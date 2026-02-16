Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Hải Phòng bố trí 7 điểm đỗ xe miễn phí cho người dân xem pháo hoa

TPO - TP Hải Phòng bố trí 5 điểm đỗ ô tô và 2 điểm đỗ xe máy miễn phí phục vụ người dân đến các điểm tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026.

Đêm 16/2 (tức 29 Tết) trên địa bàn thành phố Hải Phòng sẽ có 12 điểm bắn pháo hoa phục vụ người dân, du khách đón vui xuân, đón Tết. Trong đó, 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao, 7 điểm bắn pháo hoa tầm thấp.

Để phục vụ người dân vui xuân, đón năm mới, TP Hải Phòng bố trí 5 điểm trông giữ ô tô miễn phí tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn, Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố (dài 800 m), hai điểm tại đại lộ Đông Tây dài 800 m và quảng trường Bắc Sông Cấm rộng 6.300 m2.

Đồng thời, bố trí 2 điểm trông giữ xe máy miễn phí phục vụ nhân dân xem pháo hoa đón Giao thừa tại vỉa hè đường Đông Tây tiếp giáp với quảng trường Bắc Sông Cấm và khu đất trống với diện tích khoảng 3.600 m gần khu vực Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố.

7948ce89-3037-4e13-b971-91005db1052f.jpg
106e1590-15f8-4ba2-88f2-dd04ed24cdc9.jpg
b673da84-e7c8-456d-96db-953a2bc63c4f.jpg
Các tiết mục biểu diễn tại chương trình nghệ thuật Hải Phòng chào xuân Bính Ngọ 2026.

Thành phố cũng bố trí lực lượng an ninh cơ sở tham gia hỗ trợ trông giữ xe, hướng dẫn, chỉ dẫn người dân đến các điểm đỗ xe, đảm bảo an ninh trật tự khu vực trông giữ xe miễn phí.

Đêm 29 Tết, TP Hải Phòng tổ chức chương trình nghệ thuật Hải Phòng chào xuân Bính Ngọ 2026 và hoạt động bắn pháo hoa chào mừng năm mới.

Công an TP Hải Phòng đã huy động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ cảnh sát các phòng nghiệp vụ, công an các xã phường ứng trực đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự cho người dân, du khách tại các điểm bắn pháo hoa, nơi tổ chức chương trình nghệ thuật chào năm mới. Đồng thời, tổ chức giao thông, hướng dẫn phân luồng phương tiện tại các điểm tổ chức các chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #bắn pháo hoa #giao thừa #điểm đỗ xe miễn phí

