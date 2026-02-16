Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Xót xa hàng trăm cành đào bị chặt bỏ, chất đống bên đường

Thu Hiền

TPO - Hàng trăm gốc đào bị chặt bỏ, chất đống ngổn ngang bên vỉa hè ở Nghệ An khiến nhiều người đi đường không khỏi xót xa.

Video: Xót xa hàng trăm cành đào bị chặt bỏ, chất đống bên đường ở Nghệ An.
tp-12.jpg
Ghi nhận ngày 16/2 (tức 29 tháng Chạp), dọc đoạn giao giữa đường 72 m và đường Ngô Gia Tự (phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An) hàng trăm cành đào bị chặt bỏ﻿, nằm ngổn ngang.
tp-11.jpg
tp-10-7111.jpg
tp-5-316.jpg
tp-2-424.jpg
Có cành đào đã bị cưa, có cành bị bẻ gãy nằm lẫn lộn, ngổn ngang với dây buộc.
tp-4-495.jpg
Những bông hoa đã héo úa, rụng lả tả.
tp-1-2533.jpg
Nhìn những cành đào nằm la liệt, nhiều người bày tỏ sự xót xa. “Nhìn cảnh này thấy xót xa quá. Giá như có cách nào hỗ trợ tiêu thụ sớm hơn thì đỡ lãng phí”, ông T. (trú phường Vinh Hưng) chia sẻ.
tp-7-4982.jpg
tp-8.jpg
Theo một số tiểu thương, đây là số đào ế còn lại sau nhiều ngày bày bán trên tuyến đường này. Những ngày giáp Tết, khu vực đường 72 m vốn là điểm tập trung nhiều người kinh doanh đào. Tuy nhiên, sức mua năm nay chậm, lượng khách thưa thớt khiến nhiều chủ hàng rơi vào cảnh tồn đọng lớn.
tp-18-1714.jpg
Tại Đại lộ Lê Nin (phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An), nhiều cành đào cũng bị vứt bỏ ngay tại điểm bán.
tp-17-364.jpg
Những cành đào bị chặt bỏ, vứt trong thùng xốp.
tp-19.jpg
tp-13.jpg
Việc chặt bỏ đào ế không chỉ gây lãng phí công sức, tiền bạc của người trồng mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.
tp-6.jpg
Theo các tiểu thương, nguyên nhân chính là do thời tiết “ép” đào nở sớm, trong khi sức mua giảm. Thói quen chơi đào cũng có phần thay đổi, nhiều gia đình chuyển sang thuê đào hoặc chọn các loại cây cảnh khác có thể sử dụng lâu dài. Bên cạnh đó, kinh tế khó khăn khiến người dân thắt chặt chi tiêu, ưu tiên các khoản thiết yếu.
tp-20-4631.jpg
Tiểu thương "ngóng" khách trong sáng 29 Tết Bính Ngọ.
Thu Hiền
#đào #trồng đào #thiệt hại #chất đống #Nghệ An #ế ẩm

