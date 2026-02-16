Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Đường hoa xuân Đà Nẵng đông kín người trước đêm giao thừa

Duy Quốc
TPO - Tối 29 Tết, trong tiết trời mát mẻ, hàng nghìn người dân và du khách đổ về đường hoa xuân ven sông Hàn (TP. Đà Nẵng) du xuân, chụp ảnh, tận hưởng không khí rộn ràng trước thời khắc giao thừa. Nổi bật giữa không gian rực rỡ sắc hoa là linh vật ngựa 4.0, điểm nhấn thu hút đông đảo người dân đến tham quan, check-in.

Theo ghi nhận của phóng viên, tuyến đường hoa dọc đường Bạch Đằng từ sớm đã nhộn nhịp người tham quan, chụp ảnh. Càng về tối, dòng người đổ về càng đông, có thời điểm khu vực đặt linh vật gần như chật kín. Mô hình “ngựa 4.0” được thiết kế theo phong cách hiện đại, tạo hình trẻ trung, kết hợp các chi tiết gợi liên tưởng đến công nghệ số, thể hiện tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên của thành phố.

tp-hoaxuandn-2.jpg
tp-hoaxuandn-4.jpg
Đông đảo người dân đổ về đường hoa xuân ven sông Hàn tham quan, vui chơi và tận hưởng không khí Tết. Ảnh: Duy Quốc

Nhiều gia đình lưu lại khoảnh khắc sum vầy bên linh vật ngựa trước thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới. Tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng ánh đèn lung linh tạo nên bức tranh xuân sôi động bên bờ sông Hàn.

Bạn Minh Anh (phường Hải Châu) chia sẻ, linh vật năm nay mang diện mạo mới lạ, vừa giữ được nét truyền thống của biểu tượng con giáp, vừa có hơi thở hiện đại nên rất ấn tượng. “Ai cũng muốn có một tấm hình với ngựa 4.0 để lưu kỷ niệm và đăng mạng xã hội”, Minh Anh nói.

tp-hoaxuandn-1.jpg
tp-hoaxuandn.jpg
Nhiều gia đình đưa con nhỏ đi du xuân, chụp ảnh.

Trong khi đó, anh Lê Văn Tuấn (phường Sơn Trà) cho biết, không khí 29 Tết trên đường hoa nhộn nhịp hơn hẳn so với những ngày trước. “Thời tiết thuận lợi, linh vật đẹp và độc đáo nên cả gia đình tôi quyết định xuống phố chụp ảnh, cảm nhận trọn vẹn không khí Tết”, anh Tuấn chia sẻ.

Dù lượng người đổ về rất đông, khu vực đường hoa vẫn đảm bảo trật tự, an toàn. Giữa không gian ngập tràn sắc hoa và ánh sáng, linh vật ngựa 4.0 không chỉ là điểm nhấn trang trí mà còn góp phần tạo nên một mùa xuân trẻ trung, sôi động, mở ra nhiều kỳ vọng cho năm mới trên thành phố bên sông Hàn.

Duy Quốc
