'Chàng tiên cá' hơn 100kg ở Nha Trang gây sốt với màn lắc bụng hài hước

Những đoạn video ghi lại hình ảnh 'chàng tiên cá' lắc lư chiếc bụng mỡ, diễn nét vụng về hài hước tại một thủy cung ở Nha Trang đang thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội.

Bất ngờ nổi tiếng

"Oa, tiên cá béo!", "Tiên cá bụng bự!"...

"Chàng tiên cá" với thân hình độc lạ vừa xuất hiện, những khán giả nhí đã thích thú gọi tên, reo hò cổ vũ. Ngay cả những khán giả lớn tuổi hơn cũng nhanh chóng bị thu hút bởi "tiên cá" có thân hình "quá khổ".

Không khoe cơ bắp 6 múi hay phô diễn các động tác uốn lượn mềm mại, điêu luyện, "tiên cá" này lại hài hước lắc bụng, tỏ vẻ vụng về, liên tục va chạm vào các rạn san hô trong thủy cung.

Khán giả thích thú xem "chàng tiên cá" trình diễn. Video: NVCC.

Khoảng 1 tháng gần đây, những video ghi lại màn trình diễn của "chàng tiên cá bụng bự" gây sốt mạng xã hội và thu hút rất đông du khách ghé thăm một thủy cung tại Nha Trang.

"Mình không ngờ nhân vật tiên cá béo do mình thể hiện lại được mọi người yêu mến đến vậy", Lê Nguyên Phong (sinh năm 2005, quê Khánh Hòa) - chàng trai trình diễn nhân vật "tiên cá béo" chia sẻ.

Phong cho biết, anh là tiên cá "kích cỡ khủng" nhất ở thủy cung này, với chiều cao khoảng 1m70 và cân nặng dao động từ 105-108kg.

16 tuổi, Phong bắt đầu theo người quen học lặn để dẫn du khách ngắm cá, san hô dưới biển ở Hòn Tằm, đảo Bình Hưng hay khu vực gần đảo Trí Nguyên. Dịp cao điểm du lịch như Tết, mùa hè, có khi Phong dầm mình dưới nước từ 7h tới 17-18h mỗi ngày.

Có tháng, Phong kiếm được 10-12 triệu đồng nhưng cũng có tháng phải nghỉ dài vì mưa bão. Công việc cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, có khi bất ngờ bị chuột rút hoặc trục trặc thiết bị lặn.

Cuối năm 2025, Phong tình cờ biết có đợt tuyển "tiên cá béo". Được người anh động viên, Phong thử tham gia. Thân hình mập mạp, tròn trịa, chiếc bụng bự và tính tình dễ thương giúp Phong ghi điểm, được tuyển vào đào tạo nghề "tiên cá".

"Chàng tiên cá béo" giao lưu cùng khán giả. Ảnh: NVCC.

Tập luyện 11 tiếng mỗi ngày để hóa thân "tiên cá"

Tuy có thời gian dài lặn biển nhưng công việc "tiên cá" có nhiều khác biệt, đòi hỏi Phong phải tập luyện chăm chỉ.

Nếu làm thợ lặn được sử dụng bình oxy thì khi diễn "tiên cá", Phong phải học cách hít sâu, giữ hơi và phân phối sức lực. Thông thường, cứ khoảng 30 giây trình diễn, anh sẽ ngoi lên khỏi mặt nước để lấy hơi một lần.

Việc lặn và trình diễn càng trở nên khó khăn hơn khi Phong phải mặc đuôi cá sặc sỡ. Đôi chân anh bị bó chặt, không thể di chuyển bằng cách thông thường mà phải uốn người, dồn lực vào hông để đẩy cơ thể chuyển động trong nước.

Khoảng thời gian đầu, Phong luyện tập 10-11 tiếng mỗi ngày cho đến khi thành thạo việc nín thở, kiểm soát cơ thể, phối hợp trình diễn cùng các nghệ sĩ khác.

Các khán giả nhí yêu thích nhân vật "tiên cá béo". Ảnh: NVCC.

Phong nhớ như in, buổi trình diễn đầu tiên của anh diễn ra vào ngày 6/2. Trước giờ diễn, Phong run rẩy vì hồi hộp, chân tay tê cứng. Mọi người trong đoàn động viên anh: "Không sao đâu, cứ diễn như khi tập thôi".

Phong hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm lặn xuống nước - khu vực đang có vài chục khách theo dõi.

"Mình không ngờ có đông khán giả như vậy. Dù không nghe thấy tiếng động bên ngoài và nhìn mọi thứ lờ mờ qua lớp kính nhưng mình vẫn cảm nhận được mọi người reo hò thích thú. Điều đó như tiếp thêm năng lượng cho mình trình diễn", Phong kể.

Chỉ sau vài buổi trình diễn, Phong được du khách yêu thích, quay phim, chụp ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội.

"Ban đầu, bố mẹ rất lo lắng khi mình làm công việc này. Bố mẹ sợ mình vất vả, thiếu an toàn. Mình phải giải thích với bố mẹ, phía sau các nghệ sĩ có đội ngũ thợ lặn chuyên nghiệp túc trực, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào.

Gần đây, khi thấy mình được mọi người yêu thích, bố mẹ tự hào lắm, còn mang video khoe với hàng xóm. So với trước đây, công việc hiện tại của mình ổn định, thu nhập tốt hơn nhiều", Phong chia sẻ.

Phong khi còn làm thợ lặn. Ảnh: NVCC.

Nếu các nghệ sĩ khác phải giữ thân hình mảnh mai hoặc cơ bắp 6 múi thì nhiệm vụ quan trọng của Phong là "giữ chiếc bụng mỡ núng nính".

"Với mình, công việc tiên cá không chỉ có thu nhập tốt mà còn đem lại cơ hội trình diễn, tạo niềm vui cho mọi người. Mình cảm thấy hạnh phúc, sẵn sàng trình diễn mỗi ngày", chàng trai 21 tuổi chia sẻ.