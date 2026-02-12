Lạc trôi trong bức 'Thọ Xuân Họa Đồ'

Có những vùng đất không chỉ để đến, mà để “thẩm” bằng tất thảy giác quan, như cách người xưa chậm rãi thưởng lãm một “cuộn tố họa” trải dài vô tận. Thọ Xuân (nay là Sao Vàng), mảnh đất địa linh, nơi từng in dấu chân bậc đế vương khởi nghĩa kiến triều, hôm nay lại hiện lên như một tác phẩm họa đồ bình yên đầy mê hoặc. Và giữa tâm điểm bức tranh ấy, Lamori Resort & Spa ra đời như nét chấm phá diễm lệ, mời gọi những tâm hồn lãng du bước vào cõi thiền định Tết Nguyên đán tại Lam Sơn.

Biểu tượng cao cấp mới của Thanh Hóa

Nét bút tạo hóa và bàn tay nghệ nhân

Bước qua cổng chào, ta ngỡ như vừa xuyên không qua một khe cửa thời gian. Không gian nơi đây không vận dùng sự hào nhoáng của gạch men hay ánh đèn màu, mà trung thành với những vật liệu nguyên sơ: đá trầm mặc, gỗ nồng nàn và mái lá bao dung. Giữa tiết xuân u huyền, từng tia nắng mỏng manh hóa thành “vệt kim sa” lấp lánh lan tỏa trên hồ nước, phần khác thì bao phủ lấy những nếp nhà mang dáng dấp cổ truyền được cách tân, tạo nên một phối cảnh long lanh, thuần khiết. Đó là lúc ta thấy mình không còn là khách trọ, mà là một thi sĩ đang dạo gót trong bức danh họa được vẽ bởi linh khí đất trời.

Từng chi tiết đều gieo theo nhiều hoài niệm

Khúc độc hành của tâm linh và hơi thở

Lạc bước sâu hơn vào nội khu, ta dần dần chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Có chăng, đan xen thêm vài tiếng hàng cây đung đưa xào xạc như đang gảy khúc tỳ bà, hay đàn thiên nga vỗ cánh tung tóe hạt li ti như muốn tuôn ra câu hát: “Mưa xuân rơi rơi mặt hồ nước đong đầy. Giọt nhớ mong đợi chờ thân thương” .

“Vũ công chuyên nghiệp”

Việc nghỉ dưỡng đã được nâng tầm thành một nghi thức tẩy trần sạch sẽ. Hãy thử buông lơi mọi tạp niệm, để cơ thể được bao bọc bởi mùi hương thảo mộc tại khu vực Ranee Spa. Những giọt tinh dầu đượm nồng như đang đả thông từng kinh mạch, khiến bao muộn phiền cõi nhân sinh theo làn khói trầm mà vũ hóa, bay đi.

Bắt đầu gột rửa vướng bận

Vị thanh tao trong lòng di sản

Nếu Thọ Xuân là một bức họa, thì ẩm thực tại Lamori chính là cái “thần” của bức họa đó. Không chỉ hưởng thụ mỹ vị, mà là thưởng thức sự tinh tế trong từng cách bày biện mang phong vị vương quyền tại chuỗi nhà hàng Pearl, Lotus and Sunrise. Tận hưởng các món ăn vị quê nhà được nhóm đầu bếp tài tình chắt chiu, thổi hồn sáng tạo bằng tư duy Âu Châu sang chảnh, dù hòa quyện đẹp đẽ nhưng không bị hòa tan, vẫn vẹn nguyên cái chất thanh tao, thoát tục của nét văn hóa cố đô lộng lẫy.

Xin mời các cao nhân thưởng thức

Ngồi bên hiên cửa, ngắm nhìn ánh hoàng hôn đổ rực rỡ xuống dòng sông Chu nhẹ nhàng, ta mới chợt nhận ra: hóa ra hạnh phúc chẳng ở đâu xa, nó nằm ngay trong khoảnh khắc “yếu mềm” giữa lòng di sản.

Thoải mái, tự nhiên như ở nhà

Lời kết cho một chuyến thiên di

Lạc trôi trong bức Thọ Xuân Họa Đồ không phải là sự lạc lối của lý trí, mà là sự dẫn lối để trái tim tìm về nguồn cội. Giữa vòng xoáy nhân gian huyên náo, Lamori như một bến đỗ vô ưu, nơi ký ức được hồi sinh và tâm hồn được vỗ về.

Sẵn sàng phục vụ 24/7

Mùa xuân này, xin mời những du khách hãy một lần rũ bỏ bụi đường, ghé thăm cư xá để cùng Lamori hoàn thiện nét vẽ cuối cùng cho kiệt tác Bính Ngọ Thành Công. Cho đến lúc rời đi, trong hành trang của mỗi người không chỉ là những tấm hình, mà là dòng ký ức thắm đượm tình quê, nồng nàn sắc sử.