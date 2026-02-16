Từ tối 28 Tết, chợ hoa ở TPHCM đồng loạt 'xả hàng' giảm giá 30–70%

TPO - Tối 15/2 (tức 28 tháng Chạp), không khí tại các chợ hoa xuân trên địa bàn TPHCM trở nên sôi động khác thường khi nhiều tiểu thương đồng loạt treo bảng “xả hàng”, giảm giá mạnh để kịp nghỉ Tết sớm.