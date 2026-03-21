Vì sao người trẻ ngày càng cạn kiệt năng lượng?

TPO - Cuốn theo vòng xoáy công việc, hội chứng sợ bị bỏ lỡ (FOMO) và nỗ lực xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội, nhiều người trẻ đang phải đối mặt với tình trạng kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Giữa nhịp sống hối hả, nhiều người nhận ra thứ họ thiếu không phải cơ hội, mà là năng lượng để tiếp tục hành trình… và đã đến lúc chúng ta cần sống chậm lại và lắng nghe cơ thể mình.

Tiếng chuông cảnh báo từ cơ thể

Trong nhịp sống hiện đại, người trẻ đang bước đi rất nhanh để học tập, làm việc, theo đuổi ước mơ và khẳng định bản thân. Tuy nhiên, giữa guồng quay ấy, nhiều người nhận ra điều họ thiếu không phải là cơ hội, mà là năng lượng sống. Năng lượng này không chỉ đến từ thể chất khỏe mạnh mà còn bắt nguồn từ sự cân bằng trong tâm trí và những khoảnh khắc được nghỉ ngơi.

Chia sẻ tại talkshow “Người trẻ và hành trình tìm lại năng lượng sống” - một trong những hoạt động hưởng ứng chương trình “Giọt hồng Cội Việt” lần thứ III - năm 2026, diễn ra tại Lynntimes Thanh Thủy (Phú Thọ), Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú Đỗ Nguyên Vũ (Đại học Y Hà Nội) cho rằng tình trạng kiệt sức ở người trẻ bắt nguồn từ ba nguyên nhân chính.

Thứ nhất, là tâm lý hối hả và hội chứng FOMO, khiến người trẻ vắt kiệt tinh thần vì lo sợ vuột mất cơ hội. Thứ hai, là việc lạm dụng mạng xã hội, "trưng diện" cuộc sống hoàn hảo ảo và dán mắt vào màn hình trước khi ngủ, tàn phá nghiêm trọng quỹ thời gian thư giãn và chất lượng giấc ngủ. Cuối cùng, là lối sống thiếu khoa học như ăn uống sai bữa, thức khuya và lười vận động.

Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú Đỗ Nguyên Vũ (Đại học Y Hà Nội) tại talkshow “Người trẻ và hành trình tìm lại năng lượng sống”. Ảnh: Dương Triều.

Là một người năng động với nhiều vai trò như giảng viên Đại học RMIT TPHCM, nghiên cứu sinh, MC và người mẫu, Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh thừa nhận bản thân thường xuyên đối mặt với stress. Ý chí tiến thủ của thế hệ Gen Z đôi khi tạo áp lực khiến cô phải chạy đua để không bị bỏ lại phía sau, dẫn đến tình trạng thiếu ngủ và "gần như không có thời gian để thở".

Hậu quả của guồng quay này là những tín hiệu báo động đỏ từ cơ thể. Về thể chất, đó là cảm giác mệt mỏi dai dẳng, chán ăn, trằn trọc khó ngủ; thậm chí đối mặt sớm với các bệnh lý như đau dạ dày, đau lưng, thoát vị đĩa đệm do lối sống tĩnh tại. Về tinh thần, người trẻ dễ cáu gắt, ngại giao tiếp và rơi vào "vòng lặp luẩn quẩn bệnh lý": muốn ở nhà nghỉ ngơi nhưng đầu óc lại quẩn quanh công việc, dẫn đến mất ngủ và càng thêm mệt mỏi.

"Liều thuốc" giải tỏa áp lực và tái tạo năng lượng

Để thoát khỏi vòng lặp này, bác sĩ Vũ cho rằng bước đầu tiên là cần học cách quản lý thời gian, ưu tiên những việc quan trọng và tạo ra các khoảng lặng thư giãn. Bác sĩ Vũ cũng đặc biệt nhấn mạnh việc ứng dụng triết lý sống của người Nhật: chỉ ăn no 80% để giảm áp lực tiêu hóa, giúp cơ thể nhẹ nhõm; và đi tìm "Ikigai" (Lẽ sống) - điểm giao thoa giữa điều bạn yêu, điều bạn giỏi, điều xã hội cần và điều tạo ra thu nhập. Khi tìm thấy Ikigai, mỗi ngày làm việc sẽ nhẹ nhàng như một cuộc dạo chơi.

Bên cạnh đó, "thải độc kỹ thuật số" bằng cách ngắt kết nối thiết bị điện tử từ 30 phút đến 1 tiếng trước khi ngủ là điều kiện kiên quyết để tìm lại sự bình yên. Vận động cũng là "chìa khóa vàng" không thể thiếu. Nếu Á hậu Phương Anh chọn chạy bộ để giải tỏa căng thẳng, thì bác sĩ Vũ áp dụng chiến thuật "tích tiểu thành đại" bằng cách đi bộ 10.000 bước mỗi ngày qua các hoạt động thường nhật.

Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh thừa nhận rằng ý chí tiến thủ của thế hệ Gen Z đôi khi tạo áp lực khiến cô phải chạy đua, dẫn đến tình trạng thiếu ngủ. Ảnh: Dương Triều.

Không gian sống - Mảnh ghép hoàn thiện bức tranh chữa lành

Ở góc nhìn rộng hơn, câu chuyện năng lượng không chỉ nằm ở thói quen cá nhân, mà còn liên quan đến môi trường sống.

Một không gian đủ xanh, đủ tĩnh và đủ “chậm” có thể giúp con người tự nhiên cân bằng lại nhịp sinh học. Việc đặt điện thoại xuống, nhâm nhi tách trà, hay đơn giản là hít thở trong không khí trong lành đôi khi hiệu quả hơn bất kỳ phương pháp phức tạp nào.

Đây cũng là xu hướng đang dần định hình trong các mô hình sống mới, nơi yếu tố trị liệu và chăm sóc sức khỏe được tích hợp ngay trong không gian hàng ngày.

Sự ra đời của những không gian chú trọng sức khỏe cho thấy: Để đi con đường dài, chúng ta cần một môi trường đúng nghĩa để nuôi dưỡng thân - tâm - trí. Đôi khi, việc đặt chiếc điện thoại xuống, thưởng thức một tách trà giữa không gian xanh mát và lắng nghe nhịp đập cơ thể chính là cách nhanh nhất để lấy lại đà tiến lên.