Tổng Bí thư hoan nghênh Hà Nội 'dám nhìn thẳng vào sự thật, mạnh dạn đổi mới tư duy, nghĩ lớn, làm lớn'

TPO - “Tôi hoan nghênh các đồng chí đã dám nhìn thẳng vào sự thật, với quyết tâm chính trị cao, mạnh dạn đổi mới tư duy, nghĩ lớn, làm lớn khi đề xuất quy hoạch tầm nhìn 100 năm. Đây là cơ sở mấu chốt để thu hút nguồn lực, khơi thông động lực phát triển cho Thủ đô, tạo sức lan tỏa trong Vùng Thủ đô và cả nước”, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu trong chương trình thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Tối 16/2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội. Ảnh: HNM.



Minh chứng cho tinh thần: Nói là làm, làm ngay, làm hiệu quả

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đồng bào Thủ đô lời thăm hỏi chân tình và những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự xúc động và ấn tượng sâu sắc trước không khí đón Tết rộn ràng, ấm áp, vui tươi của nhân dân Hà Nội. Những tuyến phố, con đường, chợ hoa xuân, đặc biệt là khu vực Hồ Gươm - trung tâm hội tụ của Thủ đô, được trang trí công phu, đổi mới. Tất cả tạo nên một Hà Nội đẹp hơn, rạng rỡ hơn, văn minh hơn. Hàng chục công viên, vườn hoa trở thành điểm đến vui chơi ngày Tết cho nhân dân, hàng rào của nhiều công viên đã được dỡ bỏ, đem lại sự gần gũi, phát huy tối đa công năng của các thiết chế này phục vụ người dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: HNM.



“Điều làm chúng ta phấn khởi nhất là chứng kiến niềm vui, sự phấn chấn trên gương mặt, ánh mắt mỗi người dân Thủ đô và cả nước. Đồng bào tin tưởng khi thấy Thủ đô và đất nước ta đang chuyển mình mạnh mẽ và cũng rất sẵn sàng chung sức, đồng lòng để vượt qua mọi khó khăn, biến khát vọng thành hiện thực. Chúng ta cảm nhận rất rõ hơi thở của một Thủ đô đang vươn mình, một Hà Nội không chỉ rực rỡ cờ hoa, mà còn lấp lánh niềm tin, hy vọng, bừng lên tinh thần đoàn kết và đổi mới sáng tạo trong từng góc phố, từng nụ cười của người dân”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư biểu dương, chúc mừng những kết quả to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô đạt được trong năm 2025. Hà Nội đã phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện, với nhiều dấu ấn nổi bật. Thủ đô Hà Nội đã đạt được những kết quả phát triển toàn diện, ấn tượng, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, ngay trong những tháng đầu năm, dù đang thời điểm đón Tết, Hà Nội đã ghi nhận những kết quả tích cực nổi bật: Khởi công 4 dự án lớn, đều là những mô hình mới, thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo, kiến tạo phát triển, như: Dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (Đại học Y Hà Nội) tại phường Hoàng Mai, Dự án Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp tại hai phường Tây Tựu và Phú Diễn, cùng 2 dự án Khu đô thị đa mục tiêu được khởi công nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà Đảng bộ, chính quyền Thủ đô. Ảnh: HNM.



Tổng Bí thư cho rằng, đây chính là minh chứng cho tinh thần: Nói là làm, làm ngay, làm hiệu quả. Những công trình này không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn là những mô hình mới, thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo, đúng vai trò kiến tạo phát triển theo yêu cầu của Trung ương đặt ra đối với Thủ đô.

Mạnh dạn đổi mới tư duy, nghĩ lớn, làm lớn

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá, Hà Nội đã thực sự cho thấy vai trò, trách nhiệm dẫn dắt trong kỷ nguyên mới của dân tộc khi thành phố đã xác định sẵn sàng làm xuyên Tết để định hình Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, không chỉ kế thừa quy hoạch trước đây, mà còn xuất phát từ đòi hỏi cấp bách từ đời sống như giải quyết 5 điểm nghẽn (ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, úng ngập đô thị và ven đô, trật tự đô thị và vệ sinh an toàn thực phẩm).

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô tặng Tổng Bí thư Tô Lâm bức tranh "Hào khí Thăng Long". Ảnh: HNM.

“Tôi hoan nghênh các đồng chí đã dám nhìn thẳng vào sự thật, với quyết tâm chính trị cao, mạnh dạn đổi mới tư duy, nghĩ lớn, làm lớn khi đề xuất quy hoạch tầm nhìn 100 năm. Đây là cơ sở mấu chốt để thu hút nguồn lực, khơi thông động lực phát triển cho Thủ đô, tạo sức lan tỏa trong Vùng Thủ đô và cả nước”, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng.

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh tinh thần khẩn trương, quyết liệt, quyết tâm của thành phố trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, các nghị quyết của Bộ Chính trị ban hành trong năm 2025, đặc biệt là Hà Nội đã tổ chức quán triệt triển khai Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố ngay sau Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, với vị thế Thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia - Thủ đô Hà Nội phải thực sự tiên phong về đổi mới sáng tạo. Mỗi việc Hà Nội làm, mỗi mô hình Hà Nội triển khai phải mang tính dẫn dắt, lan tỏa động lực cho cả vùng và cả nước.

Thành phố cần quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu trở thành trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, cực tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, lan tỏa động lực cho Vùng Thủ đô và cả nước. Hà Nội cần tiếp tục hoàn thiện thể chế vượt trội, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn; xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa vào tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu. Ảnh: HNM.



Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ này, vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu là quyết định. Mỗi người phải thực sự là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, trí tuệ và đặc biệt là trách nhiệm dấn thân; phải đi trước, đi đầu trong mọi việc, từ tư duy đổi mới đến hành động cụ thể, tạo dựng niềm tin vững chắc cho nhân dân.

“Tôi đặc biệt hoan nghênh tinh thần “làm xuyên Tết” của các đồng chí. Đó không chỉ là sự tận tụy, mà là ý thức trách nhiệm trước thời cơ lịch sử của dân tộc. Chúng ta không có thời gian để trễ nải; mỗi phút giây đều phải hướng tới mục tiêu đưa đất nước vươn lên. Với niềm tự hào về lịch sử nghìn năm văn hiến và khí thế mới của Đại hội XIV, tôi tin tưởng sâu sắc rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục vượt qua mọi thách thức, giành thắng lợi vang dội ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ mới”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.