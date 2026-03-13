Bạn trẻ nườm nượp check-in vườn hoa hướng dương ở quê Bác

TPO - Lần đầu tiên, trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) có một vườn hoa hướng dương rộng lớn, khoe sắc rực rỡ thu hút du khách trong và ngoài tỉnh ghé thăm, check-in.
Anh Chu Văn Quân (SN 1986, trú xã Kim Liên, chủ vườn hoa) cho biết, đây là lần đầu tiên hoa hướng dương được trồng trên vùng đất quê hương Bác Hồ. Trên những thửa ruộng trồng lúa, hoa màu truyền thống, anh đã trồng 20.000 cây hoa hướng dương với kỳ vọng sẽ tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích và thu hút du khách đến với quê Bác. Dù mới trồng thử nghiệm nhưng cây phát triển tốt và cho những bông hoa to, vàng rực rỡ,…
“Chỉ cần đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương là đã có ngay bộ ảnh ‘xịn’. Không khí trong lành, khung cảnh vàng rực rất ấn tượng”, bạn Hoàng Thị Hải Yến (24 tuổi, trú xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) bày tỏ.
Dự kiến vườn hoa hướng dương sẽ mở cửa phục vụ khách đến giữa tháng 2 âm lịch. Từ thành công bước đầu của mô hình này, anh Chu Văn Quân hy vọng sẽ mở thêm hướng phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn từ du lịch canh nông.