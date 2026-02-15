Đường hoa lớn nhất TPHCM chính thức chào Tết

TPO - Tối 15/2 (tức 28 Tết), tại phố đi bộ trung tâm TPHCM, Đường hoa Nguyễn Huệ chính thức khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động đón Tết Bính Ngọ 2026 của thành phố.