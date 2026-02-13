Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sân bay quốc tế lớn nhất miền Tây ra sao vào dịp Tết?

Cảnh Kỳ
TPO - Năm 2025, sân bay quốc tế Cần Thơ không có chuyến bay quốc tế; sản lượng chuyến bay và hành khách đều không đạt kế hoạch năm, một số đường bay tạm dừng khai thác.

Sân bay quốc tế Cần Thơ.

Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ (sân bay Cần Thơ) cho biết, năm 2025, sân bay có hơn 7.400 chuyến bay (đạt hơn 86% kế hoạch), với tổng lượng khách hơn 1,1 triệu lượt (đạt hơn 91% kế hoạch, khách đến và đi gần tương đương nhau). Về hàng hoá, sân bay phục vụ 7.800 tấn hàng (vượt hơn 27% kế hoạch năm).

Lý giải không đạt kế hoạch năm, đại diện sân bay Cần Thơ cho hay, do một số đường bay tạm ngưng, như Cần Thơ - Đà Lạt, Cần Thơ - Vinh (Nghệ An).

Đặc biệt, năm vừa qua, sân bay Cần Thơ không có chuyến bay quốc tế. Đây là năm đầu tiên sân bay trống chuyến bay quốc tế trong mấy năm gần đây (sau dịch COVID-19).

Thông thường, dịp Tết Nguyên đán, sân bay Cần Thơ vẫn có một số chuyến bay quốc tế kết nối Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc... để phục vụ nhu cầu về quê đón Tết. Tuy nhiên, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm nay, sân bay Cần Thơ không có chuyến bay quốc tế nào bởi các hãng hàng không không khai thác đường bay quốc tế đi/đến Cần Thơ.

Về sản lượng phục vụ trong 10 ngày đầu tháng 2/2026 (14-23 tháng Chạp năm Ất Tỵ), sân bay Cần Thơ có 210 chuyến bay (chỉ nội địa), với tổng số hơn 29.600 khách.

Hiện sân bay Cần Thơ chỉ khai thác 6 đường bay nội địa, kết nối với Hà Nội (6 chuyến/ngày), Đà Nẵng (2 chuyến/ngày), Hải Phòng (1 chuyến/ngày), đều do Vietnam Airlines và Vietjet khai thác.

Cùng đó, hãng VASCO khai thác đường bay Cần Thơ - Côn Đảo, Phú Quốc có 5 chuyến/tuần/đường bay. Đường bay Cần Thơ - Vinh do Vietjet khai thác 6 chuyến/tuần.

Sân bay quốc tế Cần Thơ hiện chỉ có 6 đường bay nội địa.

Đại diện sân bay Cần Thơ cho biết, trong dịp cao điểm Tết, hầu hết chuyến bay đã đầy ghế, bình quân khoảng 3.500 khách/ngày; riêng tuần trước Tết có 170 chuyến bay cất/hạ cánh, tăng khoảng 25% so với tuần trước.

Sân bay Cần Thơ là sân bay quốc tế lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Sân bay có 1 đường băng dài 3km, rộng 45m, đáp ứng khai thác máy bay thân rộng (B787/A350); nhà ga hành khách công suất khoảng 3 triệu hành khách/năm. Sản lượng hành khách giai đoạn 2019-2023 đạt trung bình 1-1,4 triệu hành khách/năm. Dự kiến, giai đoạn 2026-2030, Bộ Xây dựng đã đề xuất phương án đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng để cải tạo, mở rộng sân bay Cần Thơ.

