Pháo hoa rực sáng đêm Giao thừa, Đắk Lắk ấm áp từ phố phường đến buôn làng

TPO - Bầu trời đêm giao thừa tại Đắk Lắk rực sáng với những chùm pháo hoa vút lên giữa không gian đại ngàn. Hàng ngàn người dân đổ về trung tâm chiêm ngưỡng màn trình diễn, gửi gắm ước vọng về một năm mới bình an, đủ đầy.

Pháo hoa bung nở trên bầu trời Đắk Lắk.

Tối 16/2, trước thời khắc chuyển giao năm cũ đón năm Bính Ngọ 2026, bầu trời Đắk Lắk rực sáng với những chùm pháo hoa nhiều sắc màu liên tiếp vút lên, tỏa sáng giữa không gian đại ngàn. Từng đợt pháo bung nở trên cao, phản chiếu ánh sáng lung linh xuống phố phường, thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân chiêm ngưỡng trong không khí hân hoan đón chào năm mới.

Dòng người say sưa chiêm ngưỡng những tràng pháo hoa rực rỡ nối tiếp trên bầu trời.

Trước đó, chương trình nghệ thuật “Đắk Lắk - Đại ngàn và Biển lớn, khát vọng vươn xa” mang đến đại tiệc âm thanh, ánh sáng đặc sắc, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới.

Các tiết mục đặc sắc trong chương trình nghệ thuật “Đắk Lắk - Đại ngàn và Biển lớn, khát vọng vươn xa”.

Không chỉ tại trung tâm đô thị, không khí Tết cũng lan tỏa khắp các buôn làng vùng sâu, vùng xa. Dọc các con đường quê, hình ảnh cây nêu được trang trí đèn chớp nháy rực rỡ sắc màu xen lẫn những lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió tạo nên khung cảnh ấm áp, vui tươi. Trước hiên nhà, bếp lửa được nhóm lên từ sớm, người lớn quây quần chuyện trò, trẻ em háo hức ngồi bên nồi bánh chưng nghi ngút khói chờ đón thời khắc giao thừa.

Đón Tết ở buôn làng Đắk Lắk.

Chị Thuý An (xã M’Đrắk) chia sẻ, năm nào gia đình chị cũng dành thời gian trở về quê đón Tết để các con được trải nghiệm không khí Tết truyền thống. Chị muốn các con hiểu hơn về những giá trị gia đình, được quây quần bên bếp lửa, cùng canh nồi bánh chưng và ngắm pháo hoa đêm giao thừa.