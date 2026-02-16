Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67

Sáng 16/2/2026 (29 tháng Chạp), Tổng Bí thư Tô Lâm đến dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67 trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.