xu hướng bất động sản nghỉ dưỡng trị liệu (Wellness Second Home) đang vươn lên mạnh mẽ.

Cách Hà Nội chỉ hơn 1 giờ di chuyển (khoảng 65km), Lynntimes Thanh Thủy hiện là "thỏi nam châm" du lịch của miền Bắc khi sở hữu nguồn khoáng nóng tự nhiên có chất lượng tương đương khoáng nóng Nhật Bản. Với hệ sinh thái hơn 50 tiện ích đẳng cấp như: Công viên khoáng nóng Ohayo Onsen & Spa, phố đi bộ Nhật Bản, bến du thuyền, sky bar hay những bể khoáng Onsen được thiết kế riêng ngay trong từng căn hộ thuộc tòa tháp 35 tầng, nơi đây không chỉ mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng hoàn hảo mà còn giúp du khách trị liệu, phục hồi thể chất tuyệt vời.

Không gian nghỉ dưỡng với khoáng nóng tại Lynntimes Thanh Thủy thu hút nhiều hoa hậu, người đẹp đến trải nghiệm. Ảnh: Trọng Tài, Dương Triều.

Được phát triển và vận hành bởi những "ông lớn" như Tập đoàn Onsen Fuji, Wyndham Hotel Group cùng các đối tác xây dựng Ricons, Coteccons, dự án từng đón lượng khách kỷ lục lên tới 85.000 lượt trong những tuần cao điểm, khẳng định tiềm năng sinh lời bền vững cho giới đầu tư.

Dòng nước khoáng nóng tại Thanh Thủy miệt mài sưởi ấm và chữa lành thể chất cho hàng vạn du khách, cũng giống như những "giọt hồng" ấm áp của hàng ngàn tình nguyện viên đang hòa vào huyết mạch đồng bào để trao đi sự sống. Hai dòng chảy ấy đã gặp nhau tại "Giọt hồng cội Việt", cùng viết nên một câu chuyện đẹp về sự chăm sóc, bảo vệ con người, vẹn nguyên giá trị nhân văn từ thể chất đến tâm hồn...