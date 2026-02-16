Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thái Nguyên tạm cấm nhiều tuyến đường phục vụ chương trình bắn pháo hoa chào Xuân Bính Ngọ 2026

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Để phục vụ chương trình nghệ thuật đặc biệt kết hợp bắn pháo hoa chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh Thái Nguyên sẽ tạm cấm nhiều tuyến đường từ 19h ngày 16/2 đến 0h30 ngày 17/2.

Chào đón năm mới Bính Ngọ 2026, tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kết hợp bắn pháo hoa chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại 3 khu vực.

Để phục vụ chương trình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thái Nguyên) triển khai phương án phân luồng, cấm đường tạm thời tại một số tuyến trọng điểm phục vụ Chương trình nghệ thuật “Thái Nguyên chào xuân Bính Ngọ 2026”, cụ thể:

Tại khu vực Quảng trường Võ Nguyên Giáp (phường Phan Đình Phùng): Cấm tạm thời toàn bộ phương tiện lưu thông trên tuyến đường Đội Cấn (cả hai chiều) từ 19h ngày 16/2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến 0h30 ngày 17/2/2026 (tức ngày Mùng Một tháng Giêng năm Bính Ngọ).

2-9.jpg
Cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên điều tiết giao thông.

Tại khu vực sân khấu Phố đi bộ Sông Cầu (phường Bắc Kạn): Từ 20h ngày 16/2 đến 0h30 ngày 17/2, cấm tạm thời tất cả các phương tiện đi vào khu vực tổ chức chương trình và bắn pháo hoa đêm giao thừa tại các tuyến: Đường Hùng Vương; đường Đội Kỳ (đoạn từ ngõ 146 đến ngã ba Đội Kỳ giao với đường Hùng Vương); tuyến từ ngã ba Đội Kỳ - Hùng Vương đến ngã tư Thanh Niên - Đội Kỳ.

Tại khu vực Quảng trường Vạn Xuân (phường Vạn Xuân): Tổ chức đảm bảo an ninh, trật tự, TTATGT, phân luồng, điều tiết giao thông khoa học dọc tuyến Quốc lộ 3 và các tuyến đường di chuyển ra, vào khu vực tổ chức chương trình tại quảng trường Vạn Xuân, gồm: Khu vực ngã tư đèn tín hiệu Vạn Xuân – Ngã tư Nam Tiến; khu vực đảo tròn trên đường vào quảng trường Vạn Xuân; khu vực ngã ba trên đường vào quảng trường Vạn Xuân – tiếp giáp với công trường xây dựng; khu vực ngã 3 tiếp giáp với trụ sở các cơ quan tỉnh, UBND phường Vạn Xuân; khu vực ngã tư đèn tín hiệu chợ Phổ Yên; khu vực ngã tư đèn tín hiệu giao nhau giữa đường Quốc lộ 3 với đường Cách mạng Tháng 10 và đường tỉnh 266; khu vực nút giao Yên Bình.

Sau khi hết thời gian cấm, cơ quan chức năng sẽ thực hiện tháo dỡ, thu hồi hệ thống biển báo tạm và khôi phục, lắp đặt hoàn trả hệ thống biển báo tổ chức giao thông trên tuyến đường theo hiện trạng.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo nhân dân và người tham gia giao thông nghiêm túc chấp hành phương án phân luồng, cấm đường; tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng về xếp xe, đỗ xe ở các địa điểm, khu vực được phép; chủ động lựa chọn lộ trình, thời gian di chuyển phù hợp.

Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #Lễ hội #Bắn pháo hoa #Chào Xuân Bính Ngọ

Xem thêm

Cùng chuyên mục