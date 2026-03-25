Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Quảng Ngãi:

Tọa độ 'săn view' cực chill ở trạm đèn biển Ba Làng An

Nguyễn Ngọc

TPO - Tọa lạc tại thôn Phú Quý xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, trạm đèn biển Ba Làng An cao 36m đang trở thành điểm check-in hút giới trẻ. Từ đây, toàn cảnh biển xanh, ghềnh đá trầm tích núi lửa kỳ vĩ và vẻ đẹp hoang sơ khiến giới trẻ mê mẩn.

tp-4439-1077.jpg
Trạm đèn biển Ba Làng An nằm ở mỏm ngoài cùng của mũi Ba Làng An, nơi đây được xem là điểm cực Đông của Tổ quốc (gần Hoàng Sa nhất). Nơi đây mang vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc với bãi đá trầm tích núi lửa ẩn hiện giữa biển.
tp-4463-4861.jpg
Để chạm đến tọa độ “săn view” lý tưởng này, du khách phải vượt qua gần 80 bậc thang. Từ độ cao hơn 36 mét, toàn cảnh mũi Ba Làng An hiện ra như một bức tranh thiên nhiên﻿ sống động. Đứng từ đây, phóng tầm mắt ra xa, du khách có thể nhìn bao quát cả những vị trí đẹp nhất của Ba Làng An, ngắm trời cao, biển rộng… ngắm đảo Lý Sơn lúc ẩn, lúc hiện giữa mây trời.
tp-4452-4461.jpg
Theo các bậc cao niên, vùng đất này từng có tên gọi “Batangan” do người Pháp đặt. Về sau, vì nơi đây tập trung ba làng cùng mang chữ “An” là An Hải, An Vĩnh và An Kỳ nên cái tên Ba Làng An ra đời và được giữ đến hôm nay.
tp-4438-7556.jpg
Đường bờ biển uốn cong mềm mại, xen kẽ là những mảng đá đen xếp chồng, dấu tích của những dòng nham thạch từng phun trào từ hàng triệu năm trước.
tp-4443-5916.jpg
Xa xa, mặt biển trải dài bất tận, từng lớp sóng xô bờ, tạo nên nhịp điệu vừa dữ dội vừa mê hoặc.
tp-4451-7227.jpg
tp-4445-7653.jpg
tp-4436-5569.jpg
Không chỉ có cảnh quan hùng vĩ, Ba Làng An còn mang trong mình những câu chuyện lịch sử và văn hóa thú vị.
tp-4442-5722.jpg
tp-4440-6834.jpg
Ở gần mũi Ba Làng An có một miệng núi lửa nay không còn hoạt động, nhưng những gì còn lại đủ để tạo nên một hệ sinh thái độc đáo, các phiến đá trầm tích, rạn san hô nhiều màu sắc và vô số khối đá với hình thù kỳ lạ, tất cả tạo nên một cảnh đẹp độc đáo, bí ẩn hiếm nơi nào có được.
tp-4444-7631.jpg
Bạn Nguyễn Thị Dinh (trú phường Cẩm Thành) chia sẻ, Ba Làng An là điểm đến “quen mà lạ” với nhiều bạn trẻ địa phương.
tp-4447-2254.jpg
"Mỗi lần đến đây đều có cảm giác khác nhau. Có khi biển êm đềm, có khi sóng lớn. Nhưng thích nhất là được leo lên hải đăng, hít thở không khí trong lành và ngắm đảo Lý Sơn lúc ẩn lúc hiện ngoài khơi", Dinh nói.
tp-4465-735.jpg
Trạm đèn biển Ba Làng An không chỉ là điểm check-in mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc dẫn đường cho tàu thuyền ra vào cảng Sa Kỳ. Được xây dựng từ năm 1982, công trình có tầm chiếu sáng khoảng 17 hải lý.
Xem thêm

Cùng chuyên mục