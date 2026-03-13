Bạn trẻ nườm nượp check-in vườn hoa hướng dương ở quê Bác

TPO - Lần đầu tiên, trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) có một vườn hoa hướng dương rộng lớn, khoe sắc rực rỡ thu hút du khách trong và ngoài tỉnh ghé thăm, check-in.