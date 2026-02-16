Dòng người đổ về Hồ Gươm

TPO - Càng về khuya, dòng người đổ về hồ Hoàn Kiếm đón Giao thừa Tết Bính Ngọ càng thêm đông đúc. Từ các gia đình, nhóm bạn trẻ đến du khách quốc tế đều tranh thủ chọn những vị trí đẹp nhất ven hồ, háo hức chờ đợi màn pháo hoa chào năm mới.