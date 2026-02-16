Pháo hoa đón năm mới Bính Ngọ

Là biểu tượng của sức mạnh, sự phóng khoáng và quyết đoán, con ngựa trong năm 2026 như một lời nhắc nhở về tinh thần tiên phong, dũng cảm đối mặt thử thách và sự bứt phá đầy nhiệt huyết, giống như dáng vẻ hùng dũng của chính nó khi vượt qua những cánh đồng rộng lớn trong làn gió xuân.
Những phẩm chất cao quý như lòng trung thành và chí khí kiên định - vốn là giá trị cốt lõi trong gia đình Việt, cũng được truyền tải qua hình ảnh ngựa, khiến nó không chỉ là một linh vật mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về văn hóa và tình người.
Năm Bính Ngọ 2026 là cơ hội để người Việt một lần nữa đón nhận và trân trọng giá trị văn hóa phong phú mà linh vật gần gũi này mang lại. Trong không khí sôi nổi và đầy sức sống của mùa xuân mới, hình tượng con ngựa tiếp tục lan tỏa cảm hứng mãnh liệt về một năm khởi sắc, tràn đầy năng lượng, niềm vui và hy vọng tới mọi nhà.
Mừng năm mới Bính Ngọ năm nay, Cà Mau phân bổ 5 điểm bắn pháo hoa trải dài, tạo nên sợi dây kết nối niềm vui từ Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên) đến Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu); từ Tượng đài kỷ niệm Chuyến tàu tập kết ra Bắc ở miền biển xã Sông Đốc, đến Khu du lịch Khai Long của xã Đất Mũi và Trung tâm Văn hóa xã Phước Long.
Trong tiết trời se lạnh của đêm cuối năm, người dân từ khắp các ngả đường Cà Mau nô nức đổ về các điểm xem pháo hoa. Những ánh mắt hân hoan, những nụ cười rạng rỡ đang chờ đón khoảnh khắc giao thừa, để cùng nhau ước vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng...
Xuân Bính Ngọ 2026 càng trở nên đặc biệt hơn khi đánh dấu sự kiện lịch sử hợp nhất của hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu, đưa người dân về chung một nhà sau gần 30 năm chia tách. Chính vì thế, màn pháo hoa năm nay nơi cực Nam Tổ quốc không chỉ là tín hiệu của năm mới, mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, của niềm tin vào một kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ.
Lê Việt
Đúng 23h40 đêm giao thừa (29 Tết), những loạt pháo hoa đã vụt sáng trên bầu trời phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.
Trước đó, tại khu vực Quảng trường tỉnh tại phường Cẩm Thành đã diễn ra chương trình nghệ thuật "Tết đoàn viên - Xuân khát vọng", thu hút hàng nghìn người dân, bạn trẻ đón xem các tiết mục văn nghệ đặc sắc và cùng chờ đón những loạt pháo hoa đầy sắc màu.
Đón chào Tết Bính Ngọ 2026, Quảng Ngãi tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm, gồm 2 điểm chính tại phường Cẩm Thành và Kon Tum; cùng 3 điểm khác tại xã Vạn Tường, Bình Sơn và đặc khu Lý Sơn.
Nguyễn Tùng
Tại Công viên Trưng Trắc (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh đã đến thăm, chúc Tết đội ngũ công nhân môi trường đang làm việc xuyên đêm phục vụ người dân vui xuân, đón năm mới.
Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của lực lượng lao động thầm lặng, đồng thời động viên mọi người tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong thời khắc chuyển giao năm mới.
Cùng đêm, ông Nguyễn Minh cũng đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng. Tại đây, ông Minh yêu cầu đơn vị duy trì trực 100% quân số, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc hay tai nạn trong đêm giao thừa trên địa bàn phường Phan Thiết.
Thái Lâm
Trước thời khắc giao thừa, khi phố phường Thành Sen (Hà Tĩnh) rực rỡ ánh đèn, người dân háo hức đón chờ năm mới, nhiều công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài làm việc trên các tuyến đường, khẩn trương thu gom rác thải, chỉnh trang đô thị.
Nhằm chia sẻ và tri ân những đóng góp thầm lặng ấy, trong đêm 29 Tết, Ban Phụ nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao 25 suất quà với tổng trị giá gần 15 triệu đồng tới các công nhân môi trường đang làm nhiệm vụ.
Những phần quà là sự ghi nhận, quan tâm và nguồn động viên kịp thời, tiếp thêm động lực cho những người lao động âm thầm cống hiến giữa thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm mới.
Cùng thời điểm, trong đêm giao thừa, lực lượng Công an các phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh cũng đồng loạt ra quân tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, góp phần để Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, bình yên.
Hoài Nam
Trong không gian cổ kính tại khu Hồ Văn thuộc quần thể Văn Miếu - Quốc Tử Giám, triển lãm những tác phẩm tượng ngựa độc bản đã thu hút đông đảo người dân cùng du khách quốc tế đến tham quan, thưởng lãm trước thời khắc đón chào năm mới.
