Xót xa hàng trăm cành đào bị chặt bỏ, chất đống bên đường

TPO - Hàng trăm gốc đào bị chặt bỏ, chất đống ngổn ngang bên vỉa hè ở Nghệ An khiến nhiều người đi đường không khỏi xót xa.
Có cành đào đã bị cưa, có cành bị bẻ gãy nằm lẫn lộn, ngổn ngang với dây buộc.
Theo một số tiểu thương, đây là số đào ế còn lại sau nhiều ngày bày bán trên tuyến đường này. Những ngày giáp Tết, khu vực đường 72 m vốn là điểm tập trung nhiều người kinh doanh đào. Tuy nhiên, sức mua năm nay chậm, lượng khách thưa thớt khiến nhiều chủ hàng rơi vào cảnh tồn đọng lớn.
Việc chặt bỏ đào ế không chỉ gây lãng phí công sức, tiền bạc của người trồng mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.