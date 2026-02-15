Tết Bính Ngọ 2026: 'Quẩy' hết mình tại đầm sen nước, rinh xe Vinfast về nhà

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, Công viên nước Đầm Sen (Dam Sen Water Park) hứa hẹn trở thành điểm đến bùng nổ cho các gia đình và giới trẻ với chuỗi sự kiện “Mừng Xuân Bính Ngọ” kéo dài suốt 13 ngày. Không chỉ tận hưởng làn nước mát lạnh, du khách còn có cơ hội trúng xe máy điện VinFast Feliz 2025 cùng dàn nghệ sĩ cực "hot". Với giá vé không đổi.

Trải nghiệm “ốc đảo xanh” giữa lòng thành phố

Được mệnh danh là “ốc đảo xanh mát giữa thành phố”, Đầm Sen Water Park là địa điểm lý tưởng để giải nhiệt và thư giãn trong những ngày đầu xuân. Với hệ thống trò chơi đa dạng từ cảm giác mạnh như Siêu tốc (Kamikaze), Lốc xoáy (Tornado), Boomerang đến các khu vực thư giãn như Dòng sông lơ đãng, Massage tia nước, công viên đáp ứng nhu cầu vui chơi của mọi lứa tuổi. Đặc biệt, các hồ hoạt động, hồ tạo sóng và hồ thiếu nhi luôn sẵn sàng mang lại những giây phút sảng khoái cho cả gia đình.

“Lộc” đầu năm: Vui chơi thả ga, rinh xe VinFast Feliz 2025

Điểm nhấn hấp dẫn nhất trong dịp Tết này chính là chương trình khuyến mãi “Vui Đầm Sen Nước – Lộc Rước Về Nhà”. Chỉ cần mua vé vào cổng hoặc thực hiện quét mã QR tại sự kiện, du khách sẽ có cơ hội tham gia vòng quay số may mắn với cơ cấu giải thưởng cực kỳ giá trị:

• Giải Đặc Biệt: Xe máy điện VinFast Feliz 2025.

• Hàng loạt giải thưởng khác: Máy tính bảng (iPad), Đồng hồ thông minh (Smartwatch), Loa Karaoke xách tay, Máy làm mát không khí và Nồi chiên không dầu.

Ban tổ chức lưu ý du khách hãy giữ lại vé vào cổng hoặc truy cập đường link quay số trực tuyến (điền thông tin) để không bỏ lỡ cơ hội nhận “Lộc” xuân đầy giá trị này.

Bùng nổ cùng Đại nhạc hội chào Xuân

Không khí Tết tại Đầm Sen Water Park sẽ thêm phần náo nhiệt với chương trình Ca nhạc Mừng Xuân Bính Ngọ 2026 quy tụ dàn sao được giới trẻ yêu thích. Sân khấu Aqua Dance sẽ bùng nổ với:

• Ca sĩ Nguyễn Đình Vũ: Mang đến những bản hit remix sôi động.

• Ca sĩ Hana Cẩm Tiên: Cuốn hút với chất giọng đặc trưng và phong cách trình diễn ấn tượng.

• Cùng sự góp mặt của nhiều nhóm nhạc và vũ đoàn nổi tiếng hiện nay.

Thông tin lịch trình sự kiện

Chuỗi sự kiện sẽ diễn ra liên tục trong 13 ngày, cụ thể như sau:

• Thời gian: Từ ngày 17/02/2026 đến ngày 01/03/2026 (nhằm mùng 1 đến hết mùng 13 Tết Bính Ngọ).

• Địa điểm: Công viên nước Đầm Sen (Dam Sen Water Park).

Hãy lên kế hoạch ngay hôm nay để cùng người thân và bạn bè tận hưởng một kỳ nghỉ Tết “đa trải nghiệm”: vừa vui chơi hết nấc, vừa rinh quà xịn về nhà.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:

Công viên nước Đầm Sen – Một Điểm Đến, Nhiều Niềm Vui.

Số 3 Hoà Bình, Phường Bình Thới, TP Hồ Chí Minh.

• Website: www.damsenwaterpark.com.vn

Mua vé online: www.booking.damsenwaterpark.com.vn

• Hotline: 028 3858 8418