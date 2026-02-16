Thái Nguyên tạm cấm nhiều tuyến đường phục vụ chương trình bắn pháo hoa chào Xuân Bính Ngọ 2026

TPO - Để phục vụ chương trình nghệ thuật đặc biệt kết hợp bắn pháo hoa chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh Thái Nguyên sẽ tạm cấm nhiều tuyến đường từ 19h ngày 16/2 đến 0h30 ngày 17/2.

Chào đón năm mới Bính Ngọ 2026, tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kết hợp bắn pháo hoa chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại 3 khu vực.

Để phục vụ chương trình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thái Nguyên) triển khai phương án phân luồng, cấm đường tạm thời tại một số tuyến trọng điểm phục vụ Chương trình nghệ thuật “Thái Nguyên chào xuân Bính Ngọ 2026”, cụ thể:

Tại khu vực Quảng trường Võ Nguyên Giáp (phường Phan Đình Phùng): Cấm tạm thời toàn bộ phương tiện lưu thông trên tuyến đường Đội Cấn (cả hai chiều) từ 19h ngày 16/2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến 0h30 ngày 17/2/2026 (tức ngày Mùng Một tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên điều tiết giao thông.

Tại khu vực sân khấu Phố đi bộ Sông Cầu (phường Bắc Kạn): Từ 20h ngày 16/2 đến 0h30 ngày 17/2, cấm tạm thời tất cả các phương tiện đi vào khu vực tổ chức chương trình và bắn pháo hoa đêm giao thừa tại các tuyến: Đường Hùng Vương; đường Đội Kỳ (đoạn từ ngõ 146 đến ngã ba Đội Kỳ giao với đường Hùng Vương); tuyến từ ngã ba Đội Kỳ - Hùng Vương đến ngã tư Thanh Niên - Đội Kỳ.

Tại khu vực Quảng trường Vạn Xuân (phường Vạn Xuân): Tổ chức đảm bảo an ninh, trật tự, TTATGT, phân luồng, điều tiết giao thông khoa học dọc tuyến Quốc lộ 3 và các tuyến đường di chuyển ra, vào khu vực tổ chức chương trình tại quảng trường Vạn Xuân, gồm: Khu vực ngã tư đèn tín hiệu Vạn Xuân – Ngã tư Nam Tiến; khu vực đảo tròn trên đường vào quảng trường Vạn Xuân; khu vực ngã ba trên đường vào quảng trường Vạn Xuân – tiếp giáp với công trường xây dựng; khu vực ngã 3 tiếp giáp với trụ sở các cơ quan tỉnh, UBND phường Vạn Xuân; khu vực ngã tư đèn tín hiệu chợ Phổ Yên; khu vực ngã tư đèn tín hiệu giao nhau giữa đường Quốc lộ 3 với đường Cách mạng Tháng 10 và đường tỉnh 266; khu vực nút giao Yên Bình.

Sau khi hết thời gian cấm, cơ quan chức năng sẽ thực hiện tháo dỡ, thu hồi hệ thống biển báo tạm và khôi phục, lắp đặt hoàn trả hệ thống biển báo tổ chức giao thông trên tuyến đường theo hiện trạng.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo nhân dân và người tham gia giao thông nghiêm túc chấp hành phương án phân luồng, cấm đường; tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng về xếp xe, đỗ xe ở các địa điểm, khu vực được phép; chủ động lựa chọn lộ trình, thời gian di chuyển phù hợp.