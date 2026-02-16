Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Từ tối 28 Tết, chợ hoa ở TPHCM đồng loạt 'xả hàng' giảm giá 30–70%

Nguyễn Dũng

TPO - Tối 15/2 (tức 28 tháng Chạp), không khí tại các chợ hoa xuân trên địa bàn TPHCM trở nên sôi động khác thường khi nhiều tiểu thương đồng loạt treo bảng “xả hàng”, giảm giá mạnh để kịp nghỉ Tết sớm.

z7537788882904-f12ed2f1731307ed1a2981589b2581a0.jpg
z7537788952844-b1f4639fc3810088210aefcc7eaa4862.jpg
Ghi nhận tại một số tuyến đường tập trung bán hoa ở Gò Vấp, nhiều bảng giá được chỉnh sửa liên tục ngay trong đêm. Có nơi giảm 30–50%, thậm chí 70% so với mức giá buổi chiều cùng ngày.
z7537788904867-3092fec4a4d0600eff721c284695057a.jpg
z7537788930280-b93f65114bf863c96a3a7faab5395c7f.jpg
z7537788871699-0ae0fd02a8ded3fc123ca97ca5366ff5.jpg
z7537788876796-d87f0044f84f06df8f631c0704ba8b8d.jpg
Những chậu cúc, vạn thọ, mai mini, bông giấy... trước đó còn neo giá vài trăm nghìn đồng, đến tối chỉ còn trên dưới 100.000 đồng/chậu.
z7537788887226-014dd67594b1e17edc2ce62f8df6578f.jpg
z7537788897126-3760b0022f996417000cff3725026460.jpg
z7537788906855-2efb159d6299dc4336990826cb376bc7.jpg
z7537788941804-bfe3435f87920a7f6a85a844f8de6736.jpg
Nhiều tiểu thương cầm bảng ghi tay “50.000 ngàn đồng/chậu”, “100.000 ngàn đồng/2 cây”, “xả 300.000 ngàn đồng/chậu”… liên tục mời khách.
z7537788912991-2423251daaa12eb87171eb97f0294f15.jpg
Mai mini mới trước đó vài tiếng có giá 100.000 -150.000/ chậu nhưng nay chỉ còn 100.000 đồng/ cặp, mất giá 50 -70%. Người dân tranh thủ “săn” hoa giá rẻ, chọn mua nhanh tay trước khi sạp dọn hàng. Có thời điểm, khách đứng kín lối đi, xe máy nối đuôi nhau chờ chở hoa về.
z7537788913340-cf66b43a4a6d24dbdaf06032820240cd.jpg
Mai cỡ lớn cũng giảm giá bất ngờ từ 50 - 70%, bên cạnh đó còn kèm thêm khuyến mãi chậu hoa giấy tự chọn.
z7537788892824-71d1665f69812d381a3b19a1c960db7d.jpg
z7537788967350-2fe7ef50b288bd36a5c9b99e9c905f22.jpg
Một người bán cho biết, càng sát giao thừa, chi phí vận chuyển hoa tồn về vườn càng tốn kém. “Bán rẻ còn hơn chở về. Lỗ chút nhưng thu hồi được vốn, kịp dọn dẹp về quê ăn Tết”, tiểu thương chia sẻ.
z7537788862589-2bd6b1e66b5dfa1a2072b0fd3eac0473.jpg
z7537788970777-3f697b54f016359df97cccddf9ee0b74.jpg
Tại một số điểm, chỉ sau vài giờ treo bảng xả hàng, hoa được bán hết sạch. Chủ sạp thu dọn bạt, tháo khung, phủ bạt lên những chậu còn lại và nghỉ Tết sớm. Hình ảnh người bán tất bật gom hàng, che bạt trong đêm xen lẫn dòng khách tấp nập tạo nên bức tranh chợ hoa những giờ cuối cùng trước thềm năm mới.
z7537788910722-2621fb24d8b47a7d82b0e1f71557c80d.jpg
z7537788957443-f24bd781afb22e1b9ea6024d44435a58.jpg
z7537788892824-71d1665f69812d381a3b19a1c960db7d.jpg
z7537788957342-8003ab470f03135af3e3e35539f7ae12.jpg
Các loại mai mini, cúc mâm xôi, vạn thọ, hướng dương, bông giấy cỡ nhỏ là mặt hàng “chạy” nhanh nhất do giá mềm, dễ chở bằng xe máy. Trong khi đó, những chậu mai lớn, giá cao vẫn còn rải rác, song cũng được giảm sâu để kích cầu.
Nguyễn Dũng
