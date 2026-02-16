Hà Nội miễn phí tham quan nhiều điểm di tích trong dịp Tết

TPO - Ngành du lịch Thủ đô đang đẩy mạnh chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm di sản xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ. Cùng với đó là miễn phí một số điểm di tích để kích cầu du lịch.

Nhằm phục vụ nhu cầu du xuân, chiêm bái và trải nghiệm văn hóa của người dân cùng du khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội vừa thông báo kế hoạch mở cửa và chính sách vé tại các điểm di tích thuộc khu vực Phố cổ.

Ba điểm di tích gồm: Đền Bạch Mã (76 Hàng Buồm), Đền Quan Đế (di tích 28 Hàng Buồm) và Đình Kim Ngân (42-44 Hàng Bạc) sẽ mở cửa miễn phí hoàn toàn trong 3 ngày từ 16 - 18/2/2026, tương ứng 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ và mồng 1-2 Tết Bính Ngọ.

Từ ngày 19/2 (mồng 3 Tết), các điểm này áp dụng mức thu phí 20.000 đồng/lượt/khách/điểm theo quy định của thành phố về phí tham quan di tích và danh thắng.

Không gian hoa xuân lớn nhất từ trước đến nay tại vườn hoa Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội cho biết, năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là năm đầu tiên Hà Nội đón năm mới theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp tại 126 xã, phường. Điểm nhấn trong dịp lễ này là chương trình bắn pháo hoa quy mô tại 31 điểm với 32 trận địa đêm giao thừa. Việc phân bổ rộng khắp các điểm bắn pháo hoa giúp giảm áp lực cho khu vực trung tâm và tạo sự lan tỏa niềm vui đến mọi địa bàn.

Nhằm kích cầu du lịch, Sở Du lịch Hà Nội cũng chủ trì nhiều chương trình lớn.

Các lịch trình cụ thể bao gồm: Từ nay đến hết ngày mùng 9 tháng Giêng (25/2), Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với phường Hoàn Kiếm và BQL hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội trưng bày sắp đặt và tổ chức giới thiệu không gian sinh hoạt, đón Tết của một gia đình Hà Nội tại ngôi nhà di sản 87 Mã Mây.

Điểm trông xe miễn phí phục vụ người dân đến lễ hội Phủ Tây Hồ dịp Tết Nguyên đán

Tổ chức không gian giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống; triển lãm nghệ thuật “Chào xuân Bính Ngọ 2026”; hoạt động trải nghiệm dược trà và hoạt động Tết truyền thống; chương trình biểu diễn âm nhạc truyền thống “Nhạc Ta Nhà Phố”. Phối hợp với Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026.

Từ ngày 5 - 8 tháng Giêng, Sở Du lịch Hà Nội cùng phường Đống Đa, xã Mê Linh, xã Hương Sơn, xã Sóc Sơn tổ chức Lễ hội Gò Đống Đa (chiến thắng Ngọc Hồi), Lễ hội Hai Bà Trưng, Lễ hội Chùa Hương, Lễ hội đền Sóc…

Tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” - Tái hiện Lễ hội cồng chiêng mùa xuân và Lễ cúng sức khoẻ của dân tộc Ê Đê, Gia Rai (Đắk Lắk); khám phá nét đẹp văn hoá của đất Mũi Cà Mau, địa đầu Tổ quốc; tái hiện không gian Tết cổ truyền vùng đất Nam Bộ với chủ đề “Xuân về trên đất Sen hồng”.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí của người dân và du khách trong dịp nghỉ Tết, Sở Du lịch Hà Nội và các phường, xã, doanh nghiệp tour tuyến gắn với giá trị lịch sử, văn hóa và không gian đô thị, đồng thời giới thiệu nhiều sản phẩm mới, đánh dấu bước phát triển của năm 2026 trong việc ứng dụng công nghệ và đổi mới hình thức trải nghiệm.

Cụ thể, Tour “Ký ức Cột Cờ” và trình diễn vở diễn “Kinh đô Thăng Long” bằng công nghệ 3D Mapping tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long; Tour xe đạp đêm “Hà Nội đẹp sound”; Tour trải nghiệm “Hà Nội - Chạm miền ký ức” tại khu vực xung quanh hồ Trúc Bạch, phường Ba Đình; Tour Du lịch Xanh Đa Phúc - River Camping tại xã Đa Phúc.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, điểm mới nổi bật của các tour cũng như chương trình đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, là việc ngành du lịch Thủ đô đã gia tăng hàm lượng trải nghiệm, tính tương tác và chiều sâu văn hóa thông qua việc tổ chức các tọa đàm chuyên đề về văn hóa Tết, giới thiệu sản phẩm làng nghề, di sản phi vật thể, kết hợp biểu diễn nghệ thuật truyền thống và các hoạt động trải nghiệm dành cho du khách qua đó thể hiện rõ định hướng phát triển du lịch theo chiều sâu, gắn kết khu vực nội đô với ngoại thành.