Mê mẩn cánh đồng hướng dương rực vàng dưới chân núi ở Đà Nẵng

Duy Quốc

TPO - Ngày đầu tháng Ba, cánh đồng hoa hướng dương dưới chân Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng) nở rộ, nhuộm vàng cả một vùng, tạo nên khung cảnh rực rỡ mà nên thơ, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

tp-hoahuongduong-12.jpg
Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, vườn hoa xuân dưới chân núi Ngũ Hành Sơn (phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) những ngày này trở thành điểm hẹn của đông đảo người dân và du khách. Giữa không gian khoáng đạt, hàng ngàn đóa hướng dương﻿ đồng loạt bung nở, nhuộm vàng cả một góc công viên, tạo nên khung cảnh rực rỡ, tràn đầy sức sống. Ảnh: Duy Quốc.
tp-hoahuongduong-6.jpg
tp-hoahuongduong.jpg
Vườn hoa được đầu tư phục vụ dịp Tết Nguyên đán, song đến thời điểm này nhiều loài hoa vẫn tiếp tục khoe sắc. Nổi bật nhất là khu vực trồng hoa hướng dương nằm ngay trung tâm, thu hút mọi ánh nhìn.
tp-hoahuongduong-2.jpg
Những thân hoa cao ngang vai người lớn, cánh vàng tươi xếp đều, vươn mình đón nắng, nổi bật trên nền trời xanh trong tạo nên bức tranh thiên nhiên sinh động giữa lòng đô thị.
tp-hoahuongduong-3.jpg
Dù đã qua cao điểm Tết, lượng người đến tham quan, chụp ảnh vẫn khá đông, nhất là vào buổi chiều và những ngày cuối tuần. Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đến vui chơi, dạo mát; không ít người diện áo dài, váy hoa nổi bật giữa sắc vàng hướng dương để lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm.
tp-hoahuongduong-20.jpg
Chị Lê Thị Huyền (trú phường Hải Châu) chia sẻ khá bất ngờ khi giữa lòng thành phố lại có một vườn hướng dương đẹp đến vậy. “Đứng giữa những luống hoa vàng rực, phía sau là núi non hùng vĩ, tôi cảm thấy rất thư thái. Chỉ cần giơ máy lên là đã có ngay ảnh đẹp”, chị nói.
tp-hoahuongduong-7.jpg
tp-hoahuongduong-18.jpg
tp-hoahuongduong-5.jpg
tp-hoahuongduong-17.jpg
Nhiều bạn trẻ thích thú đến check-in, lưu lại những khoảnh khắc rực rỡ giữa vườn hoa.
tp-hoahuongduong-4.jpg
Sắc vàng rực rỡ của hướng dương giữa không gian khoáng đạt dưới chân núi trở thành điểm dừng chân thú vị cho người dân và du khách khi đến với Đà Nẵng. Giữa nhịp sống đô thị ngày càng sôi động, cánh đồng hoa như một khoảng lặng dịu dàng, để mọi người hòa mình vào thiên nhiên và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.
Duy Quốc
#Hoa Hướng dương #Đà Nẵng #Ngũ Hành Sơn #Hoa xuân #Du lịch Đà Nẵng #Chụp ảnh #Cảnh đẹp #người dân check-in

