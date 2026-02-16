Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dòng người đổ về Hồ Gươm

Công Hướng

TPO - Càng về khuya, dòng người đổ về hồ Hoàn Kiếm đón Giao thừa Tết Bính Ngọ càng thêm đông đúc. Từ các gia đình, nhóm bạn trẻ đến du khách quốc tế đều tranh thủ chọn những vị trí đẹp nhất ven hồ, háo hức chờ đợi màn pháo hoa chào năm mới.

VIDEO: Biển người đổ về Hồ Gươm đón thời khắc chuyển giao năm mới Bính Ngọ 2026.
tp-tch03895.jpg
Tối 16/2 (tức 29 tháng Chạp), hàng nghìn người đổ về hồ Hoàn Kiếm chờ đón thời khắc Giao thừa năm Bính Ngọ 2026.
tp-03921.jpg
Dòng người nối đuôi nhau trên phố đi bộ, hối hả di chuyển về khu vực trung tâm để tìm vị trí đẹp trước giờ Giao thừa.
tp-tch03880.jpg
tp-03948.jpg
tp-03885.jpg
Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ và du khách quốc tế tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong thời khắc cuối cùng của năm cũ.
tch03915.jpg
tp-03904.jpg
Không khí tại khu vực hồ trở nên náo nhiệt với nhiều hoạt động vui chơi, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm thu hút đông đảo người xem.
tp-03980.jpg
tp-03930.jpg
Ông đồ tặng tặng chữ, một nét văn hóa truyền thống của Tết Việt khiến du khách thích thú.
03991.jpg
tp-03995.jpg
Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ đến sớm chọn vị trí đẹp ven hồ chờ xem màn pháo hoa và thời khắc thiêng liêng bước sang năm mới.
1000089652.jpg
Quanh bờ Hồ không còn một chỗ trống.
tp-03913.jpg
Dù lượng người đổ về khu vực trung tâm rất đông, công tác đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn phân luồng giao thông được triển khai đồng bộ. Lực lượng chức năng túc trực tại nhiều vị trí nhằm hỗ trợ người dân vui chơi an toàn, thuận lợi.
03959.jpg
Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực hồ Hoàn Kiếm được tăng cường tối đa trong đêm giao thừa, nhằm giữ gìn cảnh quan cho khu vực trung tâm Thủ đô.
Công Hướng
