Mê mẩn cánh đồng hướng dương rực vàng dưới chân núi ở Đà Nẵng

TPO - Ngày đầu tháng Ba, cánh đồng hoa hướng dương dưới chân Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng) nở rộ, nhuộm vàng cả một vùng, tạo nên khung cảnh rực rỡ mà nên thơ, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.
Vườn hoa được đầu tư phục vụ dịp Tết Nguyên đán, song đến thời điểm này nhiều loài hoa vẫn tiếp tục khoe sắc. Nổi bật nhất là khu vực trồng hoa hướng dương nằm ngay trung tâm, thu hút mọi ánh nhìn.
Nhiều bạn trẻ thích thú đến check-in, lưu lại những khoảnh khắc rực rỡ giữa vườn hoa.