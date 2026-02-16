Người dân, du khách háo hức chờ pháo hoa giao thừa Đà Nẵng

TPO - Tối 29 Tết, phố đi bộ trên đường Bạch Đằng ven sông Hàn như được nhuộm thêm sắc xuân bởi dòng người ken đặc đổ về chờ khoảnh khắc giao thừa. Hàng nghìn người dân và du khách có mặt từ sớm, háo hức chờ đón màn pháo hoa chào năm mới của Đà Nẵng.

Theo ghi nhận, khi thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới cận kề, phố đi bộ Bạch Đằng (TP. Đà Nẵng) càng về khuya càng đông nghịt người. Từng dòng người đổ về khu vực ven sông Hàn từ rất sớm, tạo nên không khí rộn ràng, náo nức trong đêm cuối năm.

Dòng người đổ về phố đi bộ Bạch Đằng mỗi lúc một đông, tạo nên khung cảnh rộn ràng giữa đêm cuối năm. Ảnh: Duy Quốc.

Dọc tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, nhiều người chen chân tìm vị trí thuận lợi để ngắm pháo hoa. Trẻ nhỏ được cha mẹ bế trên tay, người lớn tuổi thong thả dạo bộ, các nhóm bạn trẻ tranh thủ ghi lại những bức ảnh kỷ niệm trong ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt nước.

Bạn Hoàng Anh (trú phường Thanh Khê) cho biết đã rủ bạn bè đến từ rất sớm để giữ chỗ đẹp. “Em nghĩ đi sớm sẽ vắng, ai ngờ nhiều người cũng có mặt từ trước đó. Không khí rất vui và náo nhiệt, ai cũng mong chờ khoảnh khắc pháo hoa bừng sáng”, Hoàng Anh chia sẻ.

Nhiều quán nước có vị trí thuận lợi để xem pháo hoa được người dân lựa chọn, nhanh chóng kín chỗ từ sớm.

Không chỉ người dân địa phương, đông đảo du khách cũng hòa mình vào dòng người trên phố đi bộ. Bên kia sông, những cây cầu rực rỡ ánh đèn tạo thành phông nền ấn tượng. Dọc bờ kè, nhiều nhóm bạn trẻ tạo dáng chụp ảnh, tiếng cười nói xen lẫn âm thanh rộn ràng của đêm cuối năm, tất cả cùng hướng về bầu trời chờ thời khắc chuyển giao.

Đông đảo du khách nước ngoài cũng hòa mình vào dòng người trên phố đi bộ.

Theo kế hoạch, thành phố bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 0 giờ ngày 17/2/2026, tại 6 điểm trên địa bàn, gồm: khu vực trước UBND phường Hòa Khánh (khu đất thuộc dự án Kim Long Nam, đối diện về phía Đông UBND phường Hòa Khánh); đường Bạch Đằng, phường Hòa Cường (đoạn giao giữa đường Bạch Đằng và đường Bình Minh 6); khu tái định cư đường Vành đai phía Tây, thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Vang; khu du lịch Cồn Bắp, thôn Xuyên Trung, phường Hội An; Quảng trường 24/3, đường Hùng Vương, phường Bàn Thạch; Quảng trường xã Núi Thành.

Trong dòng người đông đúc, những nụ cười rạng rỡ, tiếng cười nói rộn ràng hòa vào nhau trong khoảnh khắc chờ đón thời khắc chuyển giao năm mới. Đêm 29 Tết, phố đi bộ Bạch Đằng không chỉ là điểm hẹn vui chơi, du xuân mà còn trở thành nơi gửi gắm những kỳ vọng, ước mong về một năm mới an lành, thịnh vượng.