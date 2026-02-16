64 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP.HCM là ai?

TPO - Hội đồng bầu cử quốc gia vừa quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI. Theo danh sách này, TP.HCM có số đơn vị bầu cử là 13, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38 người, số người ứng cử là 64 người.

Cụ thể, đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường: Thủ Dầu Một, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, Chánh Hiệp, Phú Lợi, Phú An, Lái Thiêu, An Phú, Bình Hòa. Số đại biểu Quốc hội được bầu là 03 người, số người ứng cử là 05 người.

Những ứng viên ứng cử tại đơn vị này gồm ông Nguyễn Thế Duy, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư và phát triển công nghiệp Becamex - CTCP; Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV WTC Becamex; Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

Đoàn kiểm tra, giám sát số 6 của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM do Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc CATPHCM làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường: Phú Lâm, Phú Thạnh, Bình Hưng Hòa và Bình Tân ngày 5/2

Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Trương Thanh Nga, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Dương Long Thành, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh; Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thắng Lợi Group; Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Tây Ninh.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm các phường: Tây Nam, Long Nguyên, Chánh Phú Hòa, Thới Hòa, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Cơ, Tân Uyên và các xã: Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Long Hòa, Thanh An, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, An Long, Phú Giáo, Phước Hòa, Phước Thành, Bắc Tân Uyên, Thường Tân. Số đại biểu Quốc hội được bầu là 3 người, số người ứng cử là 5 người.

Những ứng viên ứng cử tại đơn vị này gồm ông Dương Văn Hạnh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV; Linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó Chủ tịch -Tổng Thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Ông Dương Minh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ứng viên ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 5 chia sẻ tại hội nghị.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp -Viễn thông Quân đội; bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Phó Chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Đơn vị bầu cử số 3 gồm các phường gồm các phường: Tân Hiệp, Tân Khánh, Vĩnh Tân, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Tam Bình, Hiệp Bình. Số đại biểu Quốc hội được bầu là 03 người, số người ứng cử là 05 người.

Những ứng viên ứng cử tại đơn vị này gồm bà Diệp Hồng Di, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM; Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TP.HCM; bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Ông Lê Văn Khảm, Ủy viên là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; ông Nguyễn Việt Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo - và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương.

Đơn vị bầu cử số 4 gồm các phường: Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Bà Rịa, Long Hương, Phú Mỹ, Tân Hải, Tân Phước, Tân Thành và các xã: Châu Pha, Châu Đức, Long Sơn. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người.

Những ứng viên ứng cử tại đơn vị này gồm ông Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM; ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Đơn vị bầu cử số 5 gồm đặc khu Côn Đảo, phường Tam Long và các xã: Ngãi Giao, Xuân Sơn, Bình Giã, Hồ Tràm, Kim Long, Nghĩa Thành, Xuyên Mộc, Bàu Lâm, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bình Châu, Long Điền, Long Hải, Đất Đỏ, Phước Hải. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 02 người. Số người ứng cử: 04 người.

Những ứng viên ứng cử tại đơn vị này gồm bà Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tam Long, TP.HCM; bà Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM; bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM; ông Dương Minh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Đơn vị bầu cử số 6 gồm các phường: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người.

Những ứng viên ứng cử tại đơn vị này gồm ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên, TP.HCM; ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy Ban Công tác Đoàn và Thanh, thiếu nhi, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM; ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM.

Đơn vị bầu cử số 7 gồm các phường: Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Hưng, Cát Lái, Tân Mỹ, Tân Thuận, Phú Thuận và các xã: Nhà Bè, Hiệp Phước, Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông, Thạnh An. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người.

Những ứng viên ứng cử tại đơn vị này gồm ông Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TP.HCM; bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM; ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia; bà Trần Thị Kim Oanh, Phó Trưởng Phòng Quản lý khoa học, Giảng viên cao cấp Trường Đại học Tài chính – Marketing; ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.

Đơn vị bầu cử số 8 gồm các phường: Phú Thạnh, Phú Lâm, An Lạc, Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Tân Phú. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người.

Những ứng viên ứng cử tại đơn vị này gồm Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; bà Ngô Thị Huyền, Trưởng khoa Khoa Thư viện - Thông tin học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM; ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động TP.HCM; ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM; ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, kiêm Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Đơn vị bầu cử số 9 gồm các phường: Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, An Khánh, Bình Lợi Trung, Bình Thạnh, Gia Định, An Hội Đông, An Hội Tây, Thông Tây Hội, An Nhơn, Gò Vấp, Hạnh Thông. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người.

Những ứng viên ứng cử tại đơn vị này gồm bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; bà Triệu Lệ Khánh, Chủ tịch HĐND phường Gia Định, TP.HCM; ông Nguyễn Hải Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM; ông Trần Hoàng Ngân, Nhà giáo ưu tú, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn trong kỷ nguyên mới.

Đơn vị bầu cử số 10 gồm các phường: Trung Mỹ Tây, Đông Hưng Thuận, An Phú Đông, Thới An, Tân Thới Hiệp, Tân Tạo, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa, Bình Tân. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người.

Những ứng viên ứng cử tại đơn vị này gồm ông Hà Hải, Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng Pháp luật và Trợ giúp pháp lý Liên đoàn Luật sư Việt Nam; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM.

Ông Phạm Văn Thanh, phụ trách Bộ phận đại diện vốn Nhà nước tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Ủy viên Hội đồng tư vấn về kinh tế của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Trần Diệp Tuấn, cán bộ giảng dạy Bộ môn Nhi, Trường Y - Đại học Y Dược TP.HCM.

Đơn vị bầu cử số 11 gồm các phường: Đông Hòa, Linh Xuân, Thủ Đức, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Bình Trưng, Phước Long, Long Trường. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người.

Những ứng viên ứng cử tại đơn vị này gồm bà Trần Thị Hồng Liên, Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM; bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM; ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở QH-KT TP.HCM; ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM.

Đơn vị bầu cử số 12 gồm các xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử sớm

Những ứng viên ứng cử tại đơn vị này gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; ông Phạm Đình Dũng, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM; bà Nguyễn Hương Ngọc (Nguyễn Thị Kông Trà), Giám đốc điều hành Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên nhiên Việt; ông Dương Văn Thăng, Phó Chánh án TAND Tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Đơn vị bầu cử số 13 gồm các phường: Bình Đông, Chánh Hưng, Phú Định và các xã: Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người.

Những ứng viên ứng cử tại đơn vị này gồm ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Vinh Huy, Công chứng viên, Văn phòng Công chứng Nguyễn Thành Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trung tâm Sài Gòn.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM; ông Lâm Việt Hải (Thượng tọa Thích Phước Nguyên), Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 2, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.