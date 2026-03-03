Mê mẩn cánh đồng hướng dương rực vàng dưới chân núi ở Đà Nẵng

TPO - Ngày đầu tháng Ba, cánh đồng hoa hướng dương dưới chân Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng) nở rộ, nhuộm vàng cả một vùng, tạo nên khung cảnh rực rỡ mà nên thơ, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.