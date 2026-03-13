Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Bạn trẻ nườm nượp check-in vườn hoa hướng dương ở quê Bác

Thu Hiền

TPO - Lần đầu tiên, trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) có một vườn hoa hướng dương rộng lớn, khoe sắc rực rỡ thu hút du khách trong và ngoài tỉnh ghé thăm, check-in.

Video: Vườn hoa hướng dương ở quê Bác thu hút du khách.
tp-3.jpg
Những ngày qua, vườn hoa hướng dương﻿ ở xã Kim Liên (tỉnh Nghệ An) trở thành điểm thu hút du khách trong và ngoài tỉnh ghé thăm,﻿ đặc biệt là các bạn trẻ.
tp-15.jpg
Lá cờ đỏ thắm nổi bật giữa sắc vàng hướng dương.
tp-14.jpg
tp-4.jpg
Anh Chu Văn Quân (SN 1986, trú xã Kim Liên, chủ vườn hoa) cho biết, đây là lần đầu tiên hoa hướng dương được trồng trên vùng đất quê hương Bác Hồ. Trên những thửa ruộng trồng lúa, hoa màu truyền thống, anh đã trồng 20.000 cây hoa hướng dương với kỳ vọng sẽ tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích và thu hút du khách đến với quê Bác. Dù mới trồng thử nghiệm nhưng cây phát triển tốt và cho những bông hoa to, vàng rực rỡ,…
tp-2.jpg
“Vườn mở cửa phục vụ miễn phí khách thăm và chụp ảnh từ ngày 10 tháng Giêng. Để kéo dài thời gian phục vụ khách, tôi chia vườn thành 2 khu vực, xuống giống cách nhau nửa tháng. Trung bình mỗi ngày có gần 1.000 lượt khách đến chụp ảnh, vào những ngày cuối tuần, lượng khách tăng gấp đôi”, anh Quân chia sẻ.
tp-23.jpg
tp-20.jpg
﻿tp-17.jpg
tp-5.jpg
Nhiều bạn trẻ lưu lại khoảnh khắc đẹp bên hoa hướng dương.
tp-12.jpg
“Đây là lần đầu tiên chúng tôi về thăm quê Bác. Sau khi thăm quê nội, quê ngoại, chúng tôi được người dân nơi đây giới thiệu về vườn hoa hướng dương. Tôi thấy khung cảnh ở đây rất đẹp và yên bình. Những bông hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời giống như tinh thần lạc quan, tích cực. Check-in ở đây vừa có ảnh đẹp vừa cảm nhận được vẻ đẹp của quê hương Bác”, chị Nguyễn Thu Thủy (35 tuổi, trú tại Hà Nội) chia sẻ.
tp-6.jpg
tp-26.jpg
“Chỉ cần đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương là đã có ngay bộ ảnh ‘xịn’. Không khí trong lành, khung cảnh vàng rực rất ấn tượng”, bạn Hoàng Thị Hải Yến (24 tuổi, trú xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) bày tỏ.
tp-25.jpg
Không chỉ mê mẩn vẻ đẹp rực rỡ của vườn hoa hướng dương giữa khung cảnh làng quê yên bình, nhiều du khách còn bị thu hút bởi những đặc sản, món quà quê như hoa quả sấy, trà sen hay các loại nông sản sạch do chính những người nông dân nơi đây canh tác.
tp-9.jpg
Để tạo không gian đậm chất làng quê xưa, anh Quân dựng các tiểu cảnh phục vụ nhu cầu chụp ảnh của du khách. Anh hy vọng, cùng với Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên﻿, du khách khi về thăm quê nội, quê ngoại Bác Hồ sẽ có thêm một điểm check-in những ngày đầu xuân.
tp-19.jpg
tp-18.jpg
tp-32.jpg
Dự kiến vườn hoa hướng dương sẽ mở cửa phục vụ khách đến giữa tháng 2 âm lịch. Từ thành công bước đầu của mô hình này, anh Chu Văn Quân hy vọng sẽ mở thêm hướng phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn từ du lịch canh nông.
Thu Hiền
#vườn hoa hướng dương #quê Bác #check-in #bạn trẻ #du lịch canh nông #quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Cùng chuyên mục