Trọng Tài
Khu vực đường hoa Tết dọc đường Bạch Đằng đông đúc, tấp nập. Người dân tranh thủ tham quan, chụp ảnh check-in với các linh vật ngựa và chờ đợi đến khoảnh khắc giao thừa.
Năm nay, TP. Đà Nẵng tổ chức bắn pháo hoa giao thừa tại 6 điểm trên địa bàn, gồm: Điểm bắn 1 tại khu vực trước UBND phường Hòa Khánh, điểm bắn 2 tại đoạn giao giữa đường Bạch Đằng và Bình Minh 6 (phường Hòa Cường), điểm bắn 3 tại khu tái định cư đường Vành đai phía Tây (thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Vang), điểm bắn 4 khu du lịch Cồn Bắp (thôn Xuyên Trung, phường Hội An), điểm bắn 5 ở Quảng trường 24/3 đường Hùng Vương (phường Bàn Thạch) và điểm bắn 6 tại Quảng trường xã Núi Thành. Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút.
Giang Thanh
Càng về khuya, lượng người tập trung về khu vực hồ Hoàn Kiếm để chờ đón thời khắc chuyển giao sang năm mới Bính Ngọ 2026 ngày càng đông. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ và du khách quốc tế chọn vị trí đẹp ven hồ để chờ đợi màn pháo hoa và thời khắc thiêng liêng bước sang năm mới.
Công Hướng
Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong đêm giao thừa, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) TPHCM sẽ triển khai trực chiến 100% quân số, tập trung điều tiết, phân luồng tại các khu vực tổ chức bắn pháo hoa và điểm vui chơi đông người.
Trao đổi với PV, Thượng tá Nguyễn Văn Bình - Phó Trưởng phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, các đội, trạm đã xây dựng phương án cụ thể, bố trí lực lượng tại trung tâm thành phố, các tuyến đường trọng điểm và cửa ngõ ra vào. Công tác tuần tra, kiểm soát được duy trì xuyên suốt trước, trong và sau thời điểm chuyển giao năm mới nhằm chủ động phòng ngừa ùn tắc, tai nạn.
CSGT sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm… Đồng thời, các tổ công tác tăng cường kiểm tra, ngăn chặn tụ tập đua xe trái phép – nguy cơ thường gia tăng dịp lễ, Tết.
Sau thời điểm bắn pháo hoa, khi lượng người dân đổ ra đường tăng cao, lực lượng chức năng sẽ chủ động phân luồng từ xa, điều tiết linh hoạt, hạn chế tối đa ùn ứ cục bộ. CSGT TPHCM khuyến cáo người dân vui xuân an toàn, không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, tuân thủ hiệu lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ để bảo đảm một đêm giao thừa bình yên, thông suốt.
Nguyễn Dũng
Trường Phong
Trọng Tài - Dương Triều
Vĩnh Hoàng - Phương Nghi
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có Thư khen gửi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Tư lệnh Binh chủng Công binh, đánh giá cao và biểu dương ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc khẩn trương tổ chức làm cầu phao qua sông Lô để kịp thời phục vụ nhân dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Tối 15/2 (28 tháng Chạp), UBND TPHCM đã tổ chức khai mạc Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 (Đường hoa Nguyễn Huệ) với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”.
Theo UBND TPHCM, công trình văn hóa đặc trưng suốt hơn hai thập niên của Thành phố trở lại với diện mạo mới, mở rộng không gian tổ chức, gửi gắm niềm tin và khát vọng phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.
Sau 23 năm hình thành và phát triển, Đường hoa Nguyễn Huệ đã trở thành biểu tượng văn hóa đặc sắc mỗi dịp Tết đến, Xuân về; phản ánh nhịp sống năng động, sáng tạo và tinh thần nghĩa tình của TPHCM.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết đêm Giao thừa (đêm 29 Tết), Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa vài nơi, Tây Nguyên, Nam Bộ ít mưa.
Cụ thể, khu vực Bắc Bộ, ngày và đêm 16/2 (tức ngày và đêm 29 Tết) có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C.
Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày và đêm 16/2 (tức ngày và đêm 29 Tết) có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.
Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ từ ngày 16-22/2 (từ ngày 29 Tết đến mùng 6 Tết) ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; riêng phía Bắc từ ngày 17-20/2 (từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 Tết) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-31 độ C, riêng phía Bắc từ ngày 18-20/2 (từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 Tết) nhiệt độ từ 25-28 độ C.
Khu vực cao nguyên Trung Bộ từ ngày 16-22/2 (từ ngày 29 Tết đến mùng 6 Tết) ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.
Khu vực Nam Bộ từ ngày 16-22/2 (từ ngày 29 Tết đến mùng 6 Tết) ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 34 độ C.