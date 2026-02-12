Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Lạc trôi trong bức 'Thọ Xuân Họa Đồ'

P.V

Có những vùng đất không chỉ để đến, mà để “thẩm” bằng tất thảy giác quan, như cách người xưa chậm rãi thưởng lãm một “cuộn tố họa” trải dài vô tận. Thọ Xuân (nay là Sao Vàng), mảnh đất địa linh, nơi từng in dấu chân bậc đế vương khởi nghĩa kiến triều, hôm nay lại hiện lên như một tác phẩm họa đồ bình yên đầy mê hoặc. Và giữa tâm điểm bức tranh ấy, Lamori Resort & Spa ra đời như nét chấm phá diễm lệ, mời gọi những tâm hồn lãng du bước vào cõi thiền định Tết Nguyên đán tại Lam Sơn.

hinh1-bieu-tuong-cao-cap-moi-cua-thanh-hoa.jpg
Biểu tượng cao cấp mới của Thanh Hóa

Nét bút tạo hóa và bàn tay nghệ nhân

Bước qua cổng chào, ta ngỡ như vừa xuyên không qua một khe cửa thời gian. Không gian nơi đây không vận dùng sự hào nhoáng của gạch men hay ánh đèn màu, mà trung thành với những vật liệu nguyên sơ: đá trầm mặc, gỗ nồng nàn và mái lá bao dung. Giữa tiết xuân u huyền, từng tia nắng mỏng manh hóa thành “vệt kim sa” lấp lánh lan tỏa trên hồ nước, phần khác thì bao phủ lấy những nếp nhà mang dáng dấp cổ truyền được cách tân, tạo nên một phối cảnh long lanh, thuần khiết. Đó là lúc ta thấy mình không còn là khách trọ, mà là một thi sĩ đang dạo gót trong bức danh họa được vẽ bởi linh khí đất trời.

hinh2-tung-chi-tiet-deu-gieo-theo-nhieu-hoai-niem.jpg
Từng chi tiết đều gieo theo nhiều hoài niệm

Khúc độc hành của tâm linh và hơi thở

Lạc bước sâu hơn vào nội khu, ta dần dần chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Có chăng, đan xen thêm vài tiếng hàng cây đung đưa xào xạc như đang gảy khúc tỳ bà, hay đàn thiên nga vỗ cánh tung tóe hạt li ti như muốn tuôn ra câu hát: “Mưa xuân rơi rơi mặt hồ nước đong đầy. Giọt nhớ mong đợi chờ thân thương” .

hinh3-vu-cong-chuyen-nghiep.jpg
“Vũ công chuyên nghiệp”

Việc nghỉ dưỡng đã được nâng tầm thành một nghi thức tẩy trần sạch sẽ. Hãy thử buông lơi mọi tạp niệm, để cơ thể được bao bọc bởi mùi hương thảo mộc tại khu vực Ranee Spa. Những giọt tinh dầu đượm nồng như đang đả thông từng kinh mạch, khiến bao muộn phiền cõi nhân sinh theo làn khói trầm mà vũ hóa, bay đi.

hinh4-bat-dau-got-rua-vuong-ban.jpg
Bắt đầu gột rửa vướng bận

Vị thanh tao trong lòng di sản

Nếu Thọ Xuân là một bức họa, thì ẩm thực tại Lamori chính là cái “thần” của bức họa đó. Không chỉ hưởng thụ mỹ vị, mà là thưởng thức sự tinh tế trong từng cách bày biện mang phong vị vương quyền tại chuỗi nhà hàng Pearl, Lotus and Sunrise. Tận hưởng các món ăn vị quê nhà được nhóm đầu bếp tài tình chắt chiu, thổi hồn sáng tạo bằng tư duy Âu Châu sang chảnh, dù hòa quyện đẹp đẽ nhưng không bị hòa tan, vẫn vẹn nguyên cái chất thanh tao, thoát tục của nét văn hóa cố đô lộng lẫy.

hinh5-xin-moi-cac-cao-nhan-thuong-thuc.jpg
Xin mời các cao nhân thưởng thức

Ngồi bên hiên cửa, ngắm nhìn ánh hoàng hôn đổ rực rỡ xuống dòng sông Chu nhẹ nhàng, ta mới chợt nhận ra: hóa ra hạnh phúc chẳng ở đâu xa, nó nằm ngay trong khoảnh khắc “yếu mềm” giữa lòng di sản.

hinh6-thoai-mai-tu-nhien-nhu-o-nha.jpg
Thoải mái, tự nhiên như ở nhà

Lời kết cho một chuyến thiên di

Lạc trôi trong bức Thọ Xuân Họa Đồ không phải là sự lạc lối của lý trí, mà là sự dẫn lối để trái tim tìm về nguồn cội. Giữa vòng xoáy nhân gian huyên náo, Lamori như một bến đỗ vô ưu, nơi ký ức được hồi sinh và tâm hồn được vỗ về.

hinh7-san-sang-phuc-vu-247.jpg
Sẵn sàng phục vụ 24/7

Mùa xuân này, xin mời những du khách hãy một lần rũ bỏ bụi đường, ghé thăm cư xá để cùng Lamori hoàn thiện nét vẽ cuối cùng cho kiệt tác Bính Ngọ Thành Công. Cho đến lúc rời đi, trong hành trang của mỗi người không chỉ là những tấm hình, mà là dòng ký ức thắm đượm tình quê, nồng nàn sắc sử.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LAMORI Resort & Spa

Địa chỉ: Thôn Quyết Tâm, xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa

Fanpage: https://www.facebook.com/Lamoriresort.spa?locale=vi_VN

SĐT: 02373 676 999

Gmail: lamoriresort@gmail.com

Website: https://lamoriresort.com

P.V
#lamori resort #vui xuân thanh hóa #di tích lam kinh #hành hương dịp Tết #giải trí đầu năm

Cùng chuyên mục