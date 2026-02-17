Pháo hoa rực sáng đêm Giao thừa, Đắk Lắk ấm áp từ phố phường đến buôn làng

Tối 16/2, trước thời khắc chuyển giao năm cũ đón năm Bính Ngọ 2026, bầu trời Đắk Lắk rực sáng với những chùm pháo hoa nhiều sắc màu liên tiếp vút lên, tỏa sáng giữa không gian đại ngàn. Từng đợt pháo bung nở trên cao, phản chiếu ánh sáng lung linh xuống phố phường, thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân chiêm ngưỡng trong không khí hân hoan đón chào năm mới.
Trước đó, chương trình nghệ thuật “Đắk Lắk - Đại ngàn và Biển lớn, khát vọng vươn xa” mang đến đại tiệc âm thanh, ánh sáng đặc sắc, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới.
Không chỉ tại trung tâm đô thị, không khí Tết cũng lan tỏa khắp các buôn làng vùng sâu, vùng xa. Dọc các con đường quê, hình ảnh cây nêu được trang trí đèn chớp nháy rực rỡ sắc màu xen lẫn những lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió tạo nên khung cảnh ấm áp, vui tươi. Trước hiên nhà, bếp lửa được nhóm lên từ sớm, người lớn quây quần chuyện trò, trẻ em háo hức ngồi bên nồi bánh chưng nghi ngút khói chờ đón thời khắc giao thừa.
Chị Thuý An (xã M’Đrắk) chia sẻ, năm nào gia đình chị cũng dành thời gian trở về quê đón Tết để các con được trải nghiệm không khí Tết truyền thống. Chị muốn các con hiểu hơn về những giá trị gia đình, được quây quần bên bếp lửa, cùng canh nồi bánh chưng và ngắm pháo hoa đêm giao thừa.