Lãnh đạo TP. Đà Nẵng thăm, động viên công nhân môi trường trước đêm giao thừa

TPO - Trong không khí tất bật của đêm cuối năm, tại Cung thể thao Tiên Sơn (phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng), nhiều công nhân vẫn miệt mài thu gom, vận chuyển rác thải phát sinh từ hoạt động mua bán, tham quan tại chợ hoa xuân. Công tác vệ sinh được triển khai liên tục, bảo đảm không để rác tồn đọng, giữ gìn mỹ quan đô thị trước thời khắc giao thừa.

Tối 29 Tết, tại khu vực chợ hoa xuân trước Cung thể thao Tiên Sơn (phường Hòa Cường), ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, đã đến thăm, động viên lực lượng công nhân môi trường đang làm nhiệm vụ.

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng thăm, động viên công nhân môi trường trước đêm giao thừa. Ảnh: Duy Quốc.

Báo cáo với lãnh đạo thành phố, đại diện Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng cho biết đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tổ chức trực 100% quân số tại các điểm tập trung đông người, đặc biệt là khu vực chợ hoa xuân và các tuyến phố trung tâm. Công tác thu gom, vận chuyển rác thải được triển khai xuyên suốt, bảo đảm không để tồn đọng, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Do lượng người tham quan, mua sắm tăng cao những ngày cận Tết, khối lượng rác phát sinh lớn, đơn vị cam kết tập trung dọn dẹp khẩn trương ngay sau khi chợ hoa kết thúc, hoàn tất việc thu gom trước giờ giao thừa, trả lại mặt bằng sạch sẽ, thông thoáng cho người dân vui xuân.

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng trao quà động viên.

Tại buổi thăm, lãnh đạo UBND thành phố ân cần hỏi thăm sức khỏe, chia sẻ với những vất vả của công nhân khi phải làm việc xuyên đêm trong lúc nhiều gia đình đang quây quần đón Tết. Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Trần Anh Tuấn bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp thầm lặng của lực lượng môi trường, góp phần giữ gìn diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp.

Nhân dịp năm mới, lãnh đạo thành phố gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ, công nhân ngành môi trường cùng gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang; đồng thời mong muốn lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.