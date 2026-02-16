Xót xa hàng trăm cành đào bị chặt bỏ, chất đống bên đường

TPO - Hàng trăm gốc đào bị chặt bỏ, chất đống ngổn ngang bên vỉa hè ở Nghệ An khiến nhiều người đi đường không khỏi xót xa.