Tọa độ 'săn view' cực chill ở trạm đèn biển Ba Làng An

TPO - Tọa lạc tại thôn Phú Quý xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, trạm đèn biển Ba Làng An cao 36m đang trở thành điểm check-in hút giới trẻ. Từ đây, toàn cảnh biển xanh, ghềnh đá trầm tích núi lửa kỳ vĩ và vẻ đẹp hoang sơ khiến giới trẻ mê mẩn.
Không chỉ có cảnh quan hùng vĩ, Ba Làng An còn mang trong mình những câu chuyện lịch sử và văn hóa thú vị.
Ở gần mũi Ba Làng An có một miệng núi lửa nay không còn hoạt động, nhưng những gì còn lại đủ để tạo nên một hệ sinh thái độc đáo, các phiến đá trầm tích, rạn san hô nhiều màu sắc và vô số khối đá với hình thù kỳ lạ, tất cả tạo nên một cảnh đẹp độc đáo, bí ẩn hiếm nơi nào có được.
Trạm đèn biển Ba Làng An không chỉ là điểm check-in mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc dẫn đường cho tàu thuyền ra vào cảng Sa Kỳ. Được xây dựng từ năm 1982, công trình có tầm chiếu sáng khoảng 17 hải lý.