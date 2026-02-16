Dòng người đổ về Hồ Gươm

TPO - Càng về khuya, dòng người đổ về hồ Hoàn Kiếm đón Giao thừa Tết Bính Ngọ càng thêm đông đúc. Từ các gia đình, nhóm bạn trẻ đến du khách quốc tế đều tranh thủ chọn những vị trí đẹp nhất ven hồ, háo hức chờ đợi màn pháo hoa chào năm mới.
Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ và du khách quốc tế tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong thời khắc cuối cùng của năm cũ.
Không khí tại khu vực hồ trở nên náo nhiệt với nhiều hoạt động vui chơi, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm thu hút đông đảo người xem.
Ông đồ tặng tặng chữ, một nét văn hóa truyền thống của Tết Việt khiến du khách thích thú.
Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ đến sớm chọn vị trí đẹp ven hồ chờ xem màn pháo hoa và thời khắc thiêng liêng bước sang năm mới.