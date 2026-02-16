Sáng 16/2/2026 (29 tháng Chạp), Tổng Bí thư Tô Lâm đến dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67 trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm xem các kỷ vật của Bác Hồ tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cán bộ, nhân viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.