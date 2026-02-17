Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Pháo hoa rực sáng đêm Giao thừa, Đắk Lắk ấm áp từ phố phường đến buôn làng

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bầu trời đêm giao thừa tại Đắk Lắk rực sáng với những chùm pháo hoa vút lên giữa không gian đại ngàn. Hàng ngàn người dân đổ về trung tâm chiêm ngưỡng màn trình diễn, gửi gắm ước vọng về một năm mới bình an, đủ đầy.

Pháo hoa bung nở trên bầu trời Đắk Lắk.

Tối 16/2, trước thời khắc chuyển giao năm cũ đón năm Bính Ngọ 2026, bầu trời Đắk Lắk rực sáng với những chùm pháo hoa nhiều sắc màu liên tiếp vút lên, tỏa sáng giữa không gian đại ngàn. Từng đợt pháo bung nở trên cao, phản chiếu ánh sáng lung linh xuống phố phường, thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân chiêm ngưỡng trong không khí hân hoan đón chào năm mới.

tienphong-7.jpg
tienphong-6-7293.jpg
Dòng người say sưa chiêm ngưỡng những tràng pháo hoa rực rỡ nối tiếp trên bầu trời.

Trước đó, chương trình nghệ thuật “Đắk Lắk - Đại ngàn và Biển lớn, khát vọng vươn xa” mang đến đại tiệc âm thanh, ánh sáng đặc sắc, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới.

tienphong-4.jpg
Các tiết mục đặc sắc trong chương trình nghệ thuật “Đắk Lắk - Đại ngàn và Biển lớn, khát vọng vươn xa”.

Không chỉ tại trung tâm đô thị, không khí Tết cũng lan tỏa khắp các buôn làng vùng sâu, vùng xa. Dọc các con đường quê, hình ảnh cây nêu được trang trí đèn chớp nháy rực rỡ sắc màu xen lẫn những lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió tạo nên khung cảnh ấm áp, vui tươi. Trước hiên nhà, bếp lửa được nhóm lên từ sớm, người lớn quây quần chuyện trò, trẻ em háo hức ngồi bên nồi bánh chưng nghi ngút khói chờ đón thời khắc giao thừa.

tienphong-1-4676.jpg
tienphong-2-6847.jpg
tienphong-8.jpg
Đón Tết ở buôn làng Đắk Lắk.

Chị Thuý An (xã M’Đrắk) chia sẻ, năm nào gia đình chị cũng dành thời gian trở về quê đón Tết để các con được trải nghiệm không khí Tết truyền thống. Chị muốn các con hiểu hơn về những giá trị gia đình, được quây quần bên bếp lửa, cùng canh nồi bánh chưng và ngắm pháo hoa đêm giao thừa.

Huỳnh Thủy
#Pháo hoa #Giao thừa #Đắk Lắk #Tết truyền thống #bánh chưng #đại ngàn #khát vọng

Xem thêm

Cùng chuyên mục