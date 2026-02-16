Đà Nẵng: Hoa Tết đắt hàng trên 'chợ mạng'

TPO - Bên cạnh chợ hoa truyền thống, sắc đào, tuyết mai cũng phủ kín các "chợ mạng" ở Đà Nẵng. Người bán niêm yết giá rõ ràng, người mua không lo mặc cả, hét giá, tạo nên một nhịp mua bán tấp nập, nhộn nhịp.

Livestream hàng về, khách chen chân đến mua

Từ đầu tháng Chạp, chị Phùng Thị Kim Hạnh (phường An Khê, TP. Đà Nẵng) đã nhập về các loại hoa phục vụ nhu cầu chơi Tết sớm, như: tuyết mai, thanh liễu, đào dăm, đào cành nhỏ... Mỗi tối, chị đăng hình ảnh thực tế kèm giá bán cụ thể lên trang Facebook cá nhân để khách theo dõi và đặt hàng.

Khách chen chân ở căn nhà nhỏ trên kiệt đường Trần Xuân Lê của chị Hạnh để mua hoa Tết.

Đến khoảng 23 tháng Chạp, chị Hạnh bắt đầu về hàng Tết với lượng hoa tăng lên đáng kể. Các loại hoa chủ lực ngày Tết gồm: đào huyền, đào tròn, tuyết mai, thanh liễu... Bên cạnh đó là các dòng hoa để bàn như: tiểu tú cầu, ly cành, ly chậu, đồng tiền, cúc, hoa hồng… phục vụ nhu cầu chưng Tết trong gia đình và cơ quan.

Dù bán qua mạng xã hội, nhưng đối với hàng Tết, chị Hạnh không nhận giao hàng trong những ngày cao điểm. Theo chị Hạnh, thời điểm cận Tết lượng đơn tăng mạnh, việc dễ xảy ra nhầm lẫn, sót đơn, ảnh hưởng uy tín.

“Năm đầu bán hàng Tết online, dịp Tết rất 'khan' shipper, việc giao nhầm đơn, sót đơn khiến nhiều khách phàn nàn. Sau đó, tôi không ship hàng Tết nữa. Khách nhắn tin đặt trước sẽ được giữ hoa và hẹn thời gian đến lấy trực tiếp. Dịp Tết sót đơn thì rất có lỗi với khách, vì ai cũng cần”, chị Hạnh chia sẻ.

Khách chen chân mua hoa tại một điểm bán offline trên đường Điện Biên Phủ.

Nhờ cách làm này, những ngày giáp Tết, căn nhà nhỏ trong kiệt Trần Xuân Lê luôn đông khách. Nhiều thời điểm, người mua phải chen chân chờ đến lượt để chọn hoa. Tuy nhiên, việc giao dịch diễn ra nhanh chóng do giá đã được công khai từ trước trên mạng xã hội.

Chuyên các mặt hàng hoa quả nhưng vào dịp Tết, chị Trương Thanh Hoa (phường Sơn Trà) cũng nhập thêm các loại hoa để bán, chủ lực là hoa đào. Năm nay, đào Tết tiêu thụ tốt hơn năm trước, chị Hoa hết hàng từ ngày 25 - 26 Tết.

Các loại đào tròn, đào huyền, đào bonsai… rất được khách ưa chuộng, chỉ cần lên livestream là khách “chốt” đơn nườm nượp. Trong khi hoa Tết bán khá đắt hàng thì mặt hàng trái cây Tết lại tiêu thụ chậm hơn. Theo chị Hoa, sức mua năm nay không bằng năm trước, người dân có xu hướng cân nhắc chi tiêu.

Chị Hoa livestream giới thiệu hoa Tết cho khách.

Dù dịp Tết khó khăn nhưng chị Hoa vẫn xoay xở để nhận ship cho khách. “Nhận ship thì sẽ vất vả hơn khi phải có shipper 'ruột', tôi cũng phải bỏ nhiều công sức hơn để lên đơn, rà soát kỹ càng thông tin để tránh nhầm lẫn, sót đơn. Mình vất vả chút nhưng lại tiện lợi cho khách”, chị Hoa kể.

Người mua hết lo hét giá, mặc cả

Những ngày này, trên các hội, nhóm Facebook buôn bán hoa tươi ở Đà Nẵng, việc mua bán diễn ra rất nhộn nhịp. Đa phần các cửa hàng bán hoa online đều hạn chế nhận ship vào dịp Tết, người bán thường xuyên đăng bài, livestream hàng về, giới thiệu các mặt hàng, mẫu mã, giá cả… để thông báo và mời khách đến các điểm bán offline để mua.

Một điểm bán hoa offline niêm yết giá vẫn đông khách đến tận khuya.

Các điểm bán luôn tấp nập khách mua từ sáng sớm đến khuya, người ra người vào chen chân giữa bạt ngàn hoa tươi để lựa chọn, mua bán. Khách ưng bó nào “chốt” bó nấy, không còn cảnh mặc cả, kì kèo thêm bớt, trả giá.

Sau khi tham khảo trên trang facebook cá nhân của các mối mua hoa quen, chị Lý Thanh Bình (phường Sơn Trà, Đà Nẵng) nhắn tin đặt hàng mua đào, hoa ly, tú cầu để chưng Tết. Đặt hàng xong, chị tranh thủ đi sắm Tết để ghé đến điểm bán tự lựa và mang về.

“Dịp Tết, việc ship hàng khó khăn nên tôi chủ động đi lấy, cũng không mất quá nhiều thời gian. Tự tay lựa hoa cũng an tâm hơn bởi mua bán dịp Tết nếu đổi trả cũng rất vất vả. Tôi thích mua hoa Tết qua các kênh online thay vì dạo chợ hoa bởi giá cả niêm yết rõ ràng, tôi không phải mặc cả”, chị Bình chia sẻ.

Dịp Tết, chị Hoa vẫn xoay xở để ship đào Tết cho khách.

Là một người kinh doanh hoa online lâu năm, theo chị Hạnh, khách hàng hiện nay có xu hướng tham khảo giá trên nhiều nguồn trước khi quyết định. Đặc biệt vào dịp Tết, khi giá cả các mặt hàng đều tăng cao, khách mua sẽ cân nhắc, đắn đo hơn.

“Giá phải hợp lý thì mới bán được. Tôi chấp nhận lời ít, bán số lượng nhiều để bù lại. Dịp Tết, giá hoa tăng khoảng 10 – 20% tùy dòng, bán online nên tôi cũng không mất chi phí mặt bằng, marketing… Bởi vậy, khách luôn được mua giá tốt”, chị Hạnh cho biết.

Tương tự, nhiều năm kinh doanh online giúp chị Hoa xây dựng được lượng khách quen ổn định. Cứ đến dịp cuối năm, khách cũ lại chủ động nhắn tin đặt hàng. “Khách bây giờ nắm giá thị trường rất rõ. Mình đăng giá rõ ràng, ai thấy phù hợp thì đặt. Không có chuyện nói thách rồi chờ khách trả giá như trước”, chị Hoa chia sẻ.