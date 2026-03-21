Onsen Fuji và Well Group ký kết hợp tác phát triển mô hình dưỡng lão khoáng nóng chuẩn Nhật tại Việt Nam

Tập đoàn Onsen Fuji và Well Group ký kết hợp tác nhằm triển khai mô hình dưỡng lão khoáng nóng theo tiêu chuẩn Nhật tại Việt Nam. Cú bắt tay này một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong của Onsen Fuji trong phân khúc bất động sản chăm sóc sức khỏe.

Cái bắt tay chiến lược trong bối cảnh nhu cầu an dưỡng gia tăng

Chiều ngày 18/3/2026, Tập đoàn Onsen Fuji đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Well Việt Nhật, triển khai Dự án Trung tâm dưỡng lão tiêu chuẩn Nhật Bản. Sự kiện không chỉ đánh dấu một bước tiến trong chiến lược phát triển sản phẩm, mà còn mở ra hướng tiếp cận mới cho thị trường bất động sản – nơi yếu tố chăm sóc sức khỏe và an dưỡng được đặt làm trọng tâm.

Hợp tác này là bước hiện thực hóa mô hình “bất động sản trị liệu và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe chủ động” mà Onsen Fuji theo đuổi, thông qua việc phát triển hệ sinh thái tích hợp giữa khoáng nóng, hỗ trợ phục hồi chức năng và chăm sóc điều dưỡng theo triết lý Omotenashi của Nhật Bản.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phạm Công Khanh – Tổng Giám đốc Tập đoàn Onsen Fuji cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng sự kết hợp giữa tài nguyên khoáng nóng và kinh nghiệm vận hành từ Well Group sẽ tạo nên một mô hình chăm sóc toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi tại Việt Nam.” Theo ông, đây không chỉ là một dự án đơn lẻ mà là bước đi mang tính nền tảng, hướng tới xây dựng một chuẩn mực mới cho mô hình dưỡng lão và chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

Đón đầu xu hướng bất động sản gắn với hỗ trợ chăm sóc sức khỏe

Động thái hợp tác diễn ra trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ sang các mô hình bất động sản gắn với sức khỏe. Theo Global Wellness Institute (GWI), quy mô thị trường bất động sản wellness toàn cầu đã vượt 584 tỷ USD vào năm 2025 và được dự báo có thể chạm mốc hơn 1.000 tỷ USD trước năm 2028.

Tại Việt Nam, xu hướng này gắn liền với tốc độ già hóa dân số ngày càng rõ rệt. Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất châu Á, với thời gian chuyển từ “già hóa dân số” sang “dân số già” chỉ khoảng 20–25 năm. Đồng thời, theo Tổng cục Thống kê, đến năm 2038, nhóm người từ 60 tuổi trở lên dự báo sẽ chiếm hơn 20% dân số.

Những yếu tố này cho thấy nhu cầu về các mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn đang gia tăng rõ rệt, trong khi thị trường vẫn thiếu các sản phẩm tích hợp giữa trị liệu, phục hồi và chăm sóc.

Định hình mô hình “Onsen x Phục hồi chức năng x Chăm sóc tận tâm” và chiến lược mở rộng hệ sinh thái

Theo thỏa thuận hợp tác, Onsen Fuji và Well Group sẽ cùng phát triển mô hình “Onsen × Rehab × Care”, tích hợp ba yếu tố gồm khoáng nóng tự nhiên, phục hồi chức năng và chăm sóc điều dưỡng theo tiêu chuẩn Nhật Bản.

Đại diện phía Well Group chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng việc kết hợp giữa mô hình hỗ trợ chăm sóc sức khỏe chuẩn Nhật Bản và điều kiện tự nhiên tại Việt Nam sẽ tạo ra một hệ thống dịch vụ dưỡng lão chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu ngày càng tăng của xã hội.”

Trong đó, Onsen Fuji phát triển hạ tầng và hệ sinh thái nghỉ dưỡng, còn Well Group đảm nhiệm xây dựng quy trình vận hành, kiểm soát chất lượng và đào tạo nhân lực. Kinh nghiệm triển khai tại Nhật Bản, đặc biệt thông qua chương trình đào tạo CarePro, được kỳ vọng sẽ giúp đảm bảo tính đồng bộ và chuẩn hóa dịch vụ.

Dự án thí điểm đầu tiên dự kiến triển khai tại tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng Lynntimes Thanh Thủy (Phú Thọ), nơi hai bên sẽ phối hợp xây dựng hệ thống vận hành thực tế, đào tạo nhân sự và đánh giá khả năng triển khai mô hình.

Trên cơ sở kết quả thí điểm, Onsen Fuji định hướng phát triển mô hình này theo quy mô hệ thống, từng bước tích hợp vào các tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng trong hệ sinh thái như Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội và Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên. Việc đồng bộ mô hình vận hành trên nhiều dự án không chỉ giúp gia tăng giá trị khai thác, mà còn hình thành một chuẩn sống mới gắn với hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn cho các sản phẩm trong cùng hệ sinh thái.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa nhanh, chiến lược phát triển theo chuỗi này được xem là bước đi có tính đón đầu, góp phần định hình lại cách tiếp cận đối với bất động sản – từ tài sản sở hữu sang không gian sống tích hợp, có khả năng tạo ra giá trị sử dụng bền vững theo thời gian.