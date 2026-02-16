Từ tối 28 Tết, chợ hoa ở TPHCM đồng loạt 'xả hàng' giảm giá 30–70%

TPO - Tối 15/2 (tức 28 tháng Chạp), không khí tại các chợ hoa xuân trên địa bàn TPHCM trở nên sôi động khác thường khi nhiều tiểu thương đồng loạt treo bảng “xả hàng”, giảm giá mạnh để kịp nghỉ Tết sớm.
Ghi nhận tại một số tuyến đường tập trung bán hoa ở Gò Vấp, nhiều bảng giá được chỉnh sửa liên tục ngay trong đêm. Có nơi giảm 30–50%, thậm chí 70% so với mức giá buổi chiều cùng ngày.
Những chậu cúc, vạn thọ, mai mini, bông giấy... trước đó còn neo giá vài trăm nghìn đồng, đến tối chỉ còn trên dưới 100.000 đồng/chậu.
Một người bán cho biết, càng sát giao thừa, chi phí vận chuyển hoa tồn về vườn càng tốn kém. “Bán rẻ còn hơn chở về. Lỗ chút nhưng thu hồi được vốn, kịp dọn dẹp về quê ăn Tết”, tiểu thương chia sẻ.
Tại một số điểm, chỉ sau vài giờ treo bảng xả hàng, hoa được bán hết sạch. Chủ sạp thu dọn bạt, tháo khung, phủ bạt lên những chậu còn lại và nghỉ Tết sớm. Hình ảnh người bán tất bật gom hàng, che bạt trong đêm xen lẫn dòng khách tấp nập tạo nên bức tranh chợ hoa những giờ cuối cùng trước thềm năm mới.
Các loại mai mini, cúc mâm xôi, vạn thọ, hướng dương, bông giấy cỡ nhỏ là mặt hàng “chạy” nhanh nhất do giá mềm, dễ chở bằng xe máy. Trong khi đó, những chậu mai lớn, giá cao vẫn còn rải rác, song cũng được giảm sâu để kích cầu